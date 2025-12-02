Đưa trái tim vượt 1.600 km cứu sống bé trai 9 tuổi trong cuộc ghép tạng xuyên Việt

Cuộc đua sinh tử

Ngày 2/12, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, cơ sở y khoa này vừa phối hợp với các bệnh viện đầu ngành về ghép tạng thực hiện thành công ca ghép tim từ người hiến chết não cho bệnh nhi 9 tuổi.

Trước đó, vào sáng 29/11, sau khi nhận được thông tin về một trường hợp bệnh nhân chết não được gia đình đồng thuận hiến tạng, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM phối hợp khẩn cấp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố kích hoạt quy trình lấy – vận chuyển – ghép tim xuyên Việt cho một bé trai 9 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối.

Ca phẫu thuật lấy tim do TS.BS Cao Đằng Khang – Trưởng khoa Phẫu thuật Tim Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện.

Ngay lập tức, Hội đồng Ghép tim của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM họp khẩn dưới sự chủ trì của GS.TS.BS Trương Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Ghép tim nhằm đánh giá toàn diện bệnh nhi và chốt phương án phẫu thuật.

Tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hoàn tất lấy đa tạng từ người hiến chết não, trong đó phần lấy tim do TS.BS Cao Đằng Khang – Trưởng khoa Phẫu thuật Tim Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trực tiếp thực hiện. Trái tim được bảo quản nghiêm ngặt, bắt đầu hành trình hơn 1.600 km vào TPHCM.

Thông tin về nguồn tim hiến được chuyển đến trong bối cảnh từng phút trôi qua đều ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội sống mong manh của bệnh nhi. Trước ca mổ, ê kíp dành sự tri ân sâu sắc đến người hiến và gia đình – những người đã chọn trao đi sự sống trong khoảnh khắc mất mát, đau thương nhất.

Sự sống hồi sinh

Theo GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - phẫu thuật viên chính, đây là ca ghép đặc biệt khó. Người hiến nặng 57 kg, trong khi bé trai chỉ cân nặng 33 kg. Sự chênh lệch lớn về thể tích trái tim buộc ê kíp phải tính toán chính xác từng thông số để trái tim người trưởng thành phù hợp với cấu trúc lồng ngực của một đứa trẻ.

Trái tim người hiến tại Hà Nội được chuyển hỏa tốc vào TPHCM.

Khó khăn tiếp tục chồng chất khi bệnh nhi mới trải qua viêm phổi, còn sốt và nhiễm trùng trước mổ. Đây là yếu tố có thể làm tăng nguy cơ biến chứng sau ghép; áp lực động mạch phổi cao, tăng rủi ro suy thất phải. Đặc biệt, tim nằm ngoài cơ thể tới 6 giờ khiến việc phục hồi chức năng co bóp sau ghép càng trở nên thách thức hơn.

Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 15 giờ 11 phút ngày 29/11. Đến gần 19 giờ cùng ngày, cả ê kíp vỡ òa hạnh phúc khi trái tim hiến tặng đập trở lại trong lồng ngực bé trai.

“Tim đập mạnh mẽ và ổn định ngay từ những phút đầu. Chúng tôi tin ca ghép sẽ thành công” - GS Hoàng Định chia sẻ và cho biết đến 22 giờ 27 phút ngày 29/11, ca mổ mới hoàn tất sau các bước cầm máu, dẫn lưu và đóng ngực.

GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định – Phó Giám đốc BV ĐHYD cùng ê kíp thực hiện ghép tim cho bệnh nhi

Sau 48 giờ hồi sức, hiện bé trai đã tỉnh táo, hợp tác tốt, huyết động ổn định, nhu cầu vận mạch giảm, chức năng thận và các cơ quan khác cải thiện rõ rệt. Các bác sĩ cho biết chỉ số viêm giảm, cho thấy trái tim mới đang hòa nhịp tốt với cơ thể. Đây là ca ghép tim thứ 5 và là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất được ghép tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho đến nay.

Hành trình của trái tim đi qua hơn 1.600 km không chỉ là chiến thắng của kỹ thuật ghép tạng hiện đại mà còn là câu chuyện nhân văn sâu sắc – nơi trái tim của người hiến, nỗ lực của y bác sĩ và nghị lực của một cậu bé hòa làm một để viết tiếp kỳ tích của sự sống.

Thời gian gần đây, nhiều ca hiến – ghép tạng trên cả nước liên tục thành công, lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn của hành động “trao tặng sự sống”. Nhiều trường hợp hiến đa tạng từ người chết não đã giúp hàng chục bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối được hồi sinh.

Trên cả nước, các bệnh viện tuyến cuối ghi nhận số ca ghép tim, gan, thận tăng đều. Nhiều ca kỹ thuật khó được thực hiện thành công bởi đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm. Sự chung tay của cộng đồng đang góp phần cứu sống thêm nhiều người bệnh chờ ghép tạng.