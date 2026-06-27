Doãn Hải My lên đồ đi ăn cưới là rõ đẳng cấp Top 10 Hoa hậu Việt Nam, khác hẳn style nhạt nhạt thường ngày

“Phải nói là Doãn Hải My được cái thần thái, mặc cái gì đơn giản hay quấn vải trơn thôi nhìn cũng sang nữa”.

Doãn Hải My - vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu - là nàng WAG được quan tâm bậc nhất hiện nay, những xuất hiện của cô nàng đều dễ dàng lọt tìm kiếm phổ biến. Từ phong cách thời trang, nhan sắc mẹ bỉm đến những khoảnh khắc đồng hành cùng Đoàn Văn Hậu, cô luôn nhận về lượng tương tác lớn. Thế nhưng, có một điều khá thú vị mà cư dân mạng nhiều lần nhắc đến là cứ mỗi lần Doãn Hải My đi ăn cưới thì y như rằng visual lại gây sốt.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu

Không phải những bộ ảnh được đầu tư kỹ lưỡng hay các sự kiện giải trí, những lần Doãn Hải My dự đám cưới bạn bè mới là dịp khiến mạng xã hội bàn luận nhiều nhất về nhan sắc của cô nàng.

Gần nhất khi dự đám cưới Văn Thanh - Bích Hạnh, Doãn Hải My cũng gây chú ý. Dù gặp sự cố chuẩn bị khiến tóc và váy không được đúng như dự kiến song vợ Văn Hậu vẫn nhận về nhiều lời khen.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu ở đám cưới Văn Thanh - Bích Hạnh

Một trong những lần đi ăn cưới gây chú ý khác của Doãn Hải My là khi cô cùng Đoàn Văn Hậu dự hôn lễ của Quang Hải và Chu Thanh Huyền. Thời điểm đó, người đẹp đang ở những tháng cuối thai kỳ với bụng bầu đã lộ rõ. Thế nhưng thay vì bị vóc dáng bầu bí "dìm" nhan sắc, cô lại nhận về hàng loạt lời khen bởi diện mạo rạng rỡ.

Tại đám cưới, Doãn Hải My mặc áo dài xám, phù hợp với vest của chồng, kết hợp kiểu tóc buông tự nhiên và lối trang điểm trong trẻo. Cô nàng được nhận xét vẫn giữ được thần thái nhẹ nhàng, gương mặt tươi tắn và làn da mịn màng bất chấp cam thường. Thời điểm đó, nhiều người còn cho rằng đây là minh chứng rõ nhất cho danh xưng "mẹ bầu đẹp nhất dàn WAG", bởi dù không còn vóc dáng mảnh mai như trước, visual của cô gần như không bị ảnh hưởng.

Doãn Hải My ở tiệc cưới Quang Hải - Chu Thanh Huyền tại Hà Nội

Khi dự tiệc ở quê nhà Quang Hải, nhan sắc Doãn Hải My cũng gây chú ý

Điều đáng nói là trong những khoảnh khắc đời thường, nàng WAG của Đoàn Văn Hậu không ít lần bị nhận xét có hình ảnh khá an toàn, thậm chí hơi "nhạt nhòa". Nhưng cứ mỗi lần xuất hiện trong những sự kiện công khai, mọi đánh giá dường như lại thay đổi.

Ở những lần đi ăn cưới khác, Doãn Hải My không chọn những thiết kế cầu kỳ hay lối trang điểm sắc sảo. Thay vào đó, cô ưa chuộng các thiết kế đơn giản, tông màu nhã nhặn nhưng chính sự tối giản ấy lại càng gây chú ý. Không ít cư dân mạng cho rằng Doãn Hải My không bị "nuốt" trong khung hình dù đứng cạnh nhiều cô gái cũng có ngoại hình nổi bật.

“Mình thấy trong các cầu thủ bóng đá lấy vợ xinh có Doãn Hải My dáng đẹp mặt xinh”, “Công nhận là My xinh thật đấy. Kiểu đi ăn cưới chọn đồ đơn giản, không lấn át cô dâu nhưng vẫn thu hút, ngắm mãi không chán luôn”, “Doãn Hải My dáng đẹp thật, đi ăn cưới hay mặc váy tôn dáng hẳn lên”, “Doãn Hải My có đợt bầu đi ăn cưới Quang Hải - Chu Thanh Huyền xinh lắm. Kiểu bầu bí mà xinh không điểm gì để chê luôn”, “Phải nói là bạn này được cái thần thái, mặc cái gì đơn giản hay quấn vải trơn thôi nhìn cũng sang nữa. Kiểu nét dịu dàng, dễ chịu ấy”, “Bình thường thấy hơi nhạt nhòa, lúc nào cũng chỉ có một kiểu nhưng để ý mấy lần đi đám cưới bạn này đều mặc oke, còn match với chồng nữa”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Tại đám cưới của cầu thủ Cao Pendant Quang Vinh đầu tháng 6 vừa qua, Doãn Hải My mặc đồ đen nhưng vẫn rất nổi bật

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Doãn Hải My sinh năm 2001, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Trước khi trở thành nửa kia của Đoàn Văn Hậu, người đẹp được biết đến rộng rãi khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt top 10 đồng thời giành danh hiệu Người đẹp tài năng. Doãn Hải My hiện đã tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội và đang theo học lên bậc Thạc sĩ.

Từ nhỏ, Hải My đã được bố mẹ chú trọng chuyện học tập và phát triển năng khiếu. Cô nàng thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung và nhiều tài lẻ như hát, múa, vẽ và đàn piano. Trong suốt thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, Hải My đều đạt thành tích tốt, luôn là "con ngoan trò giỏi" trong mắt mọi người.

Không những thế, Doãn Hải My cũng có công việc kinh doanh riêng khá phát triển, mở shop riêng ngay khu vực trung tâm Hà Nội. Đồng thời cô nàng cũng có nhiều job quảng cáo và chụp mẫu ảnh cho các nhãn hàng.

Hình ảnh đời thường của Doãn Hải My

(Tổng hợp)