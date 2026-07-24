Đoạn ghi âm hé lộ giây phút cuối đời của sao nhí đình đám qua đời ở tuổi 19

Tối 21/7, công chúng sừng sờ trước thông tin nữ diễn viên Kaylee Hottle đã qua đời ở tuổi 19. Cô mất sau khi gặp tai nạn xe hơi ở bang Maryland (Mỹ). Đến nay, Page Six đã tiết lộ cuộc ghi âm chi tiết bi thảm xung quanh vụ tai nạn xe hơi dẫn đến cái chết của nữ diễn viên trẻ.
Theo đoạn ghi âm cuộc gọi từ Văn phòng Cảnh sát trưởng, Sở Cứu hỏa và Dịch vụ Cứu hộ khẩn cấp Quận Frederick mà Page Six thu được, những người ứng cứu đầu tiên đến hiện trường vào sáng sớm ngày 21/7 (giờ Mỹ) đã yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm người biết ngôn ngữ ký hiệu hoặc có ứng dụng phiên dịch để giao tiếp với Kaylee Hottle. Ngôi sao của phim Godzilla vs. Kong vốn là người khiếm thính.
Đoạn ghi âm cuộc gọi khẩn cấp cũng cho thấy Kaylee Hottle đã bất tỉnh khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường vụ tai nạn và đang tiến hành đánh giá tình trạng những người bị thương. Một nhân viên điều phối ghi nhận rằng Kaylee Hottle gặp tai nạn đang đến thăm khu vực này và người bạn đi cùng nữ diễn viên không có thông tin liên lạc của gia đình cô.