Dị nhân Hải Phòng: “Muốn sống đến 150 tuổi, phải làm 3 thứ”

Dù đã làm được 10.000 động tác squat (đứng lên, ngồi xuống) trong 5 giờ, nhưng anh Hưng cho rằng, để sống thọ, sức khỏe thể chất chỉ là một phần cuộc chơi.

Sau hai kỳ kể về hành trình chạy chân đất của Bạch Ngọc Hưng, câu chuyện tưởng như chỉ xoay quanh những bước chạy đặc biệt lại mở ra một góc nhìn khác. Đằng sau đôi chân trần là sự lựa chọn sống mà anh đã theo đuổi trong nhiều năm. Anh muốn "rèn thân, luyện tâm" và hướng tới một mục tiêu mà ngay cả bản thân anh cũng thừa nhận rất đặc biệt: sống tới 150 tuổi.

Kỳ I: "Dị nhân Hải Phòng": Chạy chân đất 100 km, khỏi hàng chục bệnh

Kỳ II: "Dị nhân" chạy 100 km chân đất đặt mục tiêu sống đến 150 tuổi

42 tuổi, Bạch Ngọc Hưng (tại Hải Phòng) vẫn chạy bộ bằng chân trần, tắm nắng, tập thở, ăn theo cách riêng và duy trì một lối sống khác biệt với số đông.

Với Bạch Ngọc Hưng, 150 tuổi không phải một con số được nói ra để gây chú ý. Anh tin rằng nếu muốn hướng tới tuổi thọ cao, con người cần hoàn thiện ở ba phương diện: thân, tâm và nghiệp.

“Nói theo nhà Phật thì đó là làm chủ được thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh. Khi một người làm chủ được cả thân, tâm và nghiệp thì có thể làm chủ sinh mạng của mình dài hay ngắn”, anh chia sẻ.

Đây cũng là cách anh lý giải cho hành trình sống của mình. Anh không đặt tất cả kỳ vọng vào một loại thuốc, một thực phẩm hay một bài tập. Thay vào đó, anh chia nhỏ mục tiêu thành những lựa chọn diễn ra mỗi ngày: Tập luyện thế nào; ăn uống ra sao; thở như thế nào; đối diện với cảm xúc thế nào. Và quan trọng nhất: sống với người khác như thế nào.

Ảnh thiết kế: Hà Linh.

Chạy bộ chân đất là một phần quen thuộc trong cuộc sống của Bạch Ngọc Hưng. Nhưng với anh, chạy không chỉ nhằm tăng sức bền. Anh học thiền, tập thở và xem chạy bộ mỗi ngày như một hình thức “thiền động”.

Bên cạnh đó, anh kết hợp tắm nắng, đi chân trần, tập yoga, khí công và những bài tập thở theo phương pháp dưỡng sinh mà mình tìm hiểu.

Anh đặc biệt chú ý đến hơi thở. Hít vào, thở ra, đưa khí về đan điền - đó là cách anh thực hành.

Theo cách diễn giải dưỡng sinh mà anh theo đuổi, không khí và dinh dưỡng đi vào cơ thể, rồi quá trình đào thải ra ngoài đều có liên quan đến khí huyết.

Anh nhắc tới quan niệm trong Đông y: “Khí huyết lưu thông thì bách bệnh tiêu trừ”.

Vì thế, với anh, rèn thân không đơn giản là tập cho cơ bắp khỏe. Đó còn là giữ cho cơ thể ở trạng thái mà anh cảm thấy cân bằng và thuận tự nhiên.

Về khả năng vận động, anh Hưng tiết lộ từng thực hiện 10.000 động tác squat (đứng lên, ngồi xuống) trong khoảng 5 giờ. Hiện nay, anh cho rằng thực hiện vài nghìn lần squat cũng không quá khó.

Chạy chân đất, tắm nắng, đi chân trần, yoga hay khí công đều là những lựa chọn anh đưa vào cuộc sống hàng ngày. Nhưng anh cho rằng có một thứ còn khó làm chủ hơn cơ thể. Đó là cái tâm.

