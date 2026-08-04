Đột kích một căn nhà, phát hiện 60 con bò sát, bao gồm cả loài rắn độc nhất hành tinh

Những con rắn bị tịch thu bao gồm rắn hổ mang, rắn mamba và rắn Taipan nội địa, một trong những loài bò sát có độc tính mạnh nhất thế giới.

Các đặc vụ liên bang khám xét một ngôi nhà ở New Mexico (Mỹ) để tìm bằng chứng buôn bán ma túy đã thu giữ được nhiều thứ hơn họ tưởng tượng.

Các đặc vụ đã phát hiện nửa pound cocaine, ba khẩu súng, 22,000 USD (578 triệu VNĐ) tiền mặt và 60 con rắn trong một cuộc đột kích tại một ngôi nhà ở South Valley, gần Albuquerque, KOAT Action News 7 đưa tin. Cuộc đột kích là một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về việc phân phối cocaine.

Theo danh mục thu giữ, bộ sưu tập rắn bao gồm rắn hổ mang, rắn mamba, rắn lục đầu hố và trăn. Các quan chức chỉ ra rằng một số loài bò sát có tên riêng, bao gồm trăn mang tên "Sunset" và "William" và rắn hổ mang có biệt danh "Blizzard" và "Pablo Escobar". Danh mục này cũng liệt kê một con rắn Taipan nội địa, được coi là một trong những loài rắn độc nhất trên Trái Đất.

Loài bò sát được tìm thấy khắp nhà

Bộ Động vật hoang dã New Mexico cho biết phần lớn số rắn bị thu giữ có nọc độc và vết cắn từ nhiều loài trong số chúng sẽ cần được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Cư dân trong khu vực cảm thấy bàng hoàng trước phát hiện này và những mối lo ngại về an toàn của nó. “Có rất nhiều trẻ em ở đây. Và một con trong số đó sổng ra ngoài, chúng sẽ gặp nguy hiểm. Tôi chỉ tránh xa loài rắn. Tôi thực sự rất bức xúc,” một cư dân chia sẻ.

Connor Sharp, một chuyên gia bắt rắn, nhấn mạnh rằng rắn Taipan nội địa là loài gây chú ý nhất trong số tang vật.

Ảnh: KOAT

“Việc ai đó sở hữu trực tiếp loài rắn độc nhất hành tinh trong điều kiện nuôi nhốt ngay bên ngoài Albuquerque khiến tôi khá ngạc nhiên, nói thật là vậy,” Sharp giải thích, đồng thời lưu ý rằng mối nguy hiểm vượt ra ngoài bản thân nọc độc. “Có lẽ không có cơ sở y tế nào ở bang New Mexico có sẵn huyết thanh kháng độc có thể dùng để điều trị vết cắn từ rắn Taipan nội địa.”

Sharp bổ sung thêm rằng loài rắn thường không muốn tấn công và cắn con người, vì con người không phải là nguồn thức ăn và nọc độc quá quý giá để lãng phí. “Nếu bạn đang đi bộ đường dài hoặc ở trong sân nhà và có một con rắn ở gần, nó phát ra tiếng kêu và cảnh báo bạn về sự hiện diện của nó, nếu bạn dừng lại và đứng vững như bạn nên làm, trước tiên và quan trọng nhất, 99% thời gian chúng sẽ di chuyển theo hướng ngược lại và cố gắng trốn tránh bạn,” ông nói.

Các quan chức cho biết những con rắn bị thu giữ có vẻ ở trong tình trạng tốt sau khi trải qua các cuộc kiểm tra chuyên nghiệp và hiện đang được giữ tại một cơ sở được cấp phép. Tiểu bang đang nỗ lực tìm kiếm nơi ở lâu dài cho các con vật. Vì mỗi loài có các yêu cầu chăm sóc và an toàn riêng, những con rắn sẽ chỉ được chuyển đến các cơ sở có nhân viên được đào tạo trang bị để xử lý bò sát có nọc độc.

Nguồn: People