Đừng để "túi nhựa" trong tủ lạnh: Thói quen nhiều người mắc có thể âm thầm ảnh hưởng sức khỏe đặc biệt là tuyến giáp

Cho cả túi thực phẩm vào tủ lạnh là thói quen phổ biến, nhưng nếu dùng túi nhựa không đạt chuẩn, nguy cơ thôi nhiễm hóa chất có thể tăng lên.

Sau mỗi lần đi chợ, không ít người giữ nguyên rau, thịt, cá trong những chiếc túi nilon được người bán đưa sẵn rồi cho thẳng vào tủ lạnh. Thói quen này được xem là tiện lợi, nhanh gọn và giúp tiết kiệm hộp đựng thực phẩm. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây không phải là cách bảo quản thực phẩm lý tưởng, đặc biệt nếu túi nhựa không được sản xuất dành cho mục đích tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Tủ lạnh không phải "lá chắn" ngăn mọi hóa chất

Nhiều người cho rằng nhiệt độ thấp sẽ khiến mọi phản ứng hóa học gần như dừng lại, vì vậy thực phẩm để trong túi nilon sẽ hoàn toàn an toàn. Thực tế không hẳn như vậy.

Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, nhiệt độ lạnh chỉ giúp làm chậm sự phát triển của vi khuẩn chứ không thể biến các loại nhựa kém chất lượng thành vật liệu an toàn. Một số loại túi tái chế hoặc túi không đạt tiêu chuẩn tiếp xúc thực phẩm vẫn có thể chứa phụ gia, phẩm màu hoặc chất hóa dẻo không phù hợp để bảo quản thực phẩm trong thời gian dài. Đặc biệt, các loại thực phẩm có nhiều dầu mỡ hoặc có độ axit cao có khả năng hấp thu các hợp chất từ bao bì nhiều hơn so với thực phẩm khô.

Đừng đánh giá túi nhựa qua độ dày

Một quan niệm khá phổ biến là túi càng dày thì càng an toàn. Tuy nhiên, điều này không phản ánh đúng chất lượng sản phẩm. Nhiều loại túi dày, có màu đen, xanh hoặc đỏ bán tại chợ được sản xuất từ nhựa tái chế phục vụ mục đích vận chuyển hàng hóa thay vì bảo quản thực phẩm. Việc sử dụng chúng để đựng rau, thịt hoặc trái cây trong nhiều ngày không được các chuyên gia khuyến khích.

Điều quan trọng nhất không nằm ở độ dày mà là túi có được sản xuất theo tiêu chuẩn dùng cho thực phẩm hay không. Những sản phẩm đạt chuẩn thường có ký hiệu dùng cho thực phẩm hoặc thông tin nhà sản xuất rõ ràng.

Điều đáng lo không phải chỉ là vi khuẩn

Nhiều người chỉ quan tâm đến việc thực phẩm có bị ôi thiu hay không mà quên rằng bao bì cũng là yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bảo quản.

Một số nghiên cứu quốc tế cho thấy các hợp chất như phthalates hay bisphenols được xếp vào nhóm hóa chất có khả năng gây rối loạn nội tiết nếu con người phơi nhiễm trong thời gian dài với lượng đủ lớn từ nhiều nguồn khác nhau. Ảnh hưởng gián tiếp đến người bị bệnh tuyến giáp.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội từng chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, người tiêu dùng không nên sử dụng các loại túi nilon không rõ nguồn gốc để bảo quản thực phẩm lâu dài. Chuyên gia khuyến cáo nên chuyển thực phẩm sang hộp thủy tinh, hộp nhựa đạt chuẩn hoặc túi chuyên dụng dành cho thực phẩm ngay sau khi mua về để hạn chế nguy cơ thôi nhiễm hóa chất từ bao bì.

3 thói quen đơn giản giúp bảo quản thực phẩm an toàn hơn

Các chuyên gia khuyến nghị, thay vì cho nguyên túi thực phẩm vào tủ lạnh, mọi người nên dành vài phút sắp xếp lại thực phẩm ngay sau khi đi chợ.

- Trước hết, hãy bỏ các loại túi nilon được phát miễn phí tại chợ hoặc cửa hàng và chuyển thực phẩm sang hộp thủy tinh, hộp nhựa đạt chuẩn hoặc túi zip chuyên dụng.

