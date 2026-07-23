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Gan đang “kêu cứu” nhưng nhiều người không biết: Bác sĩ chỉ ra 5 dấu hiệu cảnh báo sớm

Minh Khang (Theo Thehealthsite)
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Gan đảm nhiệm nhiều chức năng thiết yếu như thải độc, hỗ trợ tiêu hóa, dự trữ năng lượng... Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là nhiều bệnh lý về gan thường tiến triển âm thầm, không gây ra triệu chứng rõ rệt.

Chia sẻ trên Thehealthsite, bác sĩ KS Somasekhar Rao, chuyên gia Tiêu hóa - Gan mật và nội soi điều trị tại Bệnh viện Yashoda (Ấn Độ) cho biết, nhiều người thường bỏ qua các dấu hiệu ban đầu vì chúng khá mơ hồ và dễ nhầm lẫn với những vấn đề sức khỏe thông thường. Việc nhận biết sớm các triệu chứng cảnh báo có thể giúp phát hiện bệnh kịp thời, ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm như xơ gan hay suy gan.

Mệt mỏi kéo dài dù đã nghỉ ngơi đầy đủ

Cảm giác mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu tình trạng uể oải, thiếu năng lượng kéo dài ngay cả khi đã ngủ nghỉ đầy đủ, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo gan đang hoạt động không hiệu quả.

Khi chức năng gan suy giảm, các chất độc trong cơ thể có thể không được đào thải tốt, dẫn đến cảm giác kiệt sức, giảm khả năng tập trung và suy giảm hiệu suất làm việc. Nếu tình trạng mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân, người bệnh không nên chủ quan.

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Dấu hiệu bệnh lý gan. (Ảnh: Internet)

Đau hoặc sưng vùng bụng

Nhiều người thường cho rằng cảm giác khó chịu ở bụng là do đầy hơi hoặc rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu cơn đau kéo dài, đặc biệt xuất hiện ở vùng bụng trên bên phải – nơi gan nằm – thì đây có thể là dấu hiệu của tình trạng viêm hoặc tổn thương gan.

Ở những trường hợp bệnh gan tiến triển nặng hơn, người bệnh có thể bị tích tụ dịch trong ổ bụng (cổ trướng), gây cảm giác bụng căng tức, nặng nề. Một số trường hợp còn xuất hiện phù chân. Đây là những dấu hiệu cần được thăm khám y tế sớm.

Ngứa da kéo dài, nước tiểu sẫm màu, phân nhạt màu

Ngứa da dai dẳng không phải lúc nào cũng xuất phát từ dị ứng hay các bệnh lý da liễu. Theo các chuyên gia, đây cũng có thể là biểu hiện liên quan đến bệnh gan, đặc biệt khi chức năng bài tiết mật bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, nước tiểu có màu sẫm bất thường hoặc phân nhạt màu, màu đất sét cũng là những dấu hiệu cho thấy dòng chảy của dịch mật có thể đang gặp vấn đề. Nếu các triệu chứng này xuất hiện đồng thời, người bệnh nên đi kiểm tra chức năng gan càng sớm càng tốt.

Dễ bầm tím hoặc chảy máu hơn bình thường

Gan đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất các protein tham gia vào quá trình đông máu. Khi gan bị tổn thương, khả năng tổng hợp các protein này suy giảm, khiến cơ thể dễ xuất hiện các vết bầm tím dù chỉ va chạm nhẹ hoặc chảy máu kéo dài hơn bình thường.

Mặc dù hiện tượng bầm tím có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên hoặc ngày càng nghiêm trọng, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Vàng da, vàng mắt

Đây là một trong những dấu hiệu điển hình và dễ nhận biết nhất của bệnh gan.

Tình trạng vàng da, vàng củng mạc mắt xảy ra khi bilirubin – một sắc tố màu vàng được gan xử lý và đào thải – tích tụ trong máu. Khi xuất hiện triệu chứng này, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, bởi đây thường là dấu hiệu cho thấy gan đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

Khi nào cần đi khám

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên chủ động thăm khám nếu các triệu chứng trên kéo dài, ngày càng nặng hơn hoặc xuất hiện đồng thời nhiều dấu hiệu bất thường.

Đặc biệt, những người thuộc nhóm nguy cơ cao như thừa cân, béo phì, mắc đái tháo đường, thường xuyên sử dụng rượu bia, mắc viêm gan virus hoặc phải dùng một số loại thuốc trong thời gian dài cần chú ý theo dõi sức khỏe gan định kỳ.

Việc phát hiện sớm các bất thường của gan không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn góp phần ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

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