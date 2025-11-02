Dù ít vận động, người Nhật vẫn có tuổi thọ cao và tỷ lệ ung thư thấp: Hóa ra có 7 lý do đằng sau

Nếu chúng ta nói về quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thì Nhật Bản chắc chắn xứng đáng có một vị trí trong danh sách này!

Theo dữ liệu do tờ The Japan Times công bố, tuổi thọ trung bình của nam giới là 81,64 tuổi, trong khi tuổi thọ trung bình của phụ nữ lên tới 87,74 tuổi, là tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới.

Tuy nhiên, một cuộc khảo sát đã phá vỡ nhận thức chung, cho thấy người dân Nhật Bản nói chung không có thói quen tập thể dục.

Tạp chí uy tín The Lancet Global Health từng công bố số liệu thống kê cho thấy Nhật Bản xếp thứ 11 trong số các quốc gia thiếu tập thể dục, với chỉ 40% người dân Nhật Bản có thói quen tập thể dục thường xuyên.

Trước đó, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã công bố dữ liệu về tuổi thọ trung bình năm 2023. Dữ liệu cho thấy tuổi thọ trung bình của nam và nữ lần lượt tăng 0,04 và 0,05 năm so với năm 2022, đạt 81,09 và 87,14 năm. Ngược lại, tuổi thọ trung bình ở nước tôi là 76,4 năm, thấp hơn 7,8 năm so với mức 84,2 năm của Nhật Bản.

Tính đến tháng 9 năm ngoái, số người sống trăm tuổi ở Nhật Bản đã tăng 2.980 người so với năm trước, đạt tổng số 95.119 người, lập kỷ lục mới. Con số này được cho là đã có xu hướng tăng trong 54 năm qua.

Thật khó tưởng tượng một quốc gia có mức độ hoạt động thể chất tương đối thấp lại có thể có người dân sống thọ đến vậy. Thực ra, có khá nhiều lý giải đằng sau điều này.

Lý do người Nhật có thể sống lâu như vậy cũng liên quan đến lối sống hàng ngày của họ

1. Thường xuyên ngâm mình trong suối nước nóng

Ngâm mình trong suối nước nóng là một hoạt động độc đáo ở Nhật Bản. Người Nhật thường đến suối nước nóng bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Suối nước nóng được phân loại thành 11 loại dựa trên các loại khoáng chất khác nhau, chẳng hạn như suối nước nóng tinh khiết, suối natri bicacbonat và suối muối natri.

Các nghiên cứu cho thấy việc ngâm mình trong nước nóng 42 độ C trong khoảng 20 phút có thể làm giảm tích tụ mỡ. Ngoài ra, tắm nước nóng còn thúc đẩy tuần hoàn máu, cải thiện quá trình trao đổi chất và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Nước nóng cũng có thể xua tan mệt mỏi sau một ngày dài, giúp ngủ ngon và thư giãn. Sức khỏe càng tốt thì tuổi thọ càng cao.

2. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe

Nhật Bản có nền kinh tế phát triển và hệ thống y tế phát triển. Với nhận thức ngày càng cao về sức khỏe, từ những năm 1980, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã phát động một chiến dịch y tế đặc biệt, trong đó có việc thúc đẩy kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ý tưởng phòng ngừa bệnh tật trước khi nó xảy ra đã dần ăn sâu vào tâm trí người dân.

Người dân rất coi trọng việc khám sức khỏe và điều trị. Ngoài ra, với hệ thống khám sức khỏe định kỳ ngày càng được cải thiện, việc khám sức khỏe định kỳ có thể phát hiện sớm các tổn thương và can thiệp kịp thời, giúp giảm đáng kể nguy cơ các bệnh nghiêm trọng trở nên trầm trọng hơn.

3. Có cuộc sống riêng của mình

Nhiều người Nhật biết cách tập trung cuộc sống vào bản thân, và ngay cả khi về già, họ vẫn tiếp tục theo đuổi sở thích và tìm thấy niềm vui trong những ngày tháng không có người thân bên cạnh. Triết lý sống này giúp họ nâng cao đáng kể cảm giác hạnh phúc và có lợi hơn cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, từ đó kéo dài tuổi thọ một cách tự nhiên.

