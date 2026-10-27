Đột quỵ rất “sợ” 2 loại trà này: Nhiều người Việt uống mỗi ngày

Nghiên cứu trên gần 27.000 người phát hiện 2 loại trà quen thuộc có liên quan đến việc giảm nguy cơ đột quỵ, với mức giảm đáng chú ý.

Đột quỵ là tình trạng nguy hiểm có thể xảy ra khi mạch máu cung cấp máu cho não bị tắc nghẽn hoặc vỡ. Đáng chú ý, một số thức uống quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày có thể liên quan đến nguy cơ mắc bệnh.

Theo Medical News Today, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu từ nghiên cứu quốc tế INTERSTROKE, với 26.950 người tham gia tại 32 quốc gia, nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa thói quen sử dụng đồ uống và nguy cơ đột quỵ.

Kết quả cho thấy, trong khi uống quá nhiều cà phê, nước ngọt có gas hoặc nước trái cây có thể liên quan đến nguy cơ đột quỵ cao hơn, một số loại trà lại cho thấy tác dụng bảo vệ đáng chú ý.

2 loại trà có thể giảm nguy cơ đột quỵ

Theo kết quả phân tích, trà xanh và trà đen là hai loại trà nổi bật về mối liên hệ với việc giảm nguy cơ đột quỵ.

Trà xanh và trà đen (Ảnh: The Kitchn)

Cụ thể, tại những khu vực nghiên cứu ghi nhận tác dụng bảo vệ của trà, uống từ 3-4 tách trà đen mỗi ngày, có liên quan đến mức giảm 29% nguy cơ đột quỵ.

Trong khi đó, uống cùng lượng trà xanh có liên quan đến mức giảm 27%.

Tiến sĩ Jayne Morgan, bác sĩ tim mạch kiêm Giám đốc điều hành phụ trách Giáo dục Sức khỏe và Cộng đồng tại Piedmont Healthcare Corporation (Mỹ), người không tham gia nghiên cứu nêu trên, nhận định: "Dữ liệu về cà phê rất khác nhau giữa các nghiên cứu. Trong khi đó, dữ liệu về trà có tính lặp lại và nhất quán hơn. Cụ thể, trà xanh và trà đen đã được chứng minh là có tác dụng giảm nguy cơ đột quỵ".

Theo bác sĩ Morgan, lợi ích này được cho là có liên quan đến hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong trà.

"Catechin và epicatechin có thể làm giảm tình trạng viêm trong mạch máu, hạn chế tổn thương do oxy hóa, một yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ", nữ bác sĩ giải thích.

Bác sĩ Morgan cũng cho biết uống trà có liên quan đến việc giảm huyết áp và cải thiện chức năng nội mô mạch máu, từ đó góp phần giảm nguy cơ đột quỵ.

Tuy nhiên, tác dụng này không đồng nhất ở tất cả các khu vực. Nghiên cứu ghi nhận mối liên hệ giữa uống trà và giảm nguy cơ đột quỵ tại Nam Mỹ và Trung Quốc, nhưng ở Nam Á lại phát hiện mối liên hệ với nguy cơ đột quỵ cao hơn.

Ngoài ra, việc thêm sữa vào trà có thể làm giảm tác dụng bảo vệ được ghi nhận, có khả năng do ảnh hưởng đến hoạt động của các chất chống oxy hóa.

Uống cà phê có làm tăng nguy cơ đột quỵ?

Uống quá nhiều cà phê làm tăng nguy cơ đột quỵ (Ảnh: Scitech Daily)

Bên cạnh trà, nghiên cứu cũng đưa ra những phát hiện đáng chú ý về cà phê.

Theo đó, uống hơn 4 tách cà phê mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ đột quỵ lần đầu cao hơn 37%. Trong khi đó, uống dưới 4 tách mỗi ngày không ghi nhận mối liên hệ với việc gia tăng nguy cơ này.

Bác sĩ Christopher Yi, chuyên gia phẫu thuật mạch máu tại Trung tâm Y tế Memorial Orange Coast (Mỹ), người không tham gia nghiên cứu, cho biết: "Giống như hầu hết những thứ chúng ta tiêu thụ, sử dụng điều độ sẽ an toàn hơn so với quá mức".

Ông giải thích rằng caffeine trong cà phê có thể làm tăng huyết áp, từ đó gia tăng nguy cơ đột quỵ. Tuy nhiên, cà phê cũng chứa polyphenol, những hợp chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, giúp hạn chế xơ vữa động mạch và cải thiện chức năng mạch máu.

Ngoài cà phê, nghiên cứu còn phát hiện lạm dụng nước ngọt có gas, bao gồm cả loại có đường và chất tạo ngọt nhân tạo, có liên quan đến nguy cơ đột quỵ cao hơn 22%. Đối với nước ép và đồ uống trái cây, mức tăng nguy cơ xuất huyết não được ghi nhận là 37%.

Đáng chú ý, uống hơn 7 tách nước lọc mỗi ngày, tương đương khoảng 1,66 lít, có liên quan đến mức giảm 18% nguy cơ đột quỵ.

Dù vậy, cần lưu ý nghiên cứu chỉ ghi nhận mối liên hệ giữa thói quen sử dụng đồ uống và nguy cơ đột quỵ, chưa chứng minh uống trà xanh hay trà đen trực tiếp ngăn ngừa được căn bệnh này.

Nguồn: Medical News Today