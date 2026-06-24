Điều hòa không mát đừng vội sửa ngay, hãy làm việc này: Thợ điện hướng dẫn chi tiết

Việc làm đơn giản hầu hết ai cũng làm được khi điều hòa không mát.

Điều hòa vẫn chạy, vẫn có tiếng quạt nhưng phòng mãi không mát là tình huống rất nhiều gia đình gặp phải trong những ngày nắng nóng. Phản ứng quen thuộc của không ít người là gọi thợ ngay, lo máy hỏng block, hết gas hoặc lỗi bo mạch.

Tuy nhiên, theo các khuyến nghị từ EVN và hướng dẫn của một số hãng điều hòa, có những bước kiểm tra rất đơn giản mà người dùng có thể tự thực hiện trước khi gọi thợ. Chúng có thể giúp phát hiện lỗi cơ bản, tránh mất tiền vì những nguyên nhân không đáng có.

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Việc đầu tiên nên làm: Kiểm tra điều khiển và mã lỗi

Trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội, một thợ điện hướng dẫn người dùng khi thấy điều hòa không mát, trước hết không nên vội gọi sửa. Thay vào đó, hãy kiểm tra các yếu tố cơ bản như điều khiển còn pin hay không, máy đang ở đúng chế độ làm lạnh chưa, sau đó mới tính đến lỗi kỹ thuật.

Với một số dòng điều hòa Daikin, người dùng còn có thể tự kiểm tra mã lỗi bằng remote. Theo hướng dẫn của Daikin Việt Nam, thao tác gồm: hướng điều khiển về phía dàn lạnh, nhấn giữ nút “CANCEL” khoảng 5 giây để màn hình remote hiện mã “00”. Sau đó, bấm “CANCEL” từng nhịp cho đến khi máy phát tiếng “bíp”. Mã lỗi hiển thị trên remote lúc này có thể cho biết máy đang gặp vấn đề gì.

Cách làm tương tự cũng xuất hiện ở một số hãng khác, nhưng nút bấm và thao tác không giống nhau. Panasonic Việt Nam hướng dẫn khi máy lạnh chớp đèn Timer, người dùng có thể nhấn giữ nút “CHECK” trong 5 giây, sau đó dùng nút TIMER lên/xuống để dò mã lỗi. Nếu đúng lỗi máy đang gặp, đèn POWER sáng và máy phát tiếng bíp liên tục.

Hướng dẫn phát hiện lỗi sơ bộ được thợ điện hướng dẫn (Ảnh Long Thợ Điện)

Điểm cần lưu ý là thao tác này chỉ giúp nhận diện lỗi sơ bộ, không phải cách sửa máy. Người dùng nên ghi lại mã lỗi, tra cứu trong tài liệu chính hãng hoặc cung cấp cho trung tâm bảo hành/thợ sửa để việc kiểm tra chính xác hơn.

EVN chỉ ra lỗi cơ bản khiến điều hòa chạy mà không mát

Theo EVN, một trong những nguyên nhân phổ biến khiến điều hòa hoạt động kém hiệu quả là lưới lọc bẩn. Bên trong điều hòa có các tấm lọc bụi, nếu lâu ngày không vệ sinh, bụi bẩn tích tụ sẽ làm luồng gió bị cản, máy phải chạy nhiều hơn để đạt nhiệt độ cài đặt nhưng phòng vẫn không đủ mát.

EVN khuyến nghị người dùng nên vệ sinh lưới lọc định kỳ, đặc biệt trong cao điểm nắng nóng khi điều hòa hoạt động thường xuyên. Đây là việc nhiều gia đình có thể tự làm: tắt máy, ngắt nguồn điện, tháo lưới lọc theo hướng dẫn của nhà sản xuất, rửa sạch, phơi khô rồi lắp lại.

Một lỗi khác rất thường gặp là phòng không kín. Nếu cửa ra vào, cửa sổ bị hở, hơi lạnh liên tục thất thoát ra ngoài, trong khi không khí nóng bên ngoài tràn vào. Khi đó, điều hòa vẫn chạy nhưng không gian trong phòng khó đạt mức nhiệt mong muốn.

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Không chỉ vậy, phòng bị nắng chiếu trực tiếp, tường/kính hấp nhiệt mạnh, dàn nóng bị che chắn hoặc đặt nơi quá bí cũng khiến máy phải làm việc nặng hơn. EVN cũng lưu ý người dùng nên đóng kín cửa, dùng rèm che nắng, không đặt dàn nóng ở vị trí bị nắng gắt hoặc bị vật cản làm giảm khả năng tản nhiệt.

Một sai lầm khác là cài nhiệt độ quá thấp với suy nghĩ máy sẽ mát nhanh hơn. Trên thực tế, việc đặt 18-20 độ C không làm máy “phun lạnh” mạnh hơn ngay lập tức, mà khiến máy nén phải hoạt động liên tục để kéo nhiệt độ xuống rất sâu. EVN khuyến nghị nên đặt mức nhiệt hợp lý, tránh chênh lệch quá lớn so với ngoài trời.

Ngoài ra, hướng gió cũng ảnh hưởng đến cảm giác mát. EVN phân tích không khí lạnh có xu hướng đi xuống, còn không khí nóng đi lên; vì vậy, cửa gió nên được điều chỉnh hợp lý để luồng lạnh luân chuyển đều, thay vì thổi trực tiếp một điểm.

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Một yếu tố khác ít người để ý là công suất điều hòa không phù hợp diện tích phòng. Nếu phòng quá lớn nhưng máy có công suất nhỏ, thiết bị sẽ phải hoạt động quá tải, làm lạnh chậm, tốn điện và giảm tuổi thọ.

Khi nào cần gọi thợ?

Sau khi đã kiểm tra pin điều khiển, chế độ làm lạnh, nhiệt độ cài đặt, lưới lọc, cửa phòng, hướng gió và vị trí dàn nóng mà điều hòa vẫn không mát, người dùng nên nghĩ đến lỗi kỹ thuật.

Các dấu hiệu nên gọi thợ gồm: máy báo mã lỗi liên tục, đèn Timer/đèn báo nhấp nháy, dàn lạnh thổi gió yếu hoặc không lạnh, dàn nóng không chạy, máy phát tiếng kêu bất thường, có hiện tượng đóng tuyết, chảy nước nhiều hoặc bật một lúc rồi tự tắt.