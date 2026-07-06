Điều hành đế chế 1.500 tỷ USD chưa đủ, Mark Zukerberg còn theo đuổi dự án kỳ lạ: Nuôi bò ăn hạt mắc ca, cho uống bia để tạo một thứ đặc biệt

CEO Meta gây chú ý khi thực hiện dự án chăn nuôi tạo ra "loại thịt bò chất lượng cao nhất thế giới".

Trong khi điều hành Meta – tập đoàn công nghệ có giá trị vốn hóa khoảng 1.500 tỷ USD – Mark Zuckerberg lại dành không ít thời gian cho một dự án rất khác biệt: nuôi bò Wagyu và Angus nhằm tạo ra "loại thịt bò chất lượng cao nhất thế giới". Dự án được ông xem là một sở thích cá nhân, đồng thời phản ánh triết lý cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Chia sẻ trong podcast Idea Generation, CEO Meta cho biết ông bắt đầu dự án nuôi bò từ khoảng năm 2024 tại trang trại Ko'olau trên đảo Kauai, Hawaii. Theo Zuckerberg, mục tiêu không phải kinh doanh mà là nghiên cứu di truyền và chất lượng thịt.

"Tại trang trại, một trong những dự án của tôi là cố gắng tạo ra loại thịt bò chất lượng cao nhất thế giới. Tôi không bán chúng, nhưng rất quan tâm đến yếu tố di truyền của đàn bò", ông nói.

Trang trại Ko'olau được Zuckerberg bắt đầu mua từ năm 2014 và hiện có diện tích khoảng 2.300 mẫu Anh. Khu bất động sản này gồm nhiều công trình như biệt thự, khu thể thao, nhà khách và hệ thống hầm trú ẩn dưới lòng đất. Một phần diện tích được sử dụng để trồng cây mắc ca nhằm phục vụ trực tiếp cho hoạt động chăn nuôi.

Điểm đặc biệt của dự án nằm ở chế độ dinh dưỡng dành cho đàn bò. Zuckerberg cho biết hạt mắc ca sau khi rang được bổ sung vào khẩu phần ăn để hỗ trợ quá trình tăng trọng và cải thiện chất lượng thịt. Bên cạnh đó, ông còn tự nấu bia và cho bò uống nhằm kích thích cảm giác ngon miệng. Đàn bò thậm chí có thể tự lựa chọn giữa bia lạnh và nước ở nhiệt độ phòng.

Theo những chia sẻ trước đây của nhà sáng lập Meta, mỗi con bò tiêu thụ khoảng 2,3-4,5 tấn thức ăn mỗi năm. Điều này khiến trang trại cần một diện tích lớn để đảm bảo nguồn thức ăn ổn định, đồng thời hình thành mô hình khép kín từ trồng trọt đến chăn nuôi.

Zuckerberg cho biết dự án không đơn thuần là thú vui sau giờ làm việc mà còn là cách giúp ông duy trì sự sáng tạo và tránh bị cuốn hoàn toàn vào công việc.

"Bạn cần tìm được sự cân bằng giữa những việc mình làm. Nếu quá tập trung vào một điều duy nhất, bạn có thể khiến nó đi chệch hướng, đồng thời cũng làm những người đồng hành cùng mình kiệt sức", vị CEO chia sẻ.

Ông thừa nhận bản thân thường có xu hướng "ám ảnh" với công việc, nhưng những dự án mang tính cá nhân giúp tái tạo năng lượng và tạo thêm cảm hứng. Hai con gái lớn của Zuckerberg cũng thường cùng ông trồng cây và chăm sóc vật nuôi tại trang trại.

Thực tế, niềm đam mê tự sản xuất thực phẩm của Zuckerberg không phải điều mới. Trước đây, Jack Dorsey từng tiết lộ được Zuckerberg mời thưởng thức món thịt dê do chính ông tự nuôi và giết mổ. Đây là một phần trong thử thách kéo dài một năm mà nhà sáng lập Meta đặt ra cho bản thân: chỉ ăn những thực phẩm do chính mình săn bắt hoặc tự sản xuất.

Dự án nuôi bò cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người đánh giá cao sự đầu tư nghiêm túc và niềm đam mê nghiên cứu giống vật nuôi của Zuckerberg, trong khi nhiều chuyên gia môi trường bày tỏ lo ngại về lượng phát thải khí nhà kính cũng như nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên của ngành chăn nuôi bò quy mô lớn.

Dù vậy, với Zuckerberg, đây vẫn là một dự án mang tính cá nhân hơn là hoạt động kinh doanh. Bên cạnh việc điều hành một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới, CEO Meta cho thấy ông vẫn dành thời gian theo đuổi những sở thích rất đời thường, từ trồng cây, chăm sóc vật nuôi đến nghiên cứu di truyền học để hiện thực hóa mục tiêu tạo ra "miếng bít tết hoàn hảo".

Khánh Vy