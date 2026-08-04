Doanh nghiệp tố bị 'vòi' 10.000 USD để thông tuyến Việt Nam: Campuchia thẩm vấn 2 lãnh đạo cảnh sát

Một lãnh đạo doanh nghiệp Campuchia cáo buộc hai lãnh đạo cảnh sát nước này đòi tiền hàng tháng để cấp phép vận chuyển gia súc qua biên giới.

Tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 3/8 đưa tin, Bộ Nội vụ Campuchia đã thẩm vấn Trưởng Ty Cảnh sát tỉnh Prey Veng và cấp phó về cáo buộc "vòi tiền" 10.000 USD/tháng từ một doanh nhân để cho phép vận chuyển gia súc qua biên giới sang Việt Nam.

Thiếu tướng Chhoeung Bunchhorn - Trưởng Ty Cảnh sát tỉnh Prey Veng (phải) và Trung tá Leng Pov - Phó Trưởng Ty Cảnh sát tỉnh Prey Veng (trái) đang bị điều tra về cáo buộc tống tiền. Nguồn: Cảnh sát tỉnh Prey Veng, Campuchia

Trung tướng Chea Pov - người phát ngôn của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia - cho biết các điều tra viên đã triệu tập Thiếu tướng Chhoeun Bunchhorn và Trung tá Leng Pov để thẩm vấn hôm 1/8 sau khi nhận được đơn khiếu nại từ Oknha Chim Sok - Chủ tịch Phòng Thương mại tỉnh Prey Veng.

“Các nhà điều tra thuộc lực lượng cảnh sát [Campuchia] đã thẩm vấn cả hai người về những cáo buộc và đang tiếp tục điều tra”, Trung tướng Pov cho biết, đồng thời nói thêm rằng hành vi sai trái có thể dẫn đến việc bị sa thải hoặc phải hầu tòa. Ông lưu ý rằng những cáo buộc này ảnh hưởng đến thanh danh của lực lượng Cảnh sát Quốc gia Campuchia.

Ông Soy Chanvichet - người phát ngôn của Đơn vị Chống tham nhũng Campuchia (ACU) - cho biết hôm 2/8 rằng ACU đang thu thập thông tin trước khi mở cuộc điều tra.

“Đối với loại thông tin này, ACU có một nhóm công tác chuyên trách sẽ thu thập và xác minh thêm thông tin”, ông Chanvichetre nói.

Theo Khmer Times, vào ngày 30/7, Chim Sok cáo buộc các quan chức nêu trên đã đòi ông chi trả 10.000 USD/tháng mặc dù doanh nghiệp của ông có giấy phép hợp lệ và đóng thuế đầy đủ.

“Tại sao doanh nghiệp của tôi vẫn phải chịu sự quấy rối và bị yêu cầu trả 10.000 USD/tháng trong khi chúng tôi đã tuân thủ tất cả các quy định pháp luật?”, ông Sok nói, đồng thời cho biết thêm rằng những đòi hỏi này đã làm gián đoạn hoạt động kinh doanh.

Các cáo buộc vẫn trong quá trình xác minh, và Khmer Times không thể liên lạc được với cả hai quan chức nêu trên để đề nghị bình luận trước thời điểm đưa tin.



