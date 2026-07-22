Hàng loạt dịch vụ của Meta gặp sự cố trên quy mô toàn cầu

Người dùng tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới đồng loạt phản ánh tình trạng gián đoạn dịch vụ trên các nền tảng Facebook, Messenger và Instagram.

Sự cố bắt đầu ghi nhận từ khoảng 20 giờ 22/7 (giờ Việt Nam) khi hàng loạt người dùng không thể gửi hoặc nhận tin nhắn trong các hội nhóm trên ứng dụng Messenger. Ngay sau đó, tình trạng chập chờn tiếp tục lan sang giao diện chính của mạng xã hội Facebook và Instagram .

Theo ghi nhận, nền tảng Messenger bản web chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Mặc dù một số người dùng ứng dụng di động vẫn có thể nhắn tin riêng lẻ, luồng dữ liệu truyền tải liên tục rơi vào tình trạng chập chờn và gián đoạn.

Sự cố Messenger diễn ra hơn 1 giờ nhưng chưa có dấu hiệu được khắc phục.

Dữ liệu từ chuyên trang theo dõi sự cố DownDetector cho thấy lượng báo lỗi đối với các hệ sinh thái của Meta tăng vọt trong cùng thời điểm. Thống kê chi tiết trên DownForEveryoneOrJustMechỉ ra có đến 66% phản ánh tập trung vào lỗi không thể gửi tin nhắn trên Messenger, 13% gặp trục trặc ở chiều nhận và 21% người dùng không thể đăng nhập vào tài khoản Facebook. Hệ thống chỉ hiển thị thông báo sự cố chung khi người dùng cố gắng làm mới trang.

Báo cáo trục trặc xuất hiện dồn dập tại nhiều khu vực như Bắc Mỹ, châu Âu, Đông Nam Á và châu Úc, xác nhận đây là đợt gián đoạn dịch vụ trên phạm vi toàn cầu. Như thường lệ, phía Meta vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về nguyên nhân gốc rễ cũng như tiến độ khắc phục.

Sự cố lần này nối dài chuỗi trục trặc kỹ thuật mà tập đoàn công nghệ Mỹ phải đối mặt thời gian qua. Chỉ cách đây 3 ngày, loạt dịch vụ của Meta, trong đó nổi bật nhất là Facebook cũng gặp lỗi không thể đăng nhập. Trước đó, vào ngày 12/6, Facebook, Instagram và Messenger cũng đồng loạt gặp sự cố trên phạm vi toàn cầu, khiến người dùng không thể đăng nhập, tải bảng tin hoặc sử dụng các tính năng cơ bản. Meta sau đó xác nhận về sự cố và các dịch vụ dần hoạt động trở lại sau vài giờ.

Việc các sự cố hệ thống xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc đang dấy lên những lo ngại về tính ổn định của hạ tầng máy chủ Meta, đặc biệt khi các nền tảng này đóng vai trò là công cụ kết nối và làm việc thiết yếu của hàng tỷ người dùng toàn cầu.