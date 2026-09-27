Vì sao lửa bếp gas bỗng chuyển màu cam? Có 1 nguyên nhân không nên xem nhẹ

Ngọn lửa bếp gas đang xanh bỗng chuyển sang cam hoặc vàng không phải lúc nào cũng vô hại. Có một dấu hiệu đi kèm cần đặc biệt chú ý.

Thông thường, ngọn lửa của bếp gas khi hoạt động ổn định sẽ có màu xanh. Vì vậy, nếu lửa bỗng chuyển sang cam, vàng hoặc đỏ, đây có thể là dấu hiệu cho thấy quá trình đốt đang bị ảnh hưởng.

Theo Southern Living, nguyên nhân đôi khi khá đơn giản, chẳng hạn bụi, cặn thức ăn hoặc khoáng chất trong không khí đi vào ngọn lửa. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, màu lửa thay đổi lại liên quan đến hiện tượng cháy không hoàn toàn.

Henrik Stepanyan, CEO của Barbeques Galore (chuỗi bán lẻ chuyên về bếp nướng, bếp gas ngoài trời và thiết bị không gian ngoài trời tại Mỹ), giải thích: “Khi ngọn lửa chuyển sang cam, vàng hoặc đỏ, thường có hai khả năng: hoặc có thứ gì đó ngoài khí gas đang cháy trong ngọn lửa, như bụi, khoáng chất hay thức ăn bắn vào; hoặc gas không nhận đủ không khí để cháy sạch”.

Nguyên nhân không nên xem nhẹ: Cháy không hoàn toàn

Lửa bếp gas chuyển vàng (Ảnh: Getty)

Điều cần chú ý nhất là ngọn lửa vàng hoặc cam kéo dài, cháy yếu và không ổn định. Theo ông Stepanyan, đây có thể là dấu hiệu của quá trình cháy không hoàn toàn.

Ông cảnh báo: “Đây là trường hợp quan trọng cần lưu ý, bởi cháy không hoàn toàn chính là quá trình tạo ra carbon monoxide”.

Carbon monoxide (CO) là loại khí không màu, không mùi, vì vậy người trong nhà có thể không nhận biết được bằng giác quan thông thường. Do đó, nếu ngọn lửa đổi màu kéo dài và không trở lại màu xanh sau khi đã vệ sinh đầu đốt, không nên tiếp tục bỏ qua hiện tượng này.

Đây cũng là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe, bởi quá trình cháy không hoàn toàn có thể tạo ra khí carbon monoxide ngay trong không gian sinh hoạt của gia đình.

Những nguyên nhân khác có thể khiến lửa bếp gas chuyển màu cam

Máy tạo ẩm

Một nguyên nhân khá bất ngờ được Southern Living đề cập là máy tạo ẩm siêu âm. Theo ông Stepanyan, loại máy này có thể phát tán những hạt khoáng cực nhỏ từ nước máy vào không khí. Khi các hạt khoáng gặp ngọn lửa, chúng có thể cháy sáng màu cam hoặc đỏ. Hiện tượng này dễ xảy ra hơn ở khu vực sử dụng nước chứa nhiều khoáng chất.

Bụi trong không khí cũng có thể tạo ra những tia lửa màu cam hoặc vàng trong thời gian ngắn. Nếu màu sắc chỉ xuất hiện chớp nhoáng rồi ngọn lửa trở lại xanh, nguyên nhân có thể không nằm ở bản thân bếp gas.

Dầu mỡ, vụn thức ăn

Lửa bếp gas bình thường có màu xanh (Ảnh: Getty)

Những vết dầu mỡ, vụn thức ăn hoặc muối còn sót trên đầu đốt khi cháy cũng có thể khiến ngọn lửa chuyển sang vàng cam. Trong đó, natri trong muối tạo ra màu vàng cam khá rõ khi cháy.

Tuy nhiên, đầu đốt bẩn không chỉ làm thay đổi màu lửa. Ông Stepanyan lưu ý: “Khi dầu mỡ làm tắc những lỗ nhỏ trên đầu đốt, tỷ lệ gas và không khí bị xáo trộn. Khi đó có thể xảy ra cháy không hoàn toàn thực sự chứ không đơn thuần là ánh lửa đổi màu thoáng qua”.

Lửa chuyển màu cam, nên xử lý thế nào?

Nếu đã loại trừ nguyên nhân từ máy tạo ẩm, Southern Living hướng dẫn có thể kiểm tra và vệ sinh đầu đốt.

Trước tiên, tắt bếp và chờ nguội hoàn toàn. Sau đó tháo kiềng bếp, nắp đầu đốt và phần đầu đốt bên dưới.

Dùng bàn chải cứng không bằng kim loại, bàn chải đánh răng cũ hoặc kim may thẳng để làm sạch dầu mỡ và cặn bẩn trong các khe nhỏ. Không nên dùng tăm gỗ vì tăm có thể gãy, mắc lại và cản trở dòng gas.

Tiếp đó, rửa các bộ phận bằng nước ấm pha xà phòng, tráng sạch và để khô hoàn toàn trước khi lắp lại. Đầu đốt còn ẩm có thể khiến ngọn lửa cháy chập chờn và chuyển sang màu cam.

Sau khi lắp đúng vị trí, bật bếp kiểm tra. Trong điều kiện hoạt động bình thường, ngọn lửa trở lại màu xanh.

Khi nào cần gọi thợ?

Nếu có nhiều điểm bất thường, cần gọi người có chuyên môn kiểm tra bếp gas (Ảnh: Casa)

Nếu đã vệ sinh mà lửa vẫn liên tục có màu vàng hoặc cam, cháy yếu, tách khỏi đầu đốt, phát tiếng rít, tiếng gầm hoặc làm xuất hiện muội đen dưới đáy nồi, Southern Living khuyến nghị nên nhờ người có chuyên môn kiểm tra.

Đặc biệt, nếu ngửi thấy mùi gas dù bếp đã tắt hoàn toàn, ông Stepanyan khuyến cáo: “Hãy coi đây là tình huống khẩn cấp: rời khỏi khu vực và gọi trợ giúp từ bên ngoài”.

Vì vậy, một vài tia lửa cam thoáng qua có thể chỉ do bụi, khoáng chất hay thức ăn bám trên đầu đốt. Nhưng nếu ngọn lửa cam, vàng kéo dài và cháy bất thường, đó là dấu hiệu không nên xem nhẹ.

Nguồn: Southern Living