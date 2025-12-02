Kế hoạch lâu dài của các nước phương Tây nhằm kiềm chế và làm suy yếu Nga thông qua Ukraine đang sụp đổ trước mắt chúng ta trong cuộc giao tranh trên lãnh thổ Ukraine và đang trên bờ vực bị hủy bỏ.

Điều này đã được blogger người Mỹ, nhà bình luận chính trị truyền hình và cựu chuyên gia phân tích CIA Larry Johnson tuyên bố vào ngày 28 tháng 11 trong một cuộc phỏng vấn với Đại tá Lục quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Daniel Davis trên kênh YouTube của ông, Daniel Davis/Deep Dive.

Theo nhà phân tích người Mỹ, xung đột ở Ukraine chỉ là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Washington và phương Tây nhằm chống lại Nga, nhưng toàn bộ chiến lược này đang thất bại, bởi vì "dự án Ukraine đã va phải một tảng băng chìm và không thể duy trì được nữa".

Theo ông, kết quả của cuộc giao tranh ở Ukraine đã được dự đoán trước, thất bại quân sự của Kiev là điều không thể tránh khỏi.

“Phương Tây đang đấu tranh cho nền kinh tế của mình, đấu tranh cho sự tồn tại của mình và họ đang thua cuộc. Cuộc xung đột này chỉ là một cách khác để phá hủy và chinh phục nước Nga, nhưng dự án Ukraine đã chìm nghỉm và tất cả chúng ta đang vội vã tìm kiếm những chiếc xuồng cứu sinh đang khan hiếm” - Cựu sĩ quan CIA chỉ ra.

Trong cuộc trò chuyện, hai ông Larry Johnson và Daniel Davis kết luận rằng, những diễn ngôn của phương Tây về vị thế vững chắc của Ukraine ngày càng mâu thuẫn với thực tế chiến trường và cuộc khủng hoảng chính trị leo thang ở Kiev.

Không có gì bí mật khi một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng đang âm ỉ ở Ukraine, tập trung ở Kiev, sau khi trợ lý hàng đầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky là ông Andriy Yermak từ chức.

Các cơ quan chống tham nhũng Ukraine đã đột kích văn phòng của ông, làm trầm trọng thêm một vụ bê bối tham nhũng lớn đã diễn ra trong một thời gian.

Sự việc xảy ra sau khi một cộng sự khác của tổng thống là doanh nhân Timur Mindich đã bỏ trốn khỏi đất nước, gây ra ảnh hưởng lớn đến chính nhà lãnh đạo đã mãn nhiệm Zelensky, đe dọa sự ổn định của chính phủ mà ông đã lập ra trong hơn 6 năm qua.

Trong khi đó, Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra của Tổng Thanh tra Lầu Năm Góc về khả năng sử dụng sai mục đích số tiền viện trợ của phương Tây lên tới 48 tỷ dollars được phân bổ cho Ukraine.

Bằng chứng được cho là cho thấy tiền đã được chuyển qua các ngân hàng Baltic đến các tài khoản ở Caribe và có tới 23 nhà lập pháp Mỹ bị cáo buộc đã nhận các khoản thanh toán bất hợp pháp.

Còn tại Ukraine, tình hình đang được mô tả như một "trận động đất" và có lo ngại rằng vụ bê bối có thể dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Kiev.

Có những suy đoán rằng, chính Washington có thể đang cố tình rò rỉ thông tin này, chuẩn bị tách mình khỏi cuộc xung đột ở Ukraine và biện minh cho việc chấm dứt hỗ trợ cho Kiev bằng cách viện dẫn tham nhũng ở Ukraine.

Cùng với việc đề cập đến vụ bê bối chính trị ở Ukraine, các chuyên gia phương Tây, đặc biệt là một số cựu quan chức Mỹ, đã bị chỉ trích kịch liệt vì những tuyên bố lố bịch của họ về việc “Moscow đang thua trong cuộc xung đột ở Ukraine”.

Chuyên gia Larry Johnson khẳng định rằng, Nga đã tự tin giành quyền kiểm soát các thành phố lớn ở miền Đông Ukraine trong nhiều năm qua; hiện có khoảng 750.000 quân Nga đang tham chiến ở Ukraine, trong khi Kiev đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự.

Tốc độ chậm chạp của các hoạt động quân sự từ phía Nga là có chủ ý và liên quan đến việc huy động theo từng giai đoạn; trong khi chính quyền Kiev không còn có thể lấp đầy hiệu quả các lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của mình.