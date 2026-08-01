Em gái Trấn Thành hở bạo khoe eo con kiến, đọ sắc khét lẹt bên "Song Hye Kyo bản Việt"

Visual và sắc vóc của em gái Trấn Thành ngày càng thăng hạng.

Tối 2/8, show thời trang của NTK Chung Thanh Phong quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám Vbiz đổ bộ thảm đỏ với màn lên đồ "chặt chém" đủ mọi phong cách. Giữa "rừng visual" của dàn mỹ nhân, Uyển Ân là một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý khi tiếp tục cho thấy màn lột xác ngoạn mục về ngoại hình sau hành trình giảm cân.

Xuất hiện tại sự kiện, em gái Trấn Thành diện thiết kế đen ôm sát, phủ sequin lấp lánh. Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở phần cut-out táo bạo chạy dọc hai bên eo, giúp Uyển Ân khoe trọn vòng eo con kiến cùng vóc dáng nuột nà. Chiếc váy ngắn kết hợp boots cao cổ tạo tổng thể vừa cá tính, vừa gợi cảm, khác hẳn hình ảnh có phần kín đáo của cô trong giai đoạn trước.

Uyển Ân khoe eo nuột nà trên thảm đỏ (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Uyển Ân lựa chọn kiểu tóc duỗi thẳng dài chạm hông, layout trang điểm tông nude nhưng vẫn đủ sắc sảo. Trên thảm đỏ, nữ diễn viên liên tục tạo dáng tự tin, thần thái cuốn hút trước ống kính. Không ít khán giả nhận xét ngoại hình hiện tại của Uyển Ân đã thay đổi rõ rệt, gương mặt thanh thoát hơn, vóc dáng cũng thon gọn và cân đối.

Đây cũng không phải lần đầu Uyển Ân khiến mạng xã hội bàn tán khi diện những thiết kế cắt xẻ táo bạo. Sau khi giảm cân thành công, nữ diễn viên ngày càng tự tin thử sức với nhiều phong cách thời trang quyến rũ hơn. Mỗi lần xuất hiện, em gái Trấn Thành đều cho thấy hình ảnh ngày càng trưởng thành, thời thượng và biết cách tôn lên lợi thế hình thể.

Mỗi lần Uyển Ân hở bạo đều khiến dân tình xuýt xoa

Một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất tại sự kiện là màn chung khung hình giữa Uyển Ân và Khả Ngân. Nếu Uyển Ân gây ấn tượng với hình ảnh phóng khoáng, cá tính trong thiết kế đen ôm sát thì Khả Ngân lại xuất hiện như một nàng công chúa với chiếc váy dạ hội màu xanh olive có phần chân váy phồng bồng bềnh. Hai mỹ nhân tạo nên màn đối lập thú vị về phong cách nhưng lại hòa hợp khi đứng cạnh nhau.

Sau bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt, Khả Ngân được truyền thông Hàn dành nhiều mỹ từ khen ngợi, thậm chí là ví von như Song Hye Kyo nhờ những đường nét gương mặt thanh tú. Thế nhưng khi đứng cạnh nữ diễn viên này, Uyển Ân vẫn không hề lép vế. Visual thăng hạng cùng vóc dáng săn chắc giúp cô giữ được sức hút riêng. Cả hai còn thoải mái trò chuyện, cười đùa ngay trên thảm đỏ khiến bầu không khí trở nên gần gũi, tự nhiên.

Khung hình chung tràn visual giữa Uyển Ân và Khả Ngân (Clip: Mochi)

Nếu nhìn lại giai đoạn đầu bước chân vào showbiz, Uyển Ân từng theo đuổi hình ảnh khá an toàn. Gương mặt tròn cùng đường nét mềm mại mang đến cảm giác dễ thương, gần gũi nhưng lại thiếu điểm nhấn để tạo ấn tượng mạnh. Phong cách thời trang khi đó cũng chủ yếu xoay quanh những lựa chọn cơ bản, dễ mặc, thiên về sự nữ tính nhẹ nhàng và không có nhiều sự phá cách. Tổng thể hài hòa nhưng vẫn chưa đủ để giúp cô bật lên giữa dàn mỹ nhân.

Nhưng thời gian gần đây, Uyển Ân đã có màn thay đổi ngoại hình rõ nét nhất Vbiz. Sau quá trình nghiêm túc tập luyện và điều chỉnh chế độ sinh hoạt, nữ diễn viên sở hữu vóc dáng gọn gàng hơn, từ đó mạnh dạn làm mới phong cách thời trang. Mỗi lần góp mặt tại các sự kiện giải trí, cô đều nhận được nhiều lời khen về nhan sắc ngày càng thăng hạng cũng như sự tự tin trước ống kính.

Không còn chỉ được nhắc đến với danh xưng "em gái Trấn Thành", Uyển Ân đang từng bước xây dựng hình ảnh riêng khi liên tục ghi điểm nhờ ngoại hình ngày càng cuốn hút và gu thời trang có nhiều chuyển biến tích cực. Sự xuất hiện tại show diễn lần này tiếp tục cho thấy sức hút của nữ diễn viên sau màn "lột xác" ấn tượng.

Sắc vóc nóng bỏng của Uyển Ân sau hành trình giảm cân ngoạn mục

Nữ diễn viên thoải mái trưng trổ vẻ đẹp hình thể

Nhiều người dành lời khen có cánh cho Uyển Ân vì visual ngày càng thăng hạng

Ảnh: FBNV