“Rảnh thì an vui” - đây là câu nói được Bạch Ngọc Hưng dùng để tóm gọn một phần triết lý sống của mình.

Anh cho rằng con người hiện đại có quá nhiều lý do để căng thẳng: Công việc; tiền bạc; các mối quan hệ; những kỳ vọng. Và đặc biệt là những trạng thái cảm xúc liên tục thay đổi.

Theo những gì anh tìm hiểu, khoa học nói con người có nhiều trạng thái cảm xúc. Trong cách nhìn của Phật giáo, anh nhắc đến 84.000 vọng tưởng, ảo giác - những trạng thái khác nhau của tâm.

Nếu để tâm chạy theo tất cả những trạng thái ấy, con người sẽ rất mệt. Anh cho rằng đó cũng là một phần nguyên nhân khiến nhiều người hiện đại rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu và các vấn đề về tâm lý, thần kinh.

Từ đó, anh lựa chọn một cách khác: quan sát và quản trị cảm xúc thay vì để cảm xúc điều khiển mình.

Anh nhắc đến những khái niệm như thọ, tưởng, hành, thức; tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến...

Theo anh, nếu hiểu được những trạng thái này và biết khi nào nên sử dụng, khi nào nên buông bỏ, con người sẽ dễ duy trì trạng thái an vui hơn.

Xa hơn nữa, anh muốn mỗi người sống được với “tính chân thật” của mình, điều anh gọi là Phật tính.

Một người làm chủ được tâm, theo anh, sẽ không còn quá dễ bị hoàn cảnh kéo lên kéo xuống. Và đó chính là thứ anh muốn duy trì: an vui, bao dung, trân trọng và biết ơn.

Anh Bạch Ngọc Hưng là người hay cười. Gặp ai anh cũng cười. Theo cách anh lý giải, một nụ cười tưởng nhỏ nhưng lại là cách tạo ra năng lượng tích cực trong giao tiếp. Anh gọi đó là nhan thí - trao đi nụ cười. Đi đâu cũng có thể thực hiện: Không cần tiền; Không cần điều kiện; Không cần phải quen biết.

“Nếu muốn sống lâu thì hãy để nụ cười xuất hiện nhiều hơn”, anh Hưng nói.

Ngược lại, nếu ngày nào cũng cáu giận, bực bội, con người sẽ tự đẩy mình vào trạng thái mệt mỏi.

Một trong những bí quyết để sống vui, sống khỏe của Bạch Ngọc Hưng là “nhãn thí” - tức là nhìn thấy những điều tốt đẹp ở người khác. Ai cũng có điểm chưa tốt. Nhưng thay vì chỉ nhìn vào khuyết điểm, anh chọn nhìn vào khả năng thay đổi của họ…

Lối sống của Bạch Ngọc Hưng khác với số đông. Từ việc chạy chân đất đến cách ăn uống, tập luyện, anh đều có những lựa chọn riêng. Nhưng chính vì khác biệt, anh càng cho rằng mình phải học cách tôn trọng sự khác biệt của người khác.

Theo anh, bao dung là biết tôn trọng người khác, kể cả khi họ có cách nghĩ, cách sống không giống mình.

Anh cũng chọn cách nhìn những điều không may xảy đến trong cuộc sống như một bài học. Bệnh tật chẳng hạn. Khi bệnh đến, thay vì chỉ oán trách, anh muốn tìm xem mình có thể học được điều gì.

Theo cách nhìn Đông y mà anh tham khảo, trạng thái “can khí uất kết” có thể ảnh hưởng tới gan và hệ tiêu hóa.

“Tức giận nhiều thì làm sao ngủ được, ăn không tiêu, ngủ không ngon… là mình tự làm hại mình”, anh nói.

Nếu rèn thân là một vế thì ăn uống là phần không thể thiếu trong lựa chọn sống của anh.

