Facebook Messenger lại sập: Không thể gửi và xem tin nhắn

Nhiều người dùng phản ánh Messenger không mở được hội thoại và tin nhắn gửi đi bị treo ở trạng thái "Đang gửi" trong tối 22/7, dù Facebook vẫn truy cập bình thường.

Khoảng 8 giờ 40 phút từ tối ngày 22/7 theo giờ Việt Nam, lượng phản ánh sự cố Messenger tăng vọt trên Downdetector, công cụ theo dõi tình trạng hoạt động của các nền tảng trực tuyến. Nhiều người dùng cho biết Messenger, cả trên ứng dụng di động lẫn trình duyệt, không tải được tin nhắn cũ lẫn mới.

Cụ thể, một số người mở Messenger nhưng khung chat trống trơn hoặc load mãi không ra nội dung. Tin nhắn gửi đi bị kẹt ở trạng thái "Đang gửi" trong thời gian dài mà không tới được người nhận, xảy ra ở cả ứng dụng lẫn bản web truy cập qua Facebook.

Tin nhắn trên Messenger bị treo ở trạng thái đang gửi, không thể hoàn tất

Nhiều người gặp hiện tượng không thể tải được các đoạn chat

Theo dữ liệu Downdetector, số báo cáo sự cố Messenger vốn duy trì ở mức nền gần như bằng 0 suốt cả ngày, bắt đầu tăng dần từ đầu buổi tối, chạm mốc gần 75 báo cáo, tạm hạ nhiệt rồi bất ngờ vọt lên gần 280 báo cáo, mức cao nhất trong ngày. Đây là dấu hiệu cho thấy sự cố lan rộng chứ không chỉ ảnh hưởng một nhóm nhỏ.

Trong khi đó, Facebook - nền tảng cùng thuộc Meta và chia sẻ hạ tầng với Messenger - vẫn hoạt động bình thường với nhiều người dùng ở thời điểm này, khác với một số lần sự cố trước đây khi cả hai dịch vụ cùng tê liệt.

Đây không phải lần đầu Messenger gặp trục trặc gần đây. Ngày 19/7, chỉ ba ngày trước, Facebook, Messenger và WhatsApp đồng loạt gặp sự cố toàn cầu, số báo cáo tại Mỹ có lúc vượt 113.000 vào khoảng 19h55 giờ địa phương trước khi các dịch vụ hoạt động trở lại. Trước đó, ngày 12/6, Facebook và Messenger cũng đổ sập trên diện rộng, nhiều người bị đăng xuất khỏi Messenger và nhận thông báo "Unable to log in" khi đăng nhập lại, sự cố kéo dài khoảng 1 giờ 25 phút theo ghi nhận của các công cụ theo dõi uptime.

Tính đến thời điểm bài viết, Meta chưa đưa ra xác nhận hay thông báo chính thức về nguyên nhân sự cố lần này. Người dùng gặp lỗi được khuyến nghị đợi Meta khắc phục thay vì đăng xuất hoặc đổi mật khẩu liên tục, vì phần lớn sự cố tương tự trước đây đều được xử lý từ phía máy chủ trong vòng vài chục phút đến vài giờ.