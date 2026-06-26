Paris không còn vẻ hoa lệ, thanh lịch thường thấy, nơi đây nhìn giống như một bãi biển khổng lồ vì nắng nóng.

Hiện tượng người dân Pháp đổ xô đi tắm sông tránh nóng không còn là câu chuyện giải trí đơn thuần. Các đợt sóng nhiệt khốc liệt - mà người Pháp gọi là "Canicule" - đang biến cuộc sống thường nhật tại đây thành một cuộc chiến thực sự. Tại một trong những quốc gia phát triển bậc nhất thế giới, người ta đang phải chứng kiến những nghịch lý trớ trêu: chiếc quạt máy bình dân bỗng biến thành "báu vật", còn điều hòa nhiệt độ lại là một "vật thể lạ" hoàn toàn bất khả thi để sở hữu.

Thông tin từ các hãng thông tấn quốc tế lớn như ABC News và France 24 cho biết, đợt thiên tai này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 18 người tại Pháp, trong đó có bi kịch đau lòng của hai đứa trẻ tử vong vì bị bỏ quên trong chiếc xe hơi đóng kín giữa trời nắng nóng.

Nắng nóng những ngày qua đã khiến 18 người Pháp thiệt mạng. (Ảnh: ABC news)

Cơn sốt quạt máy và những người Pháp lần đầu "phải đi mua quạt"

Tại các chuỗi siêu thị điện máy lớn nhất nước Pháp như Boulanger hay Fnac Darty, các quản lý cửa hàng cho biết họ chưa từng chứng kiến một áp lực mua sắm nào khủng khiếp đến vậy. Toàn bộ các kệ hàng bày bán quạt máy đều bị dọn sạch chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút sau khi mở cửa. Nhu cầu mua sắm thiết bị làm mát tăng vọt lên tới cả ngàn lần so với ngày thường, đẩy các nhà bán lẻ vào thế cháy hàng trên toàn hệ thống.

Điều đáng ngạc nhiên là rất nhiều khách hàng đứng xếp hàng từ 6 giờ sáng để mua quạt là những người đã sống nửa cuộc đời tại các đô thị lớn của Pháp, nhưng đây là lần đầu tiên họ phải bỏ tiền ra sở hữu một thiết bị như vậy.

Với người dân ở các vùng khí hậu nhiệt đới, chiếc quạt là vật dụng hiển nhiên phải có. Nhưng với người Pháp, mùa hè trong ký ức của họ luôn gắn liền với thời tiết ôn hòa, ban đêm trời se lạnh và chỉ cần mở cửa sổ là đủ mát. Tổng cục Khí tượng Pháp (Météo-France) liên tục phải đưa ra các mức "cảnh báo màu cam" (Vigilance Canicule) qua từng năm. Sự thay đổi đột ngột và cực đoan của thời tiết đã giáng một đòn mạnh vào thói quen sinh hoạt cố hữu, bắt buộc những người cả đời chưa từng dùng quạt giờ đây phải chen chân đi sắm sửa.

Vì sao điều hòa nhiệt độ lại là vật thể lạ tại Pháp?

Trong khi chiếc quạt máy tạo nên một cơn sốt mua sắm công cộng, thì điều hòa nhiệt độ lại là một câu chuyện hoàn toàn bế tắc. Tại Pháp, tỷ lệ hộ gia đình sở hữu điều hòa nhiệt độ thấp đến mức kinh ngạc nếu so với Mỹ hay các quốc gia châu Á. Thiết bị này gần như biến mất trong các khu dân cư, và lý do không nằm ở vấn đề thu nhập, mà nằm ở chính tư duy đô thị và kiến trúc của họ.

