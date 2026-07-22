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EU chặn tàu chở dầu, muốn gây sức ép lên 'hạm đội bóng tối' của Nga

Phương Anh
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Liên minh châu Âu (EU) đã chặn và kiểm tra tàu chở dầu MV South Star với cáo buộc tàu này treo cờ giả, vi phạm luật hàng hải quốc tế.

Theo Reuters, Liên minh châu Âu (EU) đã chặn và kiểm tra tàu chở dầu MV South Star với cáo buộc tàu này treo cờ giả, vi phạm luật hàng hải quốc tế, trong động thái được cho là nhằm gia tăng sức ép đối với “hạm đội bóng tối” của Nga.

Thông tin được Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU Kaja Kallas công bố ngày 22/7 trên mạng xã hội X.

Theo bà Kallas, lực lượng của EU đã lên kiểm tra tàu MV South Star hôm 20/7 sau khi nghi ngờ con tàu hoạt động dưới danh nghĩa quốc tịch giả.

Bà cho biết chiến dịch này là một phần trong nỗ lực của EU nhằm đối phó với “hạm đội bóng tối” - mạng lưới tàu chở dầu mà phương Tây cho rằng Nga sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt và tiếp tục xuất khẩu dầu sang thị trường quốc tế.

(Ảnh minh họa)

Nga chưa có bình luận về thông tin này. Trước đây, khi một số nước cáo buộc Nga sử dụng “hạm đội bóng tối” để duy trì xuất khẩu dầu mỏ, Nga đã phủ nhận và lên án việc bắt giữ các tàu thuyền trên biển quốc tế.

Trong một diễn biến khác về căng thẳng trên biển, Nga tuyên bố đã đánh trúng hai tàu vận tải đang hoạt động ngoài khơi Odessa, cách bờ lần lượt khoảng 15 km và 53 km, với cáo buộc các tàu này đang vận chuyển vật tư quân sự cho Ukraine.

Tại thành phố Odessa, Nga cho biết đã tấn công một trung tâm logistics của công ty chuyển phát Novaya Pochta, mà Moscow cáo buộc được sử dụng làm kho chứa hàng quân sự.

Ngoài ra, gần khu định cư Kovalevka, cách Odessa khoảng 25 km về phía tây bắc, quân đội Nga tuyên bố đã phá hủy một trận địa tên lửa bờ biển Neptune-2 của Ukraine, gồm hai bệ phóng và một xe nạp đạn.

Theo Điện Kremlin, các cuộc tấn công nhằm vào tàu vận tải và cơ sở hạ tầng cảng sẽ tiếp tục nhằm cắt đứt tuyến tiếp tế vũ khí và đạn dược cho Ukraine.

Bên cạnh đó, Nga cáo buộc Ukraine đứng sau loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các tàu chở dầu vận chuyển dầu thô của Kazakhstan gần cảng Novorossiysk trên Biển Đen.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết đây là vụ tấn công thứ năm nhằm vào cơ sở hạ tầng của Liên danh Đường ống Caspi (Caspian Pipeline Consortium - CPC).

Theo CPC, hai tàu chở dầu Asia và Nissos bị tấn công trong khi đang bốc dầu hôm 20/7. Một đám cháy đã bùng phát trên tàu Asia nhưng nhanh chóng được khống chế. Không có thương vong hay sự cố tràn dầu được ghi nhận và CPC không công khai bên chịu trách nhiệm về vụ tấn công.

Hai con tàu mang cờ Liberia và Quần đảo Marshall. Sau vụ việc, hoạt động bốc dầu tại cảng đã tạm thời bị đình chỉ. Bà Zakharova cho rằng Ukraine đã cố tình nhắm vào nhiều tàu nước ngoài có thủy thủ đoàn quốc tế trong thời gian từ ngày 17 đến 20/7, trong đó có các tàu được thuê bởi Tengizchevroil và KazMunayGas của Kazakhstan.

Về phía Kazakhstan, Bộ Ngoại giao nước này đã lên án các vụ tấn công bằng UAV nhằm vào tàu vận chuyển dầu qua hệ thống CPC, cho rằng những hành động này đe dọa an ninh hàng hải, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển năng lượng và gây tổn hại đến lợi ích kinh tế của Kazakhstan.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin.

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