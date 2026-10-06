Vì sao người dân Trung Quốc không chuộng vòi xịt vệ sinh?

Vòi xịt vệ sinh là thiết kế quen thuộc ở Việt Nam và nhiều nước châu Á nhưng chúng lại "thất sủng" ở Trung Quốc.

Với người Việt, chiếc vòi xịt đặt ngay bên cạnh bồn cầu gần như đã trở thành một thiết bị quen thuộc đến mức ít ai để ý. Thế nhưng khi sang Trung Quốc, nhiều du khách lại bất ngờ vì tìm mãi cũng không thấy chiếc vòi xịt quen thuộc này trong nhà vệ sinh. Từ nhà riêng, khách sạn cho đến nhiều công trình công cộng, cách bố trí nhà vệ sinh ở Trung Quốc có sự khác biệt khá rõ so với Việt Nam. Thay vì sử dụng vòi xịt cầm tay, người dân tại đây chủ yếu đã quen với giấy vệ sinh. Sự khác biệt này không chỉ đến từ thiết kế của nhà vệ sinh, mà còn liên quan đến thói quen đã hình thành từ lâu trong đời sống của người Trung Quốc.

Thói quen dùng giấy đã trở thành lựa chọn quen thuộc

Lý giải cho việc ít sử dụng vòi xịt, nhiều người bản địa cho biết nguyên nhân trước hết nằm ở thói quen. Từ lâu, giấy vệ sinh đã là phương thức được sử dụng phổ biến sau khi đi toilet. Khi một cách sử dụng đã trở thành thói quen của số đông, các thiết bị trong nhà vệ sinh cũng được thiết kế theo nhu cầu đó. Vì vậy, với nhiều người Trung Quốc, việc một nhà vệ sinh không có vòi xịt không tạo cảm giác thiếu tiện nghi như đối với người Việt. Họ vốn đã quen với việc sử dụng giấy nên không có nhu cầu phải lắp thêm một chiếc vòi xịt bên cạnh bồn cầu. Đây cũng là lý do sự khác biệt về văn hóa sử dụng toilet có thể nhìn thấy khá rõ giữa các quốc gia châu Á. Trong khi vòi xịt cầm tay phổ biến tại Việt Nam và một số nước Đông Nam Á, nhiều nơi lại hình thành thói quen sử dụng giấy hoặc hiện đại hơn là các thiết bị rửa tích hợp ngay trong bồn cầu.

Thiết kế nhà vệ sinh cũng ảnh hưởng đến việc có lắp vòi xịt hay không

Bên cạnh yếu tố thói quen, cách thiết kế phòng vệ sinh cũng đóng một vai trò nhất định. Vòi xịt cầm tay không đơn giản chỉ là gắn thêm một thiết bị bên cạnh bồn cầu. Công trình cần có đường cấp nước, vị trí lắp đặt, van khóa và hệ thống thoát nước phù hợp. Đặc biệt với những nhà vệ sinh có diện tích nhỏ, việc bố trí thêm thiết bị và đường ống có thể khiến không gian trở nên chật chội hơn. Một vấn đề khác là nước từ vòi xịt có thể khiến khu vực xung quanh bồn cầu bị ướt nếu sử dụng không cẩn thận. Với những thiết kế ưu tiên không gian khô ráo, sạch sẽ và dễ vệ sinh, việc không lắp vòi xịt cầm tay cũng là một lựa chọn hợp lý. Bởi vậy, khi thói quen sử dụng giấy đã có sẵn, việc bỏ qua vòi xịt trong thiết kế càng trở nên tự nhiên.

Bồn cầu xổm cũng là một nét đặc trưng

Bên cạnh thói quen sử dụng giấy, bồn cầu xổm cũng phần nào phản ánh cách người Trung Quốc nhìn nhận về vệ sinh và thiết kế nhà vệ sinh. Loại bồn cầu này vẫn xuất hiện tại một số gia đình và công trình, dù bồn cầu ngồi ngày càng phổ biến hơn. Một bộ phận người Trung Quốc ưa chuộng bồn cầu xổm bởi tư thế này không đòi hỏi người dùng phải tiếp xúc trực tiếp với bề mặt bồn cầu. Yếu tố vệ sinh vì thế được nhiều người đánh giá cao, đặc biệt trong những không gian có nhiều người sử dụng.

Điều này cũng giúp lý giải vì sao vòi xịt cầm tay không trở thành một thiết bị vệ sinh thiết yếu như ở Việt Nam. Với kiểu bồn cầu xổm, việc dùng vòi xịt để làm sạch bồn cầu sau khi sử dụng cũng không phải nhu cầu phổ biến như với bồn cầu ngồi. Khi kết hợp với thói quen dùng giấy đã hình thành từ lâu, người dùng không có nhiều lý do để yêu cầu phải lắp thêm một chiếc vòi xịt bên cạnh bồn cầu. Nói cách khác, từ bồn cầu xổm, thói quen dùng giấy cho đến cách bố trí thiết bị, các yếu tố này có mối liên hệ với nhau và cùng tạo nên một kiểu sử dụng nhà vệ sinh khá khác biệt so với Việt Nam.

Tại các khách sạn ở Trung Quốc có trang bị thiết kế vòi xịt không?

Dẫu biết văn hóa sử dụng nhà vệ sinh của người Trung Quốc không phổ biến vòi xịt cầm tay, nhiều du khách vẫn tò mò: Tại các khách sạn, khu lưu trú hay những không gian cao cấp thì sao? Liệu những nơi này có trang bị vòi xịt cho khách, nhất là khi Trung Quốc là một trong những điểm đến du lịch lớn?

Câu trả lời là có thể có, nhưng thiết bị mà du khách bắt gặp thường không giống loại vòi xịt cầm tay quen thuộc ở Việt Nam. Tại một số khách sạn và khu lưu trú hiện đại, bồn cầu có thể được trang bị hệ thống rửa bằng nước tích hợp. Thay vì một chiếc vòi cầm tay nối với dây cấp nước đặt bên cạnh bồn cầu, hệ thống này được tích hợp trực tiếp vào bồn cầu điện tử. Người dùng có thể điều khiển vòi rửa bằng bảng điều khiển hoặc các nút chức năng, với một số thiết bị còn cho phép điều chỉnh vị trí vòi, áp lực và nhiệt độ nước.