Rào cản từ Luật quy hoạch đô thị (PLU): Phần lớn các tòa nhà tại Paris được xây dựng theo phong cách Haussmann từ thế kỷ 19 với mặt tiền bằng đá điêu khắc cổ kính. Bộ Luật Quy hoạch Đô thị Địa phương (PLU) của Pháp quy định cực kỳ nghiêm ngặt về việc bảo tồn cảnh quan. Cư dân tuyệt đối không được phép khoan tường, đục đẽo hay treo các cục nóng điều hòa thô kệch lên mặt tiền của các tòa nhà di sản. Bất kỳ một sự thay đổi nhỏ nào về diện mạo bên ngoài không được cấp phép đều phải đối mặt với những khoản phạt khổng lồ và buộc phải tháo dỡ ngay lập tức.

Cái bẫy giữ nhiệt từ kiến trúc cổ: Những tòa nhà cổ kính bằng đá dày vốn được thiết kế để giữ ấm vào mùa đông băng giá của châu Âu. Nhưng trong bối cảnh khí hậu biến đổi, ưu điểm này lại trở thành nhược điểm chí mạng. Các bức tường đá hấp thụ nhiệt độ cao vào ban ngày và liên tục tỏa ra hơi nóng vào ban đêm, biến căn nhà thành một lò xông hơi đúng nghĩa. Tình hình tồi tệ nhất diễn ra tại các căn hộ áp mái (chambre de bonne) – nơi ở phổ biến của sinh viên và người thu nhập thấp. Phần mái nhà lợp bằng kẽm hấp thụ bức xạ mặt trời cực kỳ khủng khiếp, khiến nhiệt độ bên trong phòng có thể cao hơn ngoài trời từ 5 đến 7 độ C.

Sự bất tiện của giải pháp tình thế: Không thể lắp điều hòa hai cục truyền thống, nhiều người đành chọn mua điều hòa di động (loại một cục có bánh xe đẩy). Tuy nhiên, loại thiết bị này bắt buộc phải có một đường ống lớn dẫn khí nóng ra ngoài. Việc phải hé cửa sổ để luồn ống vô tình lại khiến hơi nóng hầm hập từ đường phố tràn ngược vào trong nhà, khiến máy chạy hết công suất, vừa gây ồn ào, tốn điện lại vừa không đạt được hiệu quả làm mát.

Bản sắc văn hóa đụng độ thực tế khốc liệt

Bên cạnh rào cản luật pháp, người Pháp còn có một sự kháng cự vô hình đối với điều hòa xuất phát từ nhận thức môi trường. Người dân Pháp từ lâu đã được giáo dục rằng điều hòa là một thiết bị ích kỷ - nó làm mát bên trong phòng nhưng lại xả hơi nóng trực tiếp ra đường phố và tiêu tốn một lượng điện năng khổng lồ, góp phần làm trái đất nóng lên.

Thêm vào đó, giá năng lượng leo thang tại châu Âu sau các biến động địa chính trị cũng khiến các gia đình phải cân nhắc rất kỹ trước khi bật bất kỳ thiết bị điện công suất lớn nào. Họ vẫn chọn cách phòng thủ bằng các phương pháp thủ công truyền thống: kéo rèm kín mít cả ngày để chặn ánh nắng, mở cửa thông gió vào lúc rạng sáng, hoặc đơn giản là rời nhà ra các công viên, bờ sông để tìm bóng mát.

Tuy nhiên, thực tế khốc liệt của thời tiết đang đẩy những giới hạn chịu đựng của người dân đi quá xa. Các đợt sóng nhiệt không còn là hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra trong vài ngày, mà đã trở thành một trạng thái bình thường mới kéo dài hàng tuần.

Cảnh tượng những người dân Pháp lần đầu đi mua quạt, hay dòng người chen chúc tắm sông giải nhiệt đã không còn là câu chuyện vui mùa hè. Đó là một hồi chuông cảnh báo thực tế, buộc một quốc gia vốn duy mỹ và coi trọng các giá trị truyền thống như Pháp phải tìm cách thích nghi với một hành tinh đang ngày càng nóng lên, nơi những tiện nghi cơ bản nhất cũng đang phải định nghĩa lại từ đầu.

Tổng hợp