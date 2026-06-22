HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Định gửi con về quê thì mẹ chồng từ chối với lý do "ốm mệt, để vài hôm nữa" nhưng bức ảnh cafe lại tố cáo tất cả

Vỹ Đình
|

Khoảnh khắc ấy, tôi đứng tim, lồng ngực nghẹn ứ lại vì uất ức.

Mùa nghỉ hè đúng là một cuộc chiến. Vợ chồng tôi đi làm từ sáng đến tối, con bé lớn năm nay học tiểu học vừa xong khóa sinh hoạt hè, mấy tuần kế tiếp chưa biết gửi gắm vào đâu. Chồng tôi bảo hay là bàn với mẹ cho con về quê chơi với ông bà nội một tháng, vừa mát mẻ lại vừa đỡ tiền thuê người trông. Thú thật, ngay từ đầu tôi đã chẳng mặn mà gì với phương án này, vì từ ngày tôi sinh nở đến giờ, tôi thừa hiểu mẹ chồng là người không thích trông cháu.

Dù hai đứa ở riêng, nhưng mỗi lần nhà có việc hay dịp lễ Tết về quê, tôi đều cảm giác mẹ xem việc bế ẵm cháu nhỏ như một gánh nặng. Bà là kiểu người hiện đại, năng nổ, suốt ngày bận rộn với các câu lạc bộ dân vũ, hát hò, đi du lịch hết tỉnh này đến tỉnh nọ với hội bạn già. Tôi không ích kỷ đến mức bắt bà phải hy sinh toàn bộ tuổi già vì con cháu, nhưng nhiều lúc nhìn mẹ nhà người ta quấn quýt, xót măng xót búp, nhìn lại mẹ chồng mình dửng dưng, tôi không khỏi chạnh lòng.

Nhưng đợt này bí người trông con quá, chồng tôi gọi điện về dạm trước thì mẹ chồng từ chối ngay lập tức. Bà bảo mấy hôm nay thời tiết thay đổi nên người mệt mỏi, đau nhức khắp đầu óc chẳng làm được gì, rồi bảo cứ để sang tuần xem thế nào, nếu đỡ thì bà tự bắt xe lên Hà Nội đón cháu sau. Nghe bà nói giọng yếu ớt như vậy, phận làm dâu tôi dù có sốt ruột chuyện gửi con đến mấy cũng đành phải vâng dạ, còn quay sang dặn chồng cuối tuần mua ít sâm bổ lượng gửi về cho bà tẩm bổ.

Thế nhưng, vở kịch "ốm mệt" của mẹ chồng tôi đã hoàn toàn hạ màn vào lúc chiều nay.

Trong lúc ngồi ở công ty, tôi vô tình lướt Facebook và thấy một bài đăng của một cô trong hội bạn thân với mẹ chồng. Cô ấy đăng ảnh check-in ở một quán cafe sân vườn mới mở kèm dòng trạng thái đi đổi gió ngày hè. Lướt xuống phần bình luận, đập vào mắt tôi chính là tài khoản của mẹ chồng tôi. Bà vào khen quán view đẹp, đồ uống ngon và khoe hôm nay chụp được bao nhiêu ảnh đẹp.

Ảnh minh họa

Tôi bàng hoàng bấm vào bức ảnh chụp chung cả nhóm, nhìn kỹ người phụ nữ ngồi chính giữa mặc chiếc váy hoa sặc sỡ, tay cầm ly trà đào, cười tươi rói không một chút mệt mỏi... không ai khác chính là mẹ chồng tôi. Chiếc váy đó chính là chiếc váy tuần trước bà vừa khoe trên nhóm chat gia đình là mới mua để đi du lịch.

Khoảnh khắc ấy, tôi đứng tim, lồng ngực nghẹn ứ lại vì uất ức. Hóa ra cái lý do "mấy hôm nay mẹ mệt quá" chỉ là cái cớ để bà từ chối trách nhiệm với cháu ruột của mình. Bà có thời gian lên đồ, trang điểm, có thời gian ngồi buôn chuyện cả buổi chiều ngoài quán cafe với bạn bè, nhưng lại không có nổi một vài ngày để đỡ đần con cái lúc ngặt nghèo nhất. Thà rằng bà cứ thẳng thắn bảo bận đi chơi không trông được thì tôi còn đỡ nghẹn lòng, đằng này bà lại chọn cách giả vờ đau ốm để đẩy vợ chồng tôi vào thế bí.

Cứ nghĩ đến con gái ngây thơ hỏi bao giờ được về quê với bà nội mà nước mắt tôi chỉ chực trào ra. Tôi giận mẹ chồng ích kỷ, và thấy bất lực vô cùng trước sự dửng dưng của người gọi là máu mủ. Có lẽ đúng như người ta nói, lúc chúng nó cần bà nhất thì bà quay lưng, thì sau này đừng trách tại sao tình cảm của con cháu đối với bà lại nhạt nhẽo như người dưng nước lã.

Loại quả Việt Nam lọt top ngon nhất thế giới: Chỉ có ở Thanh Hóa, mỗi năm thu 1 lần, cận vụ càng khó mua
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

01:31
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại