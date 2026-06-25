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Vụ bị bạn gái quen qua mạng "bỏ bom" hóa đơn 16 triệu đồng ở Phú Thọ: Chủ quán chấp nhận mất tiền

Lam Giang (Tổng hợp)
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Phía quán hải sản đã lên tiếng về sự việc đang được dư luận quan tâm.

Liên quan đến sự việc người đàn ông tên T. (trú xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) bị cô gái quen qua mạng cùng nhóm bạn "bỏ bom" hóa đơn 16 triệu đồng ở quán hải sản gây xôn xao dư luận, chia sẻ trên Tri thức - Znews, đại diện quán hải sản cho hay, thời điểm xảy ra sự việc, người đàn ông có dấu hiệu không bình thường và quán quyết định trình báo công an.

Người đại diện thông tin thêm, quán chấp nhận phần thiệt hại do phía gia đình người đàn ông đã cung cấp giấy khám tâm thần.

Trước đó trao đổi trên báo VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thông tin qua xác minh ban đầu, gia đình T. cho hay người này có một số biểu hiện bất thường về tâm lý. Người này cũng có dấu hiệu không ổn định trước thời điểm xảy ra vụ việc.

Vụ bị bạn gái quen qua mạng "bỏ bom" hóa đơn 16 triệu đồng ở Phú Thọ: Chủ quán chấp nhận mất tiền - Ảnh 1.

Người đàn ông có biểu hiện bất thường sau sự việc.

T. quen một cô gái qua mạng xã hội, sau đó mời cô gái này cùng nhóm bạn khoảng 6-7 người đi ăn tại quán hải sản trên vào tối 24/6. Trong bữa ăn, nhóm khách gọi nhiều món hải sản giá trị cao, tổng hóa đơn lên tới 16 triệu đồng.

Ăn xong, cô gái cùng nhóm bạn lần lượt rơi đi, để lại T. ở quán. Người đàn ông không thanh toán hóa đơn. T. sau đó được lực lượng công an đưa về trụ sở. Trong quá trình làm việc, người này có biểu hiện lơ ngơ, không hợp tác và không ký biên bản. Kiểm tra ban đầu cũng cho thấy giá cả các mặt hàng trong hóa đơn phù hợp với mặt bằng chung của thị trường, chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

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Tags

bạn gái

ăn nhà hàng

ăn hải sản

quen qua mạng

không trả tiền

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