- Thứ hai, không nên để rau, thịt hay hải sản trong cùng một túi quá nhiều ngày. Việc phân loại riêng từng nhóm thực phẩm không chỉ giúp hạn chế lây nhiễm chéo mà còn giữ thực phẩm tươi lâu hơn.

- Cuối cùng, thường xuyên vệ sinh tủ lạnh, loại bỏ thực phẩm hư hỏng và kiểm tra thời gian bảo quản. Một chiếc tủ lạnh sạch sẽ có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với việc cố gắng tận dụng mọi chiếc túi nilon.

Những thực phẩm không nên lưu trữ trong tủ lạnh

Nhiều người nghĩ rằng tủ lạnh là một chiếc tủ an toàn, có thể bảo quản mọi thứ, nhưng trên thực tế, rất nhiều bệnh do ăn phải thực phẩm ôi thiu hoặc nhiễm khuẩn trong tủ lạnh. Đặc biệt những loại thực phẩm sau không được khuyến khích cho vào tủ lạnh:

1. Chuối

Chuối không thích hợp bảo quản ở nhiệt độ quá thấp. Khi để trong ngăn mát tủ lạnh (khoảng 4 - 8 độ C), vỏ chuối dễ bị tổn thương, khiến các hợp chất trong vỏ phản ứng và nhanh chóng chuyển sang màu đen.

Nếu chỉ có vỏ thâm đen nhưng phần thịt bên trong vẫn vàng, chắc và không có mùi lạ thì chuối vẫn có thể ăn được. Tuy nhiên, nếu cả vỏ lẫn thịt chuối đều chuyển màu đen, mềm nhũn hoặc có dấu hiệu lên men, bạn nên bỏ đi để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

2. Khoai lang, khoai tây

Khoai lang và khoai tây không nên bảo quản trong tủ lạnh vì độ ẩm cao dễ khiến chúng mềm, nảy mầm hoặc mốc. Nhiệt độ thấp còn làm tinh bột chuyển thành đường.

Khi chiên hoặc nướng ở nhiệt độ cao, lượng đường này có thể tạo ra acrylamide - một hợp chất được xếp vào nhóm có khả năng làm tăng nguy cơ ung thư nếu phơi nhiễm lâu dài. Tốt nhất, hãy bảo quản khoai ở nơi khô ráo, thoáng mát.

3. Cà chua

Cà chua có hai loại, một loại chưa chín có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng, nếu để trong tủ lạnh, nhiệt độ thấp sẽ làm ngưng quá trình chín của cà chua và ảnh hưởng đến mùi vị của chúng.

Loại còn lại đã chín, nên ăn càng sớm càng tốt. Nếu thực sự không thể ăn hết, bạn phải bọc chúng trong màng bọc thực phẩm và cất riêng trong tủ lạnh để tránh ethylene (một loại hormone làm chín tự nhiên) tiết ra. ảnh hưởng đến các loại trái cây và rau quả khác.

Điều cần thay đổi không phải là... sợ hãi

Các loại túi ni lông không chuyên dụng (đặc biệt là túi màu, túi nhựa tái chế) thường chứa phthalates (như DEHP) và Bisphenol A (BPA). Đây là những chất làm gián đoạn quá trình tổng hợp, vận chuyển và tiếp nhận hormone tuyến giáp, dẫn đến nguy cơ suy giáp hoặc các bệnh lý tuyến giáp khác. Giới chuyên môn đều thống nhất rằng việc hạn chế tiếp xúc lâu dài với các loại nhựa không đạt chuẩn là lựa chọn an toàn hơn cho sức khỏe.

Thay vì quá lo lắng, người tiêu dùng chỉ cần hình thành những thói quen đơn giản như sử dụng hộp đựng đạt chuẩn, không tái sử dụng túi nilon nhiều lần và ưu tiên các vật liệu an toàn khi bảo quản thực phẩm.

Một thay đổi nhỏ trong căn bếp hôm nay có thể góp phần giảm những nguy cơ không đáng có trong tương lai. Đôi khi, chăm sóc sức khỏe không bắt đầu từ những biện pháp phức tạp mà từ chính cách chúng ta cất giữ bữa ăn mỗi ngày.