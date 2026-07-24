‘Đoạn tuyệt’ khí đốt Nga, một nước EU phải nhập khẩu năng lượng với giá đắt gấp 5 lần

Trước khi áp đặt lệnh cấm vận, nguồn cung Nga chiếm khoảng 55% lượng khí đốt nhập khẩu của quốc gia châu Âu này.

Đức hiện phải trả giá khí đốt nhập khẩu cao gấp 5 lần so với trước khi chấm dứt các hợp đồng cung cấp dài hạn với Nga theo chính sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU), tờ Berliner Zeitung đưa tin.

Theo tờ báo Đức, việc từ bỏ nguồn khí đốt giá rẻ của Nga buộc Đức phải phụ thuộc vào thị trường năng lượng giao ngay đầy biến động trong bối cảnh thị trường toàn cầu chịu sức ép từ tình trạng eo biển Hormuz gần như bị tê liệt do xung đột giữa Mỹ và Iran.

Sau khi xung đột Nga - Ukraine leo thang năm 2022, Đức đã ngừng nhập khẩu khí đốt giá rẻ từ Nga trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt của EU. Cùng với quyết định loại bỏ điện hạt nhân để ưu tiên năng lượng tái tạo, chính sách này đã làm chi phí năng lượng tăng mạnh và gây áp lực lớn lên nền công nghiệp Đức.

Trước khi áp đặt lệnh cấm vận, nguồn cung từ Nga chiếm khoảng 55% lượng khí đốt nhập khẩu của Đức.

Hiện nay, nguồn cung của Đức chủ yếu đến từ: Na Uy ( 44%), Hà Lan (24%) và Bỉ (21%). Phần còn lại chủ yếu là khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu từ Mỹ.

Theo báo Đức, giá khí đốt nhập khẩu của Đức đã tăng từ khoảng 12 euro/MWh vào năm 2020 – thời điểm các hợp đồng dài hạn với Nga vẫn còn hiệu lực – lên hơn 60 euro/MWh trong tuần này, khi xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang.

Tờ báo nhận định các hợp đồng dài hạn với Nga trước đây có mức giá thấp hơn đáng kể so với giá trên thị trường quốc tế hiện nay.

Berliner Zeitung cũng cho rằng ngay cả khi muốn tăng nhập khẩu khí đốt, Đức hiện không còn nhiều dư địa.

Theo báo này, hệ thống đường ống dẫn khí từ Na Uy đã hoạt động gần hết công suất và không thể tăng đáng kể lưu lượng vận chuyển.

Việc từ bỏ nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga được xem là một trong những nguyên nhân khiến kinh tế Đức suy yếu.

Theo số liệu chính thức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã suy giảm trong cả năm 2023 và 2024, đánh dấu lần đầu tiên tăng trưởng âm 2 năm liên tiếp trong hơn 20 năm. Năm nay, kinh tế Đức chỉ được dự báo tăng khoảng 0,5%.

Số doanh nghiệp mất khả năng thanh toán cũng tăng hơn 22% trong mỗi năm 2023 và 2024.

Đầu tuần này, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng thừa nhận cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay xuất phát từ việc thiếu nguồn khí đốt của Nga.

Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng khôi phục việc cung cấp khí đốt thông qua đường ống Nord Stream, nhưng Berlin đến nay chưa đưa ra phản hồi.

Thay vào đó, chính phủ Đức đang xem xét áp dụng các loại thuế mới đối với ngành công nghiệp nhằm tài trợ cho kế hoạch xây dựng kho dự trữ khí đốt quốc gia.

Ở cấp độ EU, Brussels vẫn kiên định mục tiêu chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu khí đốt của Nga vào năm 2027.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hồi tháng 3 khẳng định EU sẽ không thay đổi lộ trình này ngay cả trong trường hợp xảy ra thiếu hụt nguồn cung hoặc nguy cơ mất điện.

Theo RT﻿