Đừng tùy tiện bố trí phòng ngủ cho trẻ nhỏ! 4 loại đồ vật này dù đẹp đến đâu cũng sẽ âm thầm gây hại cho con

Có 4 loại đồ vật dù đẹp đến đâu cũng sẽ âm thầm gây hại cho con.

Tác giả: Mẹ Mọt Sách - Chuyên gia về sự phát triển của bé, giáo dục mầm non, xây dựng tính cách và mối quan tâm trong việc nuôi dạy con cái.

Nhiều bà mẹ lần đầu nuôi con đều có chung một thắc mắc: Rõ ràng bé đã ăn no, được vỗ ợ hơi, thay bỉm sạch sẽ, cơ thể vẫn khỏe mạnh, nhưng ban đêm cứ hay giật mình tỉnh giấc, quấy khóc, ngủ không yên.

Trước đây, tôi cũng nghĩ là do bé nhút nhát, khó chăm hoặc thiếu cảm giác an toàn. Sau này mới phát hiện: phần lớn trẻ ngủ không ngon, tâm trạng không tốt không phải do vấn đề thể trạng, mà là vì trong phòng ngủ có 4 loại đồ vật khiến bé sợ!

Hôm nay, từ kinh nghiệm của một người mẹ từng trải, tôi muốn khuyên mọi người đừng tùy tiện bố trí phòng ngủ cho trẻ sơ sinh! Có 4 loại đồ vật dù đẹp đến đâu cũng sẽ âm thầm gây hại cho con.

Hãy nhanh chóng dọn đi: 4 loại đồ vật trong phòng ngủ “đẹp nhưng gây hại cho trẻ”

1. Những đồ vật phát ra tiếng ồn liên tục: Âm thầm làm hao hụt cảm giác an toàn của bé

Trong phòng ngủ, tiếng máy tạo độ ẩm đang chạy, quạt nhỏ, đèn ngủ cảm ứng hay tiếng dòng điện từ các thiết bị đang cắm điện gần như không được người lớn chú ý, nhưng với trẻ sơ sinh lại đặc biệt chói tai.

Hệ thần kinh thính giác của bé đã phát triển nhưng vô cùng yếu ớt. Nếu ở lâu trong môi trường có những tiếng ồn nhỏ, hệ thần kinh sẽ luôn căng thẳng, không thể hoàn toàn thư giãn.

Lâu dần, bé dễ trở nên nhút nhát, nhạy cảm, cáu gắt, thường xuyên thức giấc và quấy khóc vào ban đêm, rất khó hình thành cảm giác an toàn ổn định.

Vì vậy, sau khi bé ngủ, hãy tắt tất cả các thiết bị điện không cần thiết, kịp thời thay những thiết bị có nhiều tạp âm, tạo cho bé một môi trường ngủ yên tĩnh, thoải mái.

2. Ánh sáng mạnh, đèn trang trí nhấp nháy: Âm thầm làm tổn thương thị lực của bé

Để tiện thức dậy chăm con ban đêm và trang trí cho đẹp, nhiều mẹ lắp đèn ngủ nhiều màu, đèn tạo không khí hoặc những dây đèn màu nhấp nháy trong phòng của trẻ.

Nhìn thì ấm áp, dễ chịu, nhưng thực tế lại rất không tốt cho thị lực của bé.

Đáy mắt và hệ thần kinh thị giác của trẻ nhỏ chưa phát triển hoàn thiện, còn vô cùng yếu ớt.

Ánh sáng mạnh chiếu trực tiếp trong thời gian dài, những vùng sáng tối thay đổi liên tục sẽ gây mỏi mắt, làm rối loạn nhịp sinh hoạt ngày đêm, đồng thời làm tăng nguy cơ loạn thị, thị lực yếu. Một khi đã bị tổn thương thì không thể phục hồi.

