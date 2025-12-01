Tin vui với cô gái trẻ mang song thai bị tai nạn lao động phải ghép bàn tay vào chân

Ngày 1-12, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương thông tin vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối lại bàn tay phải cho người bệnh L.N.P (19 tuổi, ngụ TPHCM), sau thời gian nuôi tạm ở vùng cẳng chân phải.

Đây là trường hợp đặc biệt phức tạp khi người bệnh đang mang song thai 34 tuần.

Tay bệnh nhân đã được ghép trở lại và cử động tốt

Trước đó, tháng 9-2025, người bệnh bị tai nạn lao động gây dập nát hoàn toàn 1/3 dưới cẳng tay phải và đứt lìa bàn tay.

Trong bối cảnh mang song thai 23 tuần, êkíp bác sĩ đã lựa chọn giải pháp cấy ghép tạm bàn tay vào cẳng chân để duy trì tưới máu, bảo tồn tối đa cấu trúc mô. Sau điều trị ổn định, người bệnh được xuất viện.

Ngày 17-11-2025, bệnh nhân trở lại bệnh viện để phẫu thuật nối bàn tay vào vị trí giải phẫu. Khi nhập viện, tổng trạng bệnh nhân ổn định, bàn tay ghép hồng hào, không có dấu hiệu nhiễm trùng; thai kỳ tiến triển tốt.

Các xét nghiệm, siêu âm Doppler và tầm soát sản khoa đều trong giới hạn bình thường.

Trước đó bàn tay của bệnh nhân được ghép vào cẳng chân

Để bảo đảm an toàn tối đa cho cả mẹ và hai thai nhi, bệnh viện tổ chức hội chẩn nhiều chuyên khoa: Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Phụ sản, Chấn thương chỉnh hình, Huyết học truyền máu, Hồi sức tích cực - Chống độc, Dinh dưỡng.

Đồng thời, bệnh viện chủ động xin ý kiến chuyên môn từ các chuyên gia bệnh viện tuyến trên trong suốt quá trình trước - trong - sau phẫu thuật.

Ca mổ bao gồm nhiều bước kỹ thuật chuyên sâu: - Tách mỏm cụt cẳng tay khỏi bụng, làm sạch mô tổn thương và bộc lộ hệ thống gân - cơ - mạch máu - thần kinh.





Tách bàn tay khỏi vị trí nuôi tạm ở cẳng chân, kèm theo đoạn mạch chày sau dài 15 cm và hai đảo da có cuống mạch nuôi.

Nối xương quay bằng nẹp vít. Nối 1 động mạch và 3 tĩnh mạch nuôi bàn tay; ghép gân từ gân mác dài và ghép thần kinh từ nhánh thần kinh mác nông.

Che phủ khuyết da bằng các đảo da từ bụng - bẹn và vùng cẳng chân. Trong toàn bộ cuộc mổ, bác sĩ sản khoa giám sát liên tục tim thai và cơn gò tử cung, đảm bảo an toàn cho song thai.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, hiện người bệnh tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định, ăn uống được. Vùng phẫu thuật hồng ấm, mạch máu thông tốt, các ngón tay bắt đầu cử động nhẹ theo hướng dẫn của bác sĩ Vật lý trị liệu.

Song thai ổn định với nhịp tim đều, không ghi nhận dấu hiệu bất thường.

Êkíp phẫu thuật cho biết sự phức tạp của ca bệnh không nằm ở kỹ thuật vi phẫu đơn thuần, mà ở việc phải cân bằng giữa an toàn của sản phụ và hai thai nhi, khả năng bảo tồn tối đa mô bàn tay và đảm bảo bàn tay sau nối không chỉ “sống” mà còn có thể cử động và phục hồi chức năng.

Phần cẳng tay bị mất hơn 15cm, đồng nghĩa với việc nếu nối ngay thì bàn tay sẽ không có điểm tựa đúng cấu trúc, cũng không thể phục hồi chức năng. Đồng thời tạo lại phần cẳng tay bị mất để đủ chiều dài, đủ mô mềm và mạch máu rồi mới có thể ghép bàn tay trở lại.

Kết quả của ca mổ không chỉ là thành công chuyên môn, mà còn là món quà tinh thần to lớn dành cho người mẹ trẻ - người đã mạnh mẽ vượt qua tổn thương và luôn nuôi hy vọng được ôm hai con bằng chính đôi tay của mình.