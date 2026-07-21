Điều cần làm trước khi vào phòng điều hòa

Theo một vị bác sĩ, trong những ngày nắng nóng, trước khi vào phòng điều hòa, có một việc mà ai cũng nên làm.

Khi thời tiết nắng nóng kéo dài, điều hòa trở thành "cứu cánh" của nhiều gia đình. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo rằng việc sử dụng điều hòa không đúng cách có thể khiến da mất nước, làm trầm trọng hơn các bệnh về da, thậm chí gây kích ứng đường hô hấp ở một số người.

Theo bác sĩ đa khoa Opel Baker tại Phòng khám Mayfield (Brighton & Hove, Anh), việc ở trong môi trường điều hòa quá lâu có thể khiến da giảm độ ẩm, mất nước nhiều hơn.

Ông cho biết: "Điều hòa có xu hướng loại bỏ độ ẩm trong không khí, giúp chúng ta cảm thấy mát hơn, nhưng đồng thời cũng làm tăng lượng nước thất thoát qua da.”

"Sự mất độ ẩm này có thể gây ra nhiều biểu hiện khó chịu như da khô, cảm giác căng rát và bong tróc."

Ông nói thêm: "Điều này còn có thể làm tăng độ nhạy cảm của da, khiến bệnh chàm (eczema) nặng hơn hoặc gây nứt nẻ môi.”

Theo bác sĩ đa khoa Opel Baker, việc ở trong môi trường điều hòa quá lâu có thể khiến da giảm độ ẩm, mất nước nhiều hơn.

Bác sĩ Baker khuyến cáo mọi người nên thoa kem dưỡng ẩm trước khi bước vào phòng điều hòa để giúp hạn chế tình trạng mất nước của da.

"Những người vốn có làn da nhạy cảm hoặc mắc các bệnh lý da khô có thể thấy các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn khi tiếp xúc với điều hòa trong thời gian dài.”

"Nếu bạn vốn dễ bị khô da hoặc da nhạy cảm thì điều hòa có thể khiến tình trạng này trở nên tồi tệ hơn."

Trong khi đó, bác sĩ Lucy Hooper, bác sĩ đa khoa tại London và là đồng sáng lập Coyne Medical, cảnh báo rằng những chiếc điều hòa không được vệ sinh, bảo dưỡng đúng cách còn có thể gây kích ứng phổi và làm khởi phát các cơn hen suyễn.

Các bác sĩ cũng cho biết việc ngồi trong phòng điều hòa quá lâu có thể dẫn đến đau đầu, đau nhức cơ thể. Nguyên nhân phổ biến nhất là tình trạng mất nước.

Bác sĩ Baker khuyến cáo: "Hãy uống nhiều nước và duy trì đủ nước cho cơ thể trong suốt cả ngày."

Ngoài ra, ông cũng khuyến nghị người dân cần vệ sinh, thay hoặc làm sạch bộ lọc của điều hòa gia đình định kỳ để thiết bị hoạt động hiệu quả, đồng thời giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dù điều hòa giúp cơ thể dễ chịu hơn trong những ngày nắng nóng, các chuyên gia cho rằng việc sử dụng hợp lý, giữ đủ nước, chăm sóc da và bảo dưỡng thiết bị thường xuyên sẽ giúp hạn chế những tác động không mong muốn đối với sức khỏe.



