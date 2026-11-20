Hà Nội ghi nhận 8 ổ dịch dại trên chó từ đầu năm 2026, trong khi tình trạng chó thả rông tại khu dân cư vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và lây truyền bệnh.

Ảnh: CDC Hà Nội

Theo CDC Hà Nội, tại một số tuyến đường, khu dân cư ở khu vực ngoại thành Hà Nội, tình trạng chó thả rông, tự do chạy trên đường, không có người quản lý hoặc không được trang bị biện pháp bảo đảm an toàn vẫn còn xuất hiện. Điều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn làm tăng khả năng người dân bị chó cắn, phơi nhiễm virus dại.

Đáng lo ngại, chó không được quản lý có thể tiếp xúc với động vật không rõ nguồn gốc hoặc mang mầm bệnh. Khi xảy ra sự cố, việc xác định chủ nuôi, theo dõi sức khỏe và lịch sử tiêm phòng của con vật cũng gặp nhiều khó khăn.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus dại gây ra, lây truyền chủ yếu qua vết cắn, vết cào hoặc khi nước bọt của động vật mắc bệnh tiếp xúc với vùng da bị tổn thương, niêm mạc. Khi đã phát bệnh, tỷ lệ tử vong gần như 100%. Tuy nhiên, bệnh có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và tiêm vaccine, huyết thanh kháng dại kịp thời.

Trong giai đoạn 2020-2022, mỗi năm Hà Nội ghi nhận 1-2 trường hợp tử vong do bệnh dại. Từ năm 2023 đến nay, thành phố không ghi nhận người mắc dại nhưng vẫn xuất hiện các ổ dịch trên chó. Trong 3 năm 2023-2025, Hà Nội ghi nhận 14 ổ dịch tại 8 phường, xã.

Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố ghi nhận 8 ổ dịch chó dại tại 6 xã, gồm: Đoài Phương 3 ổ dịch, Hạ Bằng 2 ổ dịch, Hòa Lạc, Kiều Phú, Thạch Thất và Yên Xuân mỗi địa phương 1 ổ dịch. Thực tế này cho thấy nguy cơ lây truyền bệnh trong cộng đồng vẫn hiện hữu nếu việc quản lý đàn chó, mèo và tiêm phòng không được thực hiện nghiêm túc.

Theo Nghị định số 204/2026/NĐ-CP ngày 11/6/2026 của Chính phủ, hành vi không tiêm vaccine phòng bệnh dại cho động vật thuộc diện bắt buộc; không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ, không có người dắt chó khi đưa ra nơi công cộng có thể bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng.

Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 cũng quy định hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Trường hợp để vật nuôi gây thương tích hoặc thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân khác, chủ nuôi có thể bị phạt từ 2-3 triệu đồng.

Để phòng bệnh, chủ nuôi cần tiêm vaccine dại đầy đủ, đúng lịch cho chó, mèo; lưu giữ thông tin tiêm chủng và thực hiện tiêm nhắc lại theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Khi đưa chó ra nơi công cộng, cần có người quản lý, sử dụng dây xích và rọ mõm theo quy định. Nếu vật nuôi có biểu hiện bất thường như đột ngột hung dữ, cắn người vô cớ, chảy nhiều nước dãi, đi lại bất thường hoặc chết không rõ nguyên nhân, cần tránh tiếp xúc trực tiếp và thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan thú y.

Các gia đình có trẻ nhỏ cần hướng dẫn trẻ không tự ý tiếp cận, trêu chọc, đuổi bắt hoặc chơi đùa với chó, mèo lạ; không để trẻ ở một mình với vật nuôi, kể cả chó, mèo trong gia đình.

Đặc biệt, khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vùng da bị trầy xước, người dân cần rửa kỹ vết thương dưới vòi nước với xà phòng liên tục ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn và đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, chỉ định tiêm vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại khi cần thiết. Không tự ý đắp lá, dùng thuốc nam hoặc chờ theo dõi con vật tại nhà rồi mới đi khám.

Bên cạnh ý thức của chủ nuôi, chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về quản lý vật nuôi, tiêm phòng bệnh dại, góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng.