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Doanh nghiệp Trung Quốc cam kết đầu tư gần 24.000 tỷ đồng xây cảng biển mới cho quốc gia "giàu nhưng nghèo khó"

Y Vân
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Dự án được kỳ vọng tạo ra doanh thu 10 tỷ USD khi đi vào vận hành.

Doanh nghiệp Trung Quốc cam kết đầu tư gần 24.000 tỷ đồng xây cảng biển mới cho quốc gia "giàu nhưng nghèo khó" - Ảnh 1.

Angola vừa trở thành quốc gia châu Phi mới nhất thu hút một dự án hạ tầng quy mô lớn có sự tham gia của doanh nghiệp Trung Quốc, sau khi Huatong Angola Industry cam kết đầu tư 900 triệu USD (23,7 nghìn tỷ VNĐ) để phát triển cảng biển mới tại tỉnh Bengo.

Thỏa thuận được ký tại thủ đô Luanda ngày 20/7 giữa Công ty Phát triển Barra do Dande, Huatong Angola Industry và đối tác tài chính Berkshire Waterhouse Infrastructure Development Ltd.

Theo thỏa thuận, các bên sẽ xây dựng, vận hành và khai thác Cảng Barra do Dande theo hình thức nhượng quyền trong thời hạn 25 năm, với khả năng gia hạn tùy thuộc vào hiệu quả thương mại và tính bền vững của dự án.

Ông Roque Saraiva, Chủ tịch Công ty Phát triển Barra do Dande, cho biết các bên đã ký 2 thỏa thuận đầu tư.

Trong đó, 450 triệu USD sẽ được dành để xây dựng bến cảng, còn khoản đầu tư còn lại dành cho hệ thống hạ tầng hỗ trợ, nâng tổng vốn đầu tư lên 900 triệu USD.

Đại diện Berkshire Waterhouse, ông João Rufino, cho biết nguồn vốn sẽ được giải ngân theo từng giai đoạn sau khi dự án hoàn tất các thủ tục phê duyệt cần thiết.

Khoản đầu tư sẽ được sử dụng để xây dựng bến cảng, hệ thống năng lượng và các tuyến đường kết nối cảng với các nhà máy trong khu thương mại tự do.

Ông Saraiva nhấn mạnh đây là dự án hoàn toàn do khu vực tư nhân tài trợ.

Dự án sẽ được thực hiện theo 3 giai đoạn.

Giai đoạn đầu dự kiến kéo dài 24 tháng, sau đó cảng sẽ bắt đầu tiếp nhận hàng hóa xuất khẩu từ các nhà máy trong Khu thương mại tự do Barra do Dande.

Hai giai đoạn còn lại dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2029-2030.

Khi đi vào vận hành toàn bộ, cảng có thể tiếp nhận các tàu chở hàng có tải trọng lên tới 80.000 tấn. Chủ đầu tư kỳ vọng dự án sẽ tạo ra hơn 10 tỷ USD doanh thu trong quá trình khai thác.

Theo Chủ tịch Huatong Angola Industry Zhang Wendong, mục tiêu của dự án không chỉ là xây dựng một cảng biển mà còn giải quyết điểm nghẽn logistics đang cản trở hoạt động của các doanh nghiệp tại Barra do Dande.

Ông cho biết hạ tầng cảng hiện nay còn hạn chế, khiến việc vận chuyển hàng hóa từ khu công nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Việc xây dựng cảng mới được kỳ vọng sẽ cải thiện kết nối giao thông khu vực, nâng cao năng lực logistics của Angola và tạo điều kiện cho hoạt động công nghiệp mở rộng.

Huatong cũng đề nghị chính phủ Angola hỗ trợ hoạt động khai thác cảng trong tương lai thông qua việc phân bổ các tuyến vận tải biển và tăng cường điều phối mạng lưới logistics quốc gia.

Khu thương mại tự do Barra do Dande được thành lập nhằm thu hút các nhà sản xuất, giảm sự phụ thuộc của Angola vào ngành dầu mỏ và tạo khoảng 21.000 việc làm.

Hiện khu vực này đã có Khu công nghiệp tích hợp Sino-Ord, gồm hơn 10 nhà máy sản xuất, cùng Khu công nghiệp nhôm Huatong.

Angola ﻿là một quốc gia giàu có nếu tính về mặt tài nguyên. Quốc gia này hiện là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai ở châu Phi, sau Nigeria. Ngành công nghiệp dầu mỏ chiếm khoảng 90% xuất khẩu và 30% GDP của nước này. Tuy nhiên, lạm phát cao và thị trường lao động yếu kém góp phần khiến Angola trở thành một quốc gia có sự bất bình đẳng cao, với 31,1% dân số sống dưới mức nghèo khổ, báo cáo của Allianz, một trong những nhà cung cấp dịch vụ tài chính tích hợp hàng đầu thế giới, cho biết. Chính thực tại này khiến Angola trở thành quốc gia giàu có về mặt tài nguyên nhưng lại nghèo khổ về mức số của một bộ phận không nhỏ người dân.

Theo BI Africa﻿

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Tags

Trung Quốc

cảng biển

doanh nghiệp trung quốc

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