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Tin vui cho hàng triệu học sinh Việt Nam

Minh Hằng
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Nhiều học sinh Việt Nam sẽ đón nhận các tin vui này ngay từ năm học mới 2026 – 2027.

Học sinh Việt Nam đón tin vui ngay trước thềm năm học mới. Ảnh: VGP

Học sinh Việt Nam đón tin vui ngay trước thềm năm học mới. Ảnh: VGP

Phát biểu chỉ đạo phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 4/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh coi đầu tư cho y tế, giáo dục là đầu tư cho năng lực phát triển lâu dài của đất nước.

“30% dân số hiện nay là những người trong độ tuổi đi học. Tương lai phát triển đất nước nhờ ở những thế hệ trẻ này và những thế hệ tiếp nối mai sau”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

“Không để đô thị phát triển nhưng thiếu trường lớp”

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Ảnh: VGP

Về chuẩn bị cho năm học 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 4 yêu cầu.

Một là sớm hoàn thiện tiêu chí, tiêu chuẩn công nhận trường chuẩn quốc gia, thí điểm các mô hình quản trị mới. Các địa phương phải bảo đảm đủ trường, lớp, giáo viên, sách, thiết bị tối thiểu và an toàn công trình trường học. Ngành giáo dục được tuyển dụng hết số biên chế được giao; rà soát, điều chuyển giáo viên đến từng xã, phường; đồng thời giảm biên chế quản lý giáo dục không cần thiết, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy.

Hai là bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, phòng chống bạo lực, xâm hại, ma túy, thuốc lá điện tử và rủi ro trên không gian mạng.

Ba là quy hoạch, xây dựng đồng bộ trường học và hạ tầng xã hội phù hợp với quy mô dân số, đặc điểm địa bàn; tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất, thủ tục đầu tư xây dựng trường học; không để đô thị phát triển nhưng thiếu trường lớp. Đặc biệt, trường nội trú tại xã biên giới phải bảo đảm tiến độ, đồng bộ về giáo viên, ký túc xá, nước sạch, bếp ăn, thiết bị và vận hành hiệu quả.

Bốn là khẩn trương hướng dẫn chuyển đổi công năng các tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và Lễ khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú xã biên giới đất liền vào sáng 5/9/2026, bảo đảm trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, thiết thực.

Hà Nội sẽ xây thêm trường, TP HCM thêm phòng học

Tại phiên họp trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định Hà Nội sẽ nâng cao chất lượng phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục. Đặc biệt, người đứng đầu chính quyền TP cho biết, Hà Nội sẽ xây dựng thêm các trường học, phòng học, đảm bảo tối thiểu 80% học sinh được học trong các cơ sở công lập.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết địa phương có dân số trên 14 triệu người với lượng học sinh rất đông, nên gây áp lực lớn cho việc đầu tư cho cơ sở giáo dục.

Trước tình hình này, thành phố đã phát động chiến dịch thi đua "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026 - 2027" trước ngày 5/9.

Theo người đứng đầu chính quyền TP HCM, với số lượng phòng học mới được hoàn thành, TP HCM sẽ đạt được tỷ lệ 230 phòng học/10.000 dân, đồng thời nỗ lực đạt mục tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong năm 2028 - 2029.

Đáng chú ý, theo Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, ngay từ năm học 2026 - 2027, TPHCM sẽ triển khai miễn phí cho mượn sách giáo khoa, bắt đầu từ lớp 1, lớp 6 và lớp 10 và sẽ hoàn thành cho tất cả các khối học vào năm 2029. Ngoài ra, đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số, thành phố đã chuẩn bị 150 tỷ đồng để cấp miễn phí sách giáo khoa cho đối tượng này hằng năm.

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