Một nghiên cứu trên gần 100.000 người cho thấy tuổi thọ của người Nhật cũng có thể liên quan đến chế độ ăn uống của họ!

Chế độ ăn uống lành mạnh và tuổi thọ có mối liên hệ mật thiết. Tuổi thọ của người Nhật Bản gắn liền với chế độ ăn uống lành mạnh. Tạp chí Dinh dưỡng Châu Âu đã công bố một nghiên cứu về chế độ ăn uống và nguy cơ tử vong của Khoa Y tế Công cộng thuộc Trường Y Đại học Tohoku, cho thấy thói quen ăn uống có thể làm giảm đáng kể nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, tử vong do tim mạch và tử vong do bệnh tim .

4. Thích ăn các sản phẩm từ đậu nành

Các sản phẩm từ đậu nành, chẳng hạn như miso và natto, gần như không thể thiếu trên bàn ăn của người Nhật. Thống kê cho thấy người Nhật tiêu thụ khoảng 28 gram đậu nành mỗi ngày , một con số cao đáng kể trên toàn cầu. Isoflavone đậu nành trong các sản phẩm từ đậu nành có tác dụng chống ung thư nhất định, đặc biệt là trong việc ngăn ngừa ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Protein thực vật trong đậu nành cũng có thể cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm lipid máu .

5. Có văn hóa bento

Người Nhật có văn hóa bento, và nhiều gia đình đã quen với việc chuẩn bị ba bữa ăn mỗi ngày trong hộp bento và mang ra ngoài. Văn hóa ăn uống này cũng làm giảm tần suất ăn đồ mang về. Dữ liệu từ Hoa Kỳ cho thấy việc thường xuyên ăn đồ mang về làm tăng đáng kể tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân lên 49%, đồng thời làm tăng tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch và ung thư lần lượt là 18% và 67% . So với đồ ăn mang về, hộp bento tự làm tập trung nhiều hơn vào dinh dưỡng, có nguyên liệu lành mạnh hơn và mang đến một bữa ăn đa dạng và lành mạnh hơn.

6. Ít dầu, ít muối, ít gia vị

Ẩm thực Nhật Bản có xu hướng sử dụng ít dầu, muối và gia vị, nhấn mạnh hương vị tự nhiên của nguyên liệu và giữ nguyên giá trị dinh dưỡng của chúng tối đa. Ngược lại, phương pháp nấu ăn của người Trung Quốc thường bao gồm xào, chiên ngập dầu và nướng. Mặc dù những phương pháp này có thể giúp món ăn ngon hơn, nhưng chúng cũng tiềm ẩn những rủi ro đáng kể cho sức khỏe. Chiên ở nhiệt độ cao có thể tạo ra các chất có hại và giải phóng các gốc tự do; việc hấp thụ quá nhiều các chất này có thể làm tăng nguy cơ sức khỏe, khiến người ta dễ mắc bệnh và lão hóa sớm hơn.

7. Thích ăn cá biển sâu

Chế độ ăn uống của người Nhật cũng có tỷ lệ cá biển sâu rất cao. Dữ liệu cho thấy trung bình một người Nhật tiêu thụ hơn 100 kg cá mỗi năm, vượt quá lượng gạo mà họ tiêu thụ làm lương thực chính. Cá biển sâu giàu axit béo omega-3, vitamin D, riboflavin, canxi, kẽm, sắt và các chất dinh dưỡng khác , rất có lợi cho sức khỏe. Một nghiên cứu được công bố trên *Tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ* chỉ ra rằng những người thường xuyên ăn cá biển sâu có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong thấp hơn.

Nhìn chung, tuổi thọ của người Nhật Bản có liên quan đáng kể đến lối sống hàng ngày. Những thói quen lành mạnh này giúp duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần lâu dài. Vì vậy, nếu muốn sống lâu, bạn nên nhanh chóng thay đổi những thói quen xấu và điều chỉnh mọi mặt trong cuộc sống, bao gồm quần áo, thực phẩm, nhà ở và phương tiện di chuyển. Việc kết hợp sức khỏe vào lối sống tự nhiên sẽ mang lại lợi ích cho tuổi thọ.