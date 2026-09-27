Gần 4/10 người trẻ Nhật Bản mỗi tuần bỏ ít nhất một bữa ăn: Trào lưu tưởng vô hại nhưng chuyên gia cảnh báo 1 điều

Cũng không có quy định y khoa nào cho rằng tất cả mọi người bắt buộc phải ăn đúng ba bữa mỗi ngày.

Một trào lưu mới đang xuất hiện trong giới trẻ Nhật Bản: chủ động “hủy” một bữa ăn vì bận rộn, mệt mỏi, muốn tiết kiệm tiền hoặc đơn giản là không muốn mất thời gian ăn uống. Điều đáng chú ý, gần 4/10 người trẻ cho biết họ làm điều này ít nhất một lần mỗi tuần.

Khi ăn uống cũng trở thành việc có thể “hủy”

Gần đây, mạng xã hội Nhật Bản xuất hiện một trào lưu mới là "hủy bữa ăn".

Trước đó, mạng xã hội Nhật từng xuất hiện các khái niệm như “hủy tắm”, “hủy nấu ăn” để chỉ những người vì quá mệt hoặc quá bận nên bỏ qua những hoạt động vốn được xem là sinh hoạt thường ngày. Giờ đây, ngay cả chuyện ăn uống cũng được đưa vào danh sách những việc có thể “cắt giảm”.

Theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường Nhật Bản INTAGE, khảo sát 2.754 người từ 15-49 tuổi trên toàn quốc năm 2025 cho thấy, khoảng 41% người trong nhóm 18-24 tuổi ít nhất một lần mỗi tuần ăn ít hơn số bữa họ thường ăn. Tỷ lệ này ở nhóm 15-18 tuổi là 37%, trong khi tính chung tất cả các nhóm tuổi là khoảng 34%.

Cần hiểu rằng “hủy bữa” trong khảo sát này không có nghĩa là nhịn đói cả ngày. Khái niệm này chỉ việc một người trong một ngày ăn ít bữa hơn bình thường.

Tháng 8/2026, sau khi Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) đăng tải những con số trên, chủ đề nhanh chóng được bàn luận trên mạng xã hội Nhật Bản. Đến tháng 9, AERA DIGITAL tiếp tục đề cập đến hiện tượng này.

Lý do mỗi người đưa ra cũng khác nhau.

Có người bận đến mức quên ăn. Có người đang xem phim, chơi game, đi xem hòa nhạc và cho rằng dành thời gian ăn uống là “không đáng”. Một số người không cảm thấy đói, trong khi những người khác bỏ bữa để tiết kiệm tiền hoặc giảm cân.

Nhưng câu hỏi được đặt ra là: Bỏ bữa như một thói quen có thực sự tốt cho sức khỏe? Liệu đây có phải một cách giảm cân, thậm chí giúp sống lâu hơn?

Thỉnh thoảng bỏ một bữa có gây hại cho cơ thể?

Với một người trưởng thành khỏe mạnh, có tình trạng dinh dưỡng bình thường, thỉnh thoảng bỏ một bữa vì bận rộn thường không gây ra vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ngay lập tức.

Cũng không có quy định y khoa nào cho rằng tất cả mọi người bắt buộc phải ăn đúng ba bữa mỗi ngày.

Một số người có thể quen với hai bữa chính. Một số khác áp dụng chế độ ăn giới hạn thời gian một cách có kế hoạch. Điều quan trọng hơn là tổng lượng năng lượng, protein, vitamin và khoáng chất trong chế độ ăn có đáp ứng nhu cầu của cơ thể hay không.

Tuy nhiên, điều đáng lo không nằm ở một bữa ăn bị bỏ qua, mà là việc thường xuyên bỏ bữa một cách thiếu kế hoạch và sau đó cũng không ăn uống đầy đủ ở những bữa còn lại.

Nếu tình trạng này kéo dài, chất lượng chế độ ăn có thể giảm dần.

Khi thường xuyên bỏ bữa, một người có thể dễ bỏ lỡ các nhóm thực phẩm quan trọng, đặc biệt nếu những bữa còn lại chủ yếu là đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn hoặc các món giàu năng lượng nhưng nghèo dinh dưỡng.

Về lâu dài, vấn đề không đơn giản là “ăn ít bữa”, mà là cơ thể có nhận đủ chất cần thiết hay không.

Bỏ bữa để giảm cân chưa chắc là lựa chọn tốt

Một số người tìm đến việc bỏ bữa với mục tiêu giảm cân. Tuy nhiên, giảm số bữa ăn không đồng nghĩa chắc chắn với giảm cân lành mạnh.

Nếu bỏ một bữa khiến tổng năng lượng nạp vào giảm xuống phù hợp với nhu cầu của cơ thể, cân nặng có thể giảm. Nhưng nếu sau đó quá đói và ăn nhiều hơn ở những bữa tiếp theo, hiệu quả có thể không như mong muốn.

Đặc biệt, nếu việc nhịn ăn kéo theo chế độ ăn thiếu protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất, cơ thể có thể phải trả giá bằng chất lượng dinh dưỡng kém hơn.

Vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào việc “ăn bao nhiêu bữa”, điều quan trọng hơn là nhìn vào tổng thể chế độ ăn, chất lượng thực phẩm, lượng dinh dưỡng và mức độ phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Không phải cứ ăn ít bữa là sống khỏe hơn

Những hình thức nhịn ăn hoặc giới hạn thời gian ăn uống đang được quan tâm trong những năm gần đây. Một số nghiên cứu cho thấy chúng có thể mang lại lợi ích nhất định đối với cân nặng và một số chỉ số chuyển hóa ở một số người.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng bỏ bữa một cách tùy ý cũng mang lại những lợi ích tương tự.

Có sự khác biệt rất lớn giữa một chế độ ăn được xây dựng có kế hoạch và việc “quên ăn” vì quá bận, bỏ bữa vì không muốn chi tiền hoặc cắt giảm thức ăn một cách thiếu kiểm soát.

Một chế độ ăn lành mạnh không nhất thiết phải tuân theo khuôn mẫu “ngày nào cũng đúng ba bữa”, nhưng cần bảo đảm cơ thể được cung cấp đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng thiết yếu.

Vì vậy, nếu một người trẻ thỉnh thoảng bỏ bữa vì lịch trình bận rộn nhưng những bữa còn lại vẫn đầy đủ và chế độ ăn tổng thể cân bằng, điều này thường không đáng lo.

Ngược lại, nếu bỏ bữa trở thành thói quen, đi kèm với mệt mỏi kéo dài, sụt cân không chủ ý, ăn uống thất thường hoặc chế độ ăn ngày càng nghèo dinh dưỡng, đây là dấu hiệu cần xem lại.

Ăn uống không nhất thiết phải “đủ ba bữa” theo một công thức cứng nhắc, nhưng cơ thể thì luôn cần được cung cấp đủ dưỡng chất.

Vì thế, điều đáng quan tâm không phải là bạn đã “hủy” bao nhiêu bữa ăn, mà là sau tất cả những lần bỏ bữa đó, cơ thể có thực sự được nuôi dưỡng đầy đủ hay không.

(Theo QQNews)