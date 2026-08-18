Đột kích "xưởng" "phù phép" 130 tấn thịt trâu Ấn Độ thành khô bò: Thu lời 21 tỷ, đem livestream rầm rộ trên TikTok Shop

Nhập 130 tấn thịt trâu Ấn Độ giá rẻ về pha trộn gia vị rồi dán nhãn "khô bò" bán ra thị trường, Giám đốc Công ty Trần Lê Foods cùng đồng phạm đã thu lời bất chính tới 21 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng tấn thành phẩm giả mạo này còn được đối tác tiếp tay mang lên livestream rầm rộ trên TikTok Shop, Shopee.

Ngày 18/8, Công an TP.Đồng Nai cho biết, vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt khô bò giả với quy mô số lượng lớn, do Lê Văn Tình (SN 1981) Giám đốc Công ty TNHH Trần Lê Foods địa chỉ khu phố Long An, phường Long Thành, TP. Đồng Nai chủ mưu, cầm đầu.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý lĩnh vực an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Công an TP.Đồng Nai phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán khô trâu giả khô bò với số lượng lớn, có dấu hiệu của tội phạm "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Trước tình hình trên, đơn vị đã xác lập chuyên án 526G tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa.

Công an làm việc với Lê Văn Tình. Ảnh: CACC

Công an làm việc với Nguyễn Thị Thúy. Ảnh: CACC

Qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Lê Văn Tình thường xuyên bán khô bò cho Nguyễn Thị Thúy (SN 1989), ngụ phường Tam Hiệp, TP.Đồng Nai, Chủ hộ kinh doanh Mộc Food Biên Hòa và một số cửa hàng kinh doanh tạp hóa trên địa bàn Đồng Nai và các tỉnh, thành.

Sau khi mua hàng, Thúy tổ chức livestream quảng cáo, bán cho nhiều khách hàng thông qua các sàn thương mại điện tử. Ngày 5/8, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng, đồng loạt kiểm tra tại Công ty TNHH Trần Lê Foods và Hộ kinh doanh Mộc Food Biên Hòa.

Tại Công ty TNHH Trần Lê Foods, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ khoảng 400kg thịt trâu nguyên liệu đang được chế biến; hơn 1,6 tấn thịt khô thành phẩm nghi là khô trâu giả khô bò; gần 1,4 tấn gia vị, hương liệu, phụ gia các loại cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất thịt khô. Kết quả giám định tại Viện Công nghệ tiên tiến - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xác định hơn 1,6 tấn thịt khô là thịt trâu được Lê Văn Tình sử dụng để sản xuất, chế biến thành sản phẩm khô bò.

Công an niêm phong lượng lớn hàng hóa thành phẩm. Ảnh: CACC

Số hàng hóa này có tổng trị giá gần 528 triệu đồng, tính theo bảng báo giá do Tình bán ra thị trường. Tại Hộ kinh doanh Mộc Food Biên Hòa, công an tiếp tục phát hiện, thu giữ gần 455kg thịt khô nghi là khô trâu giả khô bò cùng máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

Kết quả giám định xác định gần 430kg thịt khô là thịt trâu được Nguyễn Thị Thúy sử dụng để bán dưới tên sản phẩm khô bò, có tổng trị giá gần 231 triệu đồng theo Thúy niêm yết giá bán ra thị trường.

Quá trình đấu tranh, công an xác định Công ty TNHH Trần Lê Foods được Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính thành phố Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, do Lê Văn Tình làm Giám đốc.

Công ty đăng ký ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính là chế biến thịt bò, thịt trâu sấy khô; được Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và có bản tự công bố các sản phẩm như "Thịt bò khô sợi", "Thịt bò khô miếng", "Bắp bò sấy", "Thịt bò sấy khô vị tiêu", "Thịt sấy khô".

Đáng chú ý, sản phẩm "Thịt sấy khô" được sản xuất chủ yếu từ thịt trâu, sau đó chế biến, đóng gói và tiêu thụ dưới tên gọi khô bò. Việc sử dụng tên "Thịt sấy khô" được xác định nhằm che giấu nguồn gốc nguyên liệu từ thịt trâu.

Cận cảnh xưởng sản xuất thịt khô trước khi đóng gói tiêu thụ ngoài thị trường. Ảnh: CACC

Từ ngày 27/5/2025 đến thời điểm bị công an phát hiện, Công ty đã mua khoảng 130 tấn thịt trâu đông lạnh có nguồn gốc từ Ấn Độ của một doanh nghiệp tại TP.HCM, với tổng số tiền gần 17,7 tỷ đồng. Tình đồng thời mua các loại phụ gia, thùng carton, túi nhựa PE, tem nhãn hàng hóa, gia vị như ớt, sả, tỏi, mạch nha, bột ngọt... của các doanh nghiệp, cá nhân tại TP.HCM để phục vụ quá trình sản xuất.

Từ số nguyên liệu trên, Tình tổ chức sản xuất, chế biến khoảng 65 tấn thịt khô giả "thịt khô bò", với giá bán trung bình khoảng 330.000 đồng/kg, tổng doanh thu khoảng 21 tỷ đồng. Giúp sức cho Tình có Phạm Thị Kim Loan (SN 2002) ngụ xã Thanh Sơn, TP. Đồng Nai, là kế toán Công ty, có nhiệm vụ theo dõi xuất, nhập, tồn; tiếp nhận đơn đặt hàng của khách và thực hiện các giao dịch mua bán nguyên liệu, thành phẩm. Nguyễn Đình Hùng (SN 1986) ngụ xã Thăng An, TP.Đà Nẵng, là quản lý Công ty, chịu trách nhiệm điều hành, hướng dẫn công nhân thực hiện việc sản xuất, chế biến thịt khô.

Khu vực livestream bán hàng trên các sàn thương mại điện tử. Ảnh: CACC

Đối với Hộ kinh doanh Mộc Food Biên Hòa, được Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND TP.Biên Hòa cũ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh địa chỉ: Số 142 Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai do Nguyễn Thị Thúy làm chủ, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính gồm buôn bán khô bò, khô gà, khô mực, trái cây. Tuy nhiên, hộ kinh doanh này chưa được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và không có bản tự công bố sản phẩm.

Quá trình điều tra, công an xác định Nguyễn Thị Thúy biết rõ số khô bò mua của Lê Văn Tình có nguồn gốc từ thịt trâu nhưng vẫn thực hiện việc mua bán nhằm thu lợi bất chính.Công an đã thu giữ hơn 2 tấn thịt khô nghi giả khô bò cùng nhiều nguyên liệu, phụ gia, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

Hiện công an đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam Lê Văn Tình, Nguyễn Đình Hùng, Phạm Thị Kim Loan và Nguyễn Thị Thúy để điều tra làm rõ về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và đang điều tra mở rộng làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng và những cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.