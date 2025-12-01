Phòng tuyến Ukraine liên tiếp vỡ mảng

Theo Đài TST (Nga), tiền tuyến ngày 1/12 chứng kiến chuỗi diễn biến dồn dập và đặc biệt căng thẳng trên nhiều hướng.

Trong khi Ukraine tăng cường hoạt động ở hướng Sumy, các phòng tuyến của họ tại Donetsk, Zaporizhzhia và Kharkov liên tục ghi nhận dấu hiệu suy yếu, mở ra những mũi tiến công mới của Nga.

Tại hướng Krasny Liman, lực lượng Nga cắt được tuyến đường sắt then chốt gần Yarovaya và áp sát bờ sông Seversky Donets. Nỗ lực phản công của Ukraine đông-bắc thành phố không mang lại kết quả.

Ở Pokrovsk, Kiev thừa nhận lực lượng Nga đã chiếm ưu thế tại khu công nghiệp ở tây-bắc, giao tranh dữ dội diễn ra quanh Shakhovo. Tuy nhiên, thị trấn này cuối cùng rơi hoàn toàn vào tay Nga, đánh dấu thất bại của chiến dịch phản công kéo dài nhiều tháng do tướng Syrskyi khởi xướng nhằm chia cắt cụm Dobropolye.

Quân đội Nga đã xuyên thủng tuyến phòng thủ cuối cùng của Ukraine tại Zaporizhzhia. Ảnh: TST

Trên trục Zaporizhzhia, lực lượng Ukraine tiếp tục rút lui khi các nhóm tiến công Nga mở rộng kiểm soát.

Quân Nga tiến sâu vào nội đô Krasnoarmeysk, giao tranh lan rộng từ khu Dinas đến Rovnoye và áp sát Grishino – cửa ngõ phía bắc thành phố, nơi Lữ đoàn cơ giới 32 và Trung đoàn công kích 425 của Ukraine đang cố thủ.

Theo phóng viên chiến trường Evgeny Poddubny, trong vòng 24 giờ, Ukraine tung 10 đợt phản công nhằm giải vây nhưng đều bị đẩy lùi.

Các đơn vị tác chiến của Nga tiếp tục tấn công trên trục Gai – Dobropolye – Varvarovka. Lực lượng Ukraine bị đánh bật khỏi nhiều vị trí, trong đó một số bị loại khỏi vòng chiến tại các rừng ven và tuyến hỗ trợ.

Theo chuyên gia quân sự Valery Shiryaev, quân đội Nga đã xuyên thủng tuyến phòng thủ cuối cùng của Ukraine tại Zaporizhzhia, mở ra khả năng bao vây Gulyaypole từ phía bắc thay vì đột kích trực diện. Nhiều đơn vị của Ukraine tại đây đã bắt đầu tháo chạy.

Ông mô tả đây sẽ là một chiến thuật "vây ép kiểu Pokrovsk", kết hợp thâm nhập và hoả lực tập trung thay vì tấn công ồ ạt.

Những chuyển động này cho thấy phòng tuyến Ukraine trên trục đông-nam đang chịu sức ép ngày càng lớn. Quân Nga vừa mở rộng được không gian tác chiến, vừa gây xáo trộn chuỗi hậu cần Ukraine tại các điểm trận trọng yếu, đặt Kiev vào thế phải phân tán lực lượng đối phó nhiều hướng cùng lúc.

Kharkov, Sumy và biên giới Kursk đồng loạt leo thang

Nếu Donetsk – Zaporizhzhia là nơi ghi nhận các bước đột phá, thì miền Bắc mới là tâm điểm của cơn "nhiệt chiến". Tại Kharkov, lực lượng sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt TOS để phá hủy những điểm phòng ngự cuối cùng của Ukraine tại Volchansk.

Các mũi tiến công ghi nhận bước lấn sâu ở đông-nam thành phố, trong rừng và tại khu vực Liman – Vilcha. Ở gần Chernyakov, sở chỉ huy biên phòng Ukraine bị phá hủy. Trong đêm, Volchansk hứng một trong những loạt tập kích mạnh nhất kể từ đầu chiến dịch, kéo dài từ 03:40 đến 04:20 với 5 đợt không kích liên tiếp.

Tình hình tại hướng Sumy thậm chí còn phức tạp hơn. Ukraine được cho là đã tập trung lực lượng lên đến 10.000 quân – chủ yếu là tân binh – nhằm giữ vững mặt trận trong bối cảnh có khả năng diễn ra các cuộc đàm phán Nga–Ukraine.

