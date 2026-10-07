Dùng xong vòi xịt vệ sinh, đừng quên việc này

Không phải ai cũng biết sử dụng vòi xịt vệ sinh đúng cách.

Vòi xịt vệ sinh quen thuộc đến mức nhiều người gần như không nghĩ thêm về cách nó hoạt động. Dùng xong, chúng ta thường nhả cò, treo đầu vòi về vị trí cũ rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Nước đã ngừng phun nên cảm giác tự nhiên là thiết bị cũng đã được "tắt".

Nhả cò chưa chắc đã là ngắt nguồn nước

Cò trên đầu vòi và van khóa nguồn nước không làm cùng một việc. Với loại vòi xịt nối vào nguồn cấp qua van riêng, nhả cò chỉ dừng dòng nước ở đầu xịt. Nếu van cấp vẫn mở, cụm dây và đầu vòi vẫn nối với nguồn nước theo thiết kế của hệ thống.

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng vòi xịt TVCF201 của TOTO Việt Nam ghi rõ nên dùng van khóa nước để điều chỉnh áp lực và "đóng van khóa nước khi không sử dụng". Tài liệu cũng nêu áp lực khuyến nghị của mẫu vòi này là 0,1 đến 0,2 MPa ở áp suất động.

Không phải ai cũng biết sử dụng vòi xịt vệ sinh đúng cách - Ảnh minh họa

Vì sao phải khóa van sau khi dùng?

Brondell, hãng có nhiều mẫu vòi xịt cầm tay, giải thích rằng khi người dùng nhả cò, tia nước dừng lại nhưng nếu van chữ T vẫn mở thì dây và đầu xịt vẫn chịu áp lực nước. Vì vậy, hãng yêu cầu đóng van chữ T sau mỗi lần sử dụng để hạn chế hư hỏng và rò rỉ theo thời gian.

Tuy nhiên, không nên suy từ một vài mẫu sang tất cả vòi xịt trên thị trường. Có loại dùng van khóa riêng, có loại đấu nối theo thiết kế khác, trong khi một số hệ thống có bộ phận giảm áp hoặc cách kiểm soát dòng nước riêng. Điều cần làm là xác định đúng cấu tạo và hướng dẫn của thiết bị nhà mình.

Kiểm tra đúng chiếc van của nhà mình

Nếu vòi xịt nhà bạn có van khóa riêng ở đường cấp nước, hãy xem hướng dẫn của đúng mẫu đang sử dụng. Khi nhà sản xuất yêu cầu đóng van lúc không dùng hoặc sau mỗi lần dùng, đây nên được coi là một bước vận hành của thiết bị.

Người dùng cũng nên để ý dây và các đầu nối. TOTO lưu ý không giật mạnh, kéo căng hoặc vặn xoắn dây quá mức. Nếu thấy nước rỉ ở đầu nối, dây xuống cấp hoặc van hoạt động bất thường, không nên tiếp tục dùng như cũ chỉ vì nước đã ngừng phun ở đầu vòi.

Nếu không xác định được van nào cấp riêng cho vòi xịt, van khó thao tác hoặc hệ thống lắp khác với hướng dẫn của nhà sản xuất, nên kiểm tra tài liệu đi kèm hoặc nhờ người có chuyên môn xem lại. Không nên tự tháo các mối nối khi chưa biết rõ cấu tạo đường nước.

Với những mẫu được yêu cầu đóng van khi không sử dụng, nhả cò và ngắt nguồn nước là hai thao tác khác nhau. Vì vậy, sau khi dùng vòi xịt, hãy nhìn lại chiếc van của chính thiết bị nhà mình. Nếu hướng dẫn yêu cầu khóa van, làm đúng bước này sẽ giúp thiết bị vận hành theo điều kiện mà hãng đã thiết kế.