Bạch Ngọc Hưng đặc biệt quan tâm tới tỳ vị và hệ tiêu hóa. Theo quan niệm Đông y mà anh theo đuổi, tỳ vị là “hậu thiên chi bản”, là nơi tạo ra khí huyết cho cơ thể. Từ đó, anh cho rằng những gì con người đưa vào cơ thể mỗi ngày có vai trò rất quan trọng.

“Tôi hạn chế đồ lạnh, tránh những món quá béo hoặc quá nhiều chất…”, anh Hưng nói.

Cách ăn của anh cũng khá khác biệt. Anh gọi đó là “chế độ ăn đảo ngược”.

Hoa quả, rau củ được ăn trước. Sau đó đến các loại tinh bột mà anh cho là tốt như gạo lứt, ngô, khoai, sắn. Tiếp theo có thể là cá, tôm nhỏ. Cuối cùng mới đến thịt. Anh đặc biệt ít ăn cơm và đồ nếp.

Anh Hưng lý giải, trước đây, gạo trắng được xay, giã bằng tay nên trên hạt gạo vẫn còn một lớp cám chứa nhiều chất xơ và vitamin. Còn hiện nay, gạo trắng thường được xay xát kỹ, loại bỏ phần lớn lớp cám. Theo quan niệm của Đông y, việc ăn nhiều gạo trắng và đồ nếp có thể làm cơ thể sinh đờm, chất nhầy, gây tình trạng “đàm thấp”.

Đây cũng là lý do, theo cách lý giải của anh Hưng, người ăn nhiều cơm trắng hoặc đồ nếp dễ gặp tình trạng viêm nhiễm.

Vì vậy, anh Hưng lựa chọn các nguồn tinh bột khác để thay thế như khoai lang, bí đỏ, bột chuối xanh, khoai, sắn, gạo lứt hoặc gạo xay xát chưa quá kỹ.

Thiết kế: Hà Linh.

Khi thay đổi cách ăn, anh cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng và thuận hơn. Hiện anh ăn hai bữa mỗi ngày và một tuần có một ngày nhịn ăn. Anh nhấn mạnh đây là chế độ phù hợp với cá nhân mình và giúp anh cảm thấy hệ tiêu hóa hoạt động tốt.

Bạch Ngọc Hưng thừa nhận: “Mục tiêu 150 tuổi là một mục tiêu rất lớn. Nhưng tôi không muốn bắt đầu bằng việc đếm xem mình còn bao nhiêu năm. Tôi muốn bắt đầu bằng cách mình sống trong từng ngày”.

Một cơ thể được rèn luyện. Một cái tâm được quản trị. Một chế độ ăn mà anh cho là phù hợp. Một nụ cười dành cho người đối diện. Một lời nói tích cực. Một hành động giúp đỡ người khác. Và một tâm thế luôn sẵn sàng học hỏi.

Anh Hưng cũng muốn nhắn nhủ tới người trẻ rằng, cuộc đời dài hay ngắn không quan trọng bằng việc mỗi người nhận ra giá trị của sức khỏe vào thời điểm nào. Theo anh, chủ động chăm sóc và làm chủ sức khỏe của bản thân là một trong những sự “giác ngộ” quý giá nhất trong cuộc đời.

Anh đặc biệt muốn giữ cho mình một cái tâm mở, không cho rằng bản thân đã biết hết.

“Tôi cũng rất mong muốn được gặp những bậc danh y, những người am hiểu về dưỡng sinh. Ngày xưa các cụ có những bài khác nữa, mình có thể tìm hiểu, lấy trí tuệ ngày xưa áp dụng vào cơ thể ngày nay”, anh nói.

Có thể 150 tuổi vẫn là một đích đến rất xa. Nhưng với “dị nhân chân đất”, điều quan trọng không chỉ nằm ở con số cuối cùng.

Bởi nếu tuổi thọ là đích đến, thì cách sống mới là hành trình. Và hành trình ấy, với Bạch Ngọc Hưng, bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một bước chân trần, một hơi thở chậm, một nụ cười, một bữa ăn được lựa chọn và một cái tâm luôn biết trân trọng, biết ơn.