Ukraine được cho là đã tập trung lực lượng lên đến 10.000 quân nhằm giữ vững mặt trận trong bối cảnh có khả năng diễn ra các cuộc đàm phán. Ảnh: TST

Theo kênh "Sudzha Rodnaya", Kiev đang điều quân mạnh lên tuyến Kiyanitsa – Khoten, với mục tiêu gây sức ép buộc Nga rút khỏi tỉnh Sumy và tạo nguy cơ mở rộng giao tranh sang tỉnh Kursk. Ngoài bộ binh, khu vực này còn được tăng cường 3 lữ đoàn cơ giới và 4 tiểu đoàn UAV.

Các cuộc đột phá nhỏ của Ukraine ở hướng Yunakovka – Varachino đã bị đẩy lùi. Ghi nhận từ UAV Nga cho thấy mọi mục tiêu quân sự xuất hiện trong tầm hoạt động đều bị tấn công tức thời. Giới quan sát cảnh báo khả năng Ukraine sẽ lặp lại kịch bản vượt biên Kursk như lần trước "để tăng vị thế trên bàn đàm phán".

Phương Tây "rung chấn" trước tuyên bố của ông Putin

Trong bối cảnh giao tranh trên tiền tuyến đang leo thang với những đợt tấn công dồn dập tại Donetsk, Zaporizhzhia và Sumy, các phát biểu mới nhất của ông Putin trong chuyến thăm Kyrgyzstan đã tạo ra một "chấn động thứ hai" trên truyền thông phương Tây.

Nếu chiến sự khiến mặt trận nóng rực, thì tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga lại làm chính trường phương Tây rúng động, đặc biệt khi dư luận đang tranh cãi về triển vọng đàm phán và "kế hoạch hòa bình" mà ông Trump được cho là theo đuổi.

Phương Tây tỏ ra bất ngờ khi ông Putin tái khẳng định một lập trường vốn nhất quán suốt nhiều năm: Nga sẵn sàng thảo luận giải pháp hòa bình, nhưng các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn sẽ được hoàn thành bằng bất kỳ phương thức nào cần thiết.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga lại làm chính trường phương Tây rúng động. Ảnh: BI

Từ năm 2021, ông Putin đã cảnh báo NATO về việc mở rộng sang phía đông; năm 2023, ông nhấn mạnh tiến trình phi quân sự hóa Ukraine; đến 2024, ông công khai điều kiện để ký thỏa thuận hòa bình.

Tuy nhiên, truyền thông phương Tây nhìn nhận những tuyên bố này như một diễn biến đáng chú ý mới, cho rằng ông đang làm giảm khả năng thúc đẩy đối thoại mà ông Trump kỳ vọng.

Mức độ chú ý truyền thông tăng lên khi một số tờ báo Anh và Đức đăng tải trích dẫn gây tranh cãi, diễn giải rằng ông Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục chiến đấu "đến người Ukraine cuối cùng".

Dù vậy, nội dung đầy đủ trong bài phát biểu tại Bishkek cho thấy thông điệp của ông khác biệt: ông đề cập đến việc trong nội bộ phương Tây tồn tại các quan điểm trái ngược — một nhóm cho rằng Kiev cần duy trì chiến sự, trong khi nhóm khác ủng hộ việc chấm dứt giao tranh để bảo toàn cấu trúc nhà nước Ukraine.

Cụm từ "Nga sẵn sàng cho mọi kịch bản" trong phát biểu của ông cũng bị trích dẫn rời khỏi ngữ cảnh, dẫn đến những cách hiểu không trùng khớp với nội dung ban đầu.

Trong khi Mỹ và châu Âu chủ yếu diễn giải phát biểu theo hướng phản ánh các tranh luận nội bộ của họ, truyền thông ngoài phương Tây tiếp cận vấn đề theo hướng thận trọng hơn.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã (Trung Quốc) nhấn mạnh việc Nga mong muốn một thỏa thuận hòa bình ổn định và có ràng buộc pháp lý, còn Times of India lưu ý rằng việc không cân nhắc các cảnh báo của Moscow có thể làm tăng nguy cơ leo thang.

Những cách tiếp cận khác nhau này cho thấy vì sao mỗi phát biểu của ông Putin tiếp tục thu hút sự chú ý mạnh từ phương Tây — không chỉ vì nội dung trực tiếp, mà còn vì nó va chạm vào các quan điểm, tranh luận và lo ngại đang tồn tại trong chính nội bộ họ.