Đồng minh số 1 của Mỹ được quyền lắp ráp máy bay T-7 Red Hawk

Máy bay huấn luyện T-7 Red Hawk đang được nhiều đồng minh của Mỹ tỏ ý quan tâm đặc biệt.

Một nhà máy mới để lắp ráp và tích hợp thiết bị cuối cùng đối với máy bay huấn luyện T-7 Red Hawk cho Không lực Hoàng gia (RAF) sẽ được xây dựng tại Vương quốc Anh.

Để đạt được mục tiêu này, các công ty BAE Systems, Boeing và Saab đã ký một thỏa thuận thành lập liên doanh tương ứng, Tạp chí UK Defence Journal cho biết.

Văn bản này đã chính thức hóa sự hợp tác mà các bên công bố trong thư thỏa thuận vào cuối năm 2025. Các bên trong chương trình đối tác đã bắt đầu lựa chọn địa điểm cho liên doanh mới và hình thành chuỗi cung ứng địa phương dựa trên năng lực công nghiệp của Anh.

Dự án sẽ đảm bảo quyền kiểm soát của Vương quốc Anh đối với việc huấn luyện phi công lái tiêm kích Eurofighter Typhoon, F-35 và các chiến đấu cơ thế hệ sáu đầy triển vọng.

Máy bay huấn luyện phản lực T-7 Red Hawk sẽ được lắp ráp tại Anh.

Việc phát triển máy bay T-7 Red Hawk bắt đầu như một phần của chương trình hợp tác giữa Boeing và Saab, hai công ty đã bắt tay tham gia cuộc thi của Không quân Mỹ vào năm 2013 để thay thế máy bay huấn luyện T-38 Talon đã lỗi thời.

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của nguyên mẫu diễn ra vào tháng 12/2016, và tới tháng 9/2018, Lầu Năm Góc đã lựa chọn dự án này, đồng thời ký hợp đồng cung cấp 351 máy bay và thiết bị mô phỏng.

Đặc điểm nổi bật của dự án là việc sử dụng các phương pháp thiết kế kỹ thuật số, cho phép chương trình chuyển từ bản vẽ sang chuyến bay thử nghiệm đầu tiên chỉ trong vòng 36 tháng.

Chiếc T-7 được đặt tên Red Hawk để vinh danh phi đội Red Tails gồm những phi công gốc Phi đầu tiên thuộc Phi đội tiêm kích số 99 của Không quân Mỹ trong Chiến tranh thế giới thứ II.

Máy bay huấn luyện phản lực tiên tiến này được trang bị 1 động cơ General Electric F404 có buồng đốt phụ, cho phép nó đạt tốc độ khoảng 1.300km/h.

Thiết kế của T-7 có khả năng chịu lực quá tải lên đến 8G và buồng lái 2 chỗ ngồi bố trí chỗ ngồi kiểu "sân vận động", trong đó ghế của người hướng dẫn được nâng cao để có tầm nhìn tốt hơn.