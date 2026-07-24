Đoạn ghi âm hé lộ giây phút cuối đời của sao nhí đình đám qua đời ở tuổi 19

Trong một đoạn khác của đoạn ghi âm, các nhân viên nói: “Nếu ai có thể truy cập ứng dụng phiên dịch trên điện thoại, vui lòng bắt đầu bằng cách này? Bởi vì chúng tôi cần một người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu”. Đoạn ghi âm cũng làm sáng tỏ mức độ nghiêm trọng của vụ va chạm, với việc lực lượng cứu hộ mô tả "hư hỏng nặng phần đầu xe" và lưu ý rằng chiếc xe đã lao ra khỏi đường khoảng 3 mét và rơi xuống cống.

Cận cảnh chiếc xe bẹp rúm, dẫn đến cái chết của cựu sao nhí. Ảnh: Page Six

Ngoài ra, nhân viên cấp cứu đã yêu cầu các nhân viên y tế quay lại hiện trường để kiểm tra một người thứ hai đang bị đau xương sườn. Sau đó, nhân viên điều phối cho biết họ đã nói chuyện với cha của nữ diễn viên - ông Joshua Hottle qua điện thoại. Ông Joshua Hottle đã chia sẻ tin buồn này với TMZ, giải thích rằng ông biết tin về vụ tai nạn khi đang ở Texas.

Cha của Kaylee Hottle cũng là người khiếm thính, đã giải thích bằng ngôn ngữ ký hiệu trong một video trên Facebook rằng ông biết tin tim con gái mình ngừng đập trên đường đến bệnh viện, hiện tại ông đang trên đường đến Maryland để nhận thi thể con gái. "Tôi đang bay một chuyến bay mà tôi không bao giờ muốn thực hiện" - ông đau lòng thông báo.

Cha của nữ diễn viên đang bay đến Maryland để nhận thi thể con. Ảnh: Page Six

Theo thông cáo báo chí do Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Frederick, các cảnh sát và nhân viên cứu hỏa và cứu hộ đã có mặt tại hiện trường một vụ tai nạn giao thông gây tử vong ở khu vực 11400 đường Windsor Road tại Ijamsville, Maryland, vào khoảng 2h52 rạng sáng ngày 21/7. Theo thông tin từ nhà chức trách, cuộc điều tra sơ bộ cho thấy chiếc Honda Accord đời 1995 do một thanh niên 19 tuổi đến từ Frederick điều khiển đã lao ra khỏi lề đường bên phải của con đường 2 làn và đâm vào cống thoát nước. Tốc độ quá cao được cho là một yếu tố góp phần gây ra vụ tai nạn.

Tài xế đã được đưa đến bệnh viện địa phương với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, trong khi một hành khách khác từ chối điều trị y tế tại hiện trường. Kaylee Hottle được đưa đến một trung tâm cấp cứu gần đó, nơi cô được xác nhận đã tử vong sau đó. Cô là người duy nhất tử vong trong 3 người. Vụ tai nạn vẫn đang được Đội Điều tra Giao thông thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Frederick điều tra.