Dùng nguyên liệu "vua của thực phẩm tính kiềm" nấu món ăn dễ lại ngon, nước dùng sánh mịn rất hợp với cơm

Mùa thu là của những món ăn màu trắng. Củ sen, hạt sen, nấm trắng, khoai mài/củ mài, v.v... đều là những nguyên liệu tốt theo mùa. Những món ăn trắng đi vào kinh phế, thường có tác dụng bổ phổi, dưỡng ẩm và thanh nhiệt. Trong số đó có 1 nguyên liệu được mệnh danh là "vua của các loại thực phẩm kiềm", đó là khoai môn. Bạn đừng để giá thành và vẻ ngoài xấu xí của khoai sọ đánh lừa mà bỏ qua, bởi nó là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và rất tốt cho sức khỏe, phù hợp với mọi đối tượng.

Khoai sọ giàu khoáng chất, là thực phẩm giàu kali điển hình và được công nhận là thực phẩm kiềm. Khoai sọ còn chứa nhiều vitamin, carotene, niacin, saponin, v.v..., có tác dụng bổ tỳ vị, dưỡng âm, dưỡng ẩm, trị khô hạn. Thịt bò cũng là loại thịt có giá trị dinh dưỡng cực cao, giàu protein, ít chất béo, có thể được coi là lựa chọn hàng đầu cho việc bồi bổ sức khỏe vào mùa thu.

Thịt bò xào khoai sọ là món ăn dễ làm, với thịt bò mềm mịn, khoai sọ mềm dẻo, nước dùng sánh mịn, ăn kèm cơm rất hợp. Một khi món ăn này được dọn ra bàn ăn, chắc chắn cả nhà sẽ thi nhau ăn hết sạch.

Nguyên liệu làm món khoai sọ cắt lát nấu thịt bò

400g khoai sọ, 300g thịt thăn bò, 3 tép tỏi, một lượng muối vừa đủ, 1 thìa canh nước tương, 1/2 thìa canh nước tương đen, một ít bột tiêu trắng, 1 thìa canh bột bắp, một lượng dầu ăn vừa đủ, 1 thìa canh dầu hào, 2 cây hành lá.

Cách làm món món khoai sọ cắt lát nấu thịt bò

Bước 1: Thịt thăn bò bạn rửa sạch rồi dùng khăn bếp thấm khô nước. Tiếp thoe thái thịt thăn bò thành các lát mỏng ngang thớ rồi cho vào bát. Tiếp theo bạn thêm một chút muối, bột tiêu trắng và nước tương đen vào. Trộn đều rồi rưới 1 thìa canh dầu ăn vào để giữ độ mềm ẩm cho thịt bò. Ướp thịt bò trong khoảng 10 phút. Tỏi bóc vỏ, đập dập rồi băm nhỏ. Hành lá rửa sạch rồi thái nhỏ. Khoai sọ gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi thái thành các lát (không nên cắt quá dày hoặc quá mỏng).

Bước 2: Đun nóng chảo cùng một chút dầu ăn, thêm tỏi băm vào phi đến khi dậy mùi thơm. Sau đó bạn cho khoai sọ vào xào sơ. Tiếp đó bạn thêm nước tương, dầu hào, một chút muối và lượng nước vừa đủ vào. Ninh nhỏ lửa trong 10 đến 15 phút cho đến khi khoai sọ mềm và dẻo.

Bước 3: Kế tiếp bạn cho thịt bò đã ướp vào và đun sôi ở lửa lớn. Đảo đều món ăn để cho các nguyên liệu hòa quyện. Sau khi các nguyên liệu chín, bạn rắc hành lá thái nhỏ vào, đảo đều trong khoảng 30 giây để tăng hương vị. Cuối cùng lấy món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món khoai sọ cắt lát nấu thịt bò

Vào ngày bận rộn hoặc khi không muốn nấu nướng cầu kỳ, bạn hoàn toàn có thể làm món ăn đơn giản này kết hợp với cơm nóng rất hợp, đặc biệt là vào tiết trời mùa thu. Món ăn có hương vị đậm đà, thịt bò mềm dai kết hợp với khoai sọ mềm bùi thơm ngon khó cưỡng.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món khoai sọ cắt lát nấu thịt bò.