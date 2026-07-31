DN Việt Nam có thương hiệu viễn thông mạnh nhất thế giới muốn làm hệ thống UAV ở Campuchia

Đây là một trong những tập đoàn hàng đầu Việt Nam.

Thiếu tướng Đỗ Minh Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel chủ trì tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia. Ảnh: Viettel

Chiều 28/7 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia đã tới thăm Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Thiếu tướng Đỗ Minh Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đã chủ trì tiếp đoàn. Tại buổi thăm và làm việc, Thiếu tướng Đỗ Minh Phương cho biết Viettel hiện đầu tư tại 10 quốc gia trên 3 châu lục và đã chuyển dịch từ một tập đoàn viễn thông thành tập đoàn công nghệ.

Với Campuchia, Tập đoàn Viettel xác định đây là thị trường đầu tư chiến lược và lâu dài. Thông qua Metfone , Tập đoàn Viettel đã đóng góp cho ngân sách, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động và triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội tại Campuchia.

Thiếu tướng Đỗ Minh Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel đã giới thiệu về quá trình phát triển của Viettel. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn Viettel đề nghị phía Campuchia tiếp tục tạo điều kiện để Metfone đồng hành triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia; tham gia phát triển hạ tầng, dịch vụ logistics; và nghiên cứu đầu tư năng lượng tái tạo, trước mắt là điện mặt trời và điện gió.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Viettel mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, trong đó có các sản phẩm thiết bị thông tin liên lạc, hệ thống UAV, chống UAV và radar.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia ủng hộ Viettel thúc đẩy chuyển đổi số ở Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Khuon Sudary chia sẻ tại buổi làm việc với Vietetl. Ảnh: Viettel

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Khuon Sudary ghi nhận những đóng góp của Viettel và Metfone đối với kinh tế, xã hội Campuchia.

Theo Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Metfone không chỉ đóng góp khoảng 150 triệu USD mỗi năm cho ngân sách, với tổng mức đóng góp gần 1 tỷ USD kể từ khi thành lập, mà còn giúp người dân kết nối thuận lợi và hỗ trợ hoạt động của các cơ quan, bộ, ngành. Trong đó, người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa có thể tiếp cận dịch vụ viễn thông như người dân tại thủ đô.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia cho biết việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tại Campuchia vẫn còn nhiều dư địa phát triển.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội Campuchia nhất trí với các đề xuất của Viettel về tăng cường hợp tác trong chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số và xây dựng Chính phủ số đều nhận được sự đồng tình, đánh giá cao.

Bên cạnh đó, đối với các đề xuất hợp tác trong lĩnh vực logistics, năng lượng tái tạo và công nghiệp công nghệ cao, Chủ tịch Quốc hội Campuchia cho biết, đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ Campuchia xem xét.

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia tham quan trụ sở của Tập đoàn Viettel. Ảnh: Viettel

Vào tháng 3/2026, Tập đoàn Viettel được xếp hạng là thương hiệu có sức mạnh đứng đầu trong tất cả các nhà mạng viễn thông trên thế giới, với chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) đạt 89,9/100 và xếp hạng AAA+. Đây là mức cao nhất theo thang đánh giá của Brand Finance, công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới.