Hãy bỏ các loại đèn trang trí nhiều màu, nhấp nháy. Khi thức dậy ban đêm, chỉ dùng ánh sáng ấm, yếu, tránh để ánh sáng chiếu thẳng vào mắt bé và tắt đèn ngay sau khi bé ngủ.

3. Sản phẩm tạo hương, nước hoa, xịt thơm phòng: Kích thích đường hô hấp non nớt

Không ít mẹ thích sạch sẽ, thường đặt sản phẩm tạo hương hoặc xịt nước hoa trong phòng ngủ, cho rằng căn phòng thơm tho sẽ thích hợp để ở hơn. Nhưng với trẻ nhỏ, những mùi hương dễ chịu ấy đều là gánh nặng.

Các sản phẩm tạo hương chứa những thành phần hóa học. Khi liên tục bay hơi trong không gian phòng ngủ đóng kín, chúng sẽ kích thích khoang mũi và đường hô hấp còn non nớt của bé.

Điều này dễ gây nghẹt mũi, ho khan, dị ứng. Tiếp xúc lâu dài còn ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ hô hấp.

Vì vậy, phòng ngủ của trẻ cần duy trì nguyên tắc không sản phẩm tạo hương, không xịt thơm. Không có mùi lạ, sạch sẽ, thông thoáng mới là môi trường phù hợp nhất với bé.

4. Thường xuyên thêm đồ trang trí lạ: Khiến bé sợ hãi, bất an mà không rõ nguyên do

Nhiều phụ huynh thích thường xuyên mua thêm đồ treo mới, đồ chơi mới, những món trang trí lạ mắt cho phòng của trẻ, muốn căn phòng được bài trí tinh tế, đẹp đẽ.

Nhưng trẻ từ 0 đến 3 tháng tuổi có giác quan nhạy cảm, khả năng thích nghi rất kém.

Trong nhận thức của bé, những đồ vật xa lạ, môi trường liên tục thay đổi đều là những nỗi sợ trước điều chưa biết.

Thường xuyên thay đổi cách bài trí sẽ khiến bé bất an, cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, ngủ nông, dễ giật mình tỉnh giấc, tâm trạng liên tục không ổn định.

Phòng ngủ của trẻ nhỏ nên lấy sự đơn giản, mộc mạc làm chủ đạo, ít trang trí, ít thay mới. Môi trường ổn định thì tâm trạng và giấc ngủ của con mới ổn định.

Điều cốt lõi khi chăm sóc phòng ngủ: Thường xuyên thông gió, đừng nuôi con trong phòng bí

Nhiều người lớn tuổi sợ bé bị lạnh nên quanh năm đóng kín cửa ra vào và cửa sổ phòng ngủ.

Nếu bé ở lâu trong không gian đóng kín, không khí đục bẩn, lượng oxy không đủ, vi khuẩn và mùi khó chịu tích tụ, bé không chỉ khó thở, dễ cáu gắt mà sức đề kháng cũng suy giảm.

Mỗi ngày, hãy mở cửa sổ phòng bé để thông gió vào những thời điểm cố định. Khi thông gió, tránh để gió thổi trực tiếp vào bé. Duy trì không khí lưu thông là cách đơn giản nhất, hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe của con.

Môi trường ổn định là sự bảo vệ tốt nhất đối với trẻ nhỏ

Trẻ nhỏ cần một môi trường ổn định.

Thường xuyên đổi phòng, thay đổi cách bố trí phòng ngủ đều khiến bé phải thích nghi hết lần này đến lần khác, liên tục hao tổn tinh thần.

Trẻ nhỏ quá yếu ớt, chưa biết diễn đạt sự khó chịu. Mọi bất an cuối cùng đều sẽ biến thành quấy khóc, ngủ không ngon, tâm trạng không tốt.

Vì vậy, là cha mẹ, chúng ta nhất định phải hiểu nhu cầu của bé, tránh mọi tổn thương âm thầm.