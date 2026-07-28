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EU bất ngờ dỡ bỏ một lệnh trừng phạt đối với Nga

Y Vân
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Nga đang thống trị nguồn cung nguyên liệu xa xỉ này.

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Liên minh châu Âu (EU) đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu lông chồn sable từ Nga do sức ép từ một số quốc gia thành viên, Euractiv đưa tin.

Động thái này được đưa vào gói trừng phạt mới nhất mà EU thông qua tuần trước. Theo đó, Brussels hủy lệnh cấm nhập khẩu lông chồn sable thô của Nga, vốn chỉ mới được áp dụng từ tháng 4 trong khuôn khổ gói trừng phạt thứ 21 kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

Tuy nhiên, gói trừng phạt lần này đã được điều chỉnh theo hướng mềm hơn do bất đồng ngày càng lớn giữa các nước thành viên, khi các biện pháp cứng rắn bắt đầu xung đột với lợi ích kinh tế của chính EU.

Dẫn lời các quan chức EU, Euractiv cho biết Ủy ban châu Âu (EC) cho rằng việc miễn trừ là cần thiết vì Nga gần như thống lĩnh nguồn cung lông chồn sable trên thế giới, khiến các nhà sản xuất châu Âu khó tìm được nguồn thay thế.

“Một quan chức cấp cao của EU cho biết rất khó tìm được nguồn cung ở những nơi khác”.

Theo Euractiv, Italy và Hy Lạp, hai quốc gia nhập khẩu lông chồn sable lớn nhất EU, là những nước thúc đẩy mạnh việc miễn trừ.

Các doanh nghiệp sản xuất lông thú tại Hy Lạp – nơi vẫn còn một trong số ít trung tâm sản xuất lông thú của EU – trước đó cảnh báo rằng lệnh cấm có thể khiến toàn bộ ngành công nghiệp này sụp đổ.

Áo lông chồn sable của Nga từ lâu được xem là biểu tượng của sự xa xỉ, với nhiều sản phẩm có giá lên tới hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn euro.

Theo nhà đấu giá lông thú Sojuzpushnina của Nga, các doanh nghiệp Italy và Hy Lạp nằm trong nhóm khách hàng quốc tế lớn nhất.

Sau quyết định mới, các nhà sản xuất quần áo của EU có thể nối lại hoạt động nhập khẩu lông chồn sable thô từ Nga.

Tuy nhiên, EU vẫn duy trì lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm lông thú thành phẩm từ Nga, đồng thời tiếp tục cấm xuất khẩu các mặt hàng xa xỉ của châu Âu sang Nga như kim cương, trứng cá muối và nhiều sản phẩm cao cấp khác.

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Không chỉ trong vấn đề lông thú, Italy và Hy Lạp cũng được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc làm giảm mức độ cứng rắn của gói trừng phạt được EU thông qua tuần trước.

Trong đó, Italy phản đối việc siết chặt hơn các quy định về thị thực đối với công dân Nga. Hy Lạp giành được miễn trừ cho hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.

Theo Financial Times, việc EU phải điều chỉnh lập trường lần này phản ánh những dấu hiệu cho thấy chiến lược trừng phạt Nga đang chịu áp lực ngày càng lớn.

Các quan chức EU cho biết mức độ phản đối đối với gói trừng phạt mới là lớn nhất kể từ khi chiến dịch trừng phạt bắt đầu.

Mô hình truyền thống của EU – gộp nhiều biện pháp vào một gói lớn và yêu cầu 27 quốc gia thành viên nhất trí để thông qua – được đánh giá ngày càng khó duy trì khi lợi ích kinh tế giữa các nước ngày càng khác biệt.

Về phía Nga, Moscow nhiều lần khẳng định các biện pháp trừng phạt không làm suy yếu nền kinh tế nước này mà chủ yếu gây tác động ngược đối với châu Âu.

Các quan chức Nga cho rằng lệnh trừng phạt đã khiến giá năng lượng tại EU tăng mạnh, buộc khối này phải phụ thuộc vào các nguồn nhập khẩu đắt đỏ hơn, đồng thời làm suy giảm năng lực cạnh tranh của nền kinh tế châu Âu mà không thể thay đổi chính sách của Moscow.

Theo RT﻿

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dỡ lệnh trừng phạt

lệnh trừng phạt

Nga

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