Hoa lan ý tươi lâu bất ngờ khi được làm điều này vào tháng 7

Hoa lan ý sẽ nở bền và lá xanh tốt hơn trong tháng 7 nhờ một cách chăm đơn giản với thứ hầu như gia đình nào cũng có sẵn.

Lan ý (peace lily) là một trong những loại cây cảnh trong nhà được yêu thích nhờ hoa trắng đẹp và lá xanh bóng. Đây cũng là loại cây khá dễ chăm sóc, có thể chịu được việc quên tưới nước đôi lần.

Tuy nhiên, vào mùa hè, lan ý rất dễ bị héo lá, rũ hoa hoặc xuất hiện các viền lá màu nâu khô giòn. Nhiều người khi thấy hiện tượng này thường lập tức tưới thêm nước. Nhưng theo các chuyên gia của Patch Plants, vấn đề không nằm ở lượng nước tưới mà ở độ ẩm của không khí xung quanh cây.

Các chuyên gia cho biết: “Lan ý rất thích độ ẩm, vì vậy hãy phun sương cho cây vài ngày một lần hoặc đặt cây ở nơi có độ ẩm cao như nhà bếp hoặc phòng tắm. Bạn cũng có thể đặt cây gần các cây cảnh khác để tạo ra một ‘vi khí hậu’ ẩm tự nhiên.”

Vì sao lan ý dễ héo vào mùa nóng?

Lan ý có nguồn gốc từ các khu rừng mưa nhiệt đới, nơi không khí luôn ẩm. Cây có lá lớn và hoa cao, mỏng nên mất nước rất nhanh.

Khi thời tiết nóng, không khí trong nhà trở nên khô hơn, đặc biệt nếu thường xuyên bật quạt hoặc điều hòa. Điều này khiến lá cây thoát hơi nước nhanh hơn khả năng hấp thụ, làm cây suy yếu và khó ra hoa.

Chỉ cần một bình xịt nước

Điều thú vị là bạn không cần mua máy tạo ẩm hay dụng cụ làm vườn đắt tiền. Chỉ cần một bình xịt nước – vật dụng hầu như gia đình nào cũng có trong bếp hoặc nhà tắm.

Hãy đổ nước sạch vào bình và phun nhẹ lên lá cây khoảng hai lần mỗi tuần vào mùa hè. Mục tiêu là tạo một lớp ẩm mỏng trên bề mặt lá chứ không làm lá ướt sũng, vì quá nhiều nước có thể gây nấm mốc. Cũng nên tránh phun trực tiếp lên cánh hoa, bởi độ ẩm cao có thể khiến hoa nhanh héo.

Hãy đổ nước sạch vào bình và phun nhẹ lên lá cây khoảng hai lần mỗi tuần vào mùa hè.

Những cách tăng độ ẩm đơn giản khác

Ngoài phun sương, bạn có thể đặt cạnh cây một khay nước có sỏi để nước bay hơi tự nhiên. Nếu cây đang ở gần quạt hoặc điều hòa, nên chuyển sang vị trí khác vì các thiết bị này làm không khí khô nhanh hơn.

Phòng tắm thường là nơi lý tưởng để đặt lan ý vì cây có thể hấp thụ hơi nước sau khi tắm. Nhà bếp cũng phù hợp, nhưng nên tránh đặt quá gần rổ trái cây vì khí ethylene do trái cây chín tiết ra có thể làm cây nhanh già và giảm tuổi thọ.

Nếu không còn chỗ trong bếp hay phòng tắm, hãy đặt lan ý cạnh các cây cảnh khác. Bản thân cây xanh cũng giải phóng hơi ẩm, giúp tạo môi trường thuận lợi hơn cho nhau.

Mẹo nhỏ nhưng hiệu quả lớn

Chỉ mất vài phút mỗi tuần để phun sương hoặc tăng độ ẩm cho không khí, nhưng điều này có thể giúp lan ý giữ lá xanh, hoa bền và ít bị héo rũ trong những ngày nắng nóng.

Đôi khi, thứ cây cần không phải là thêm nước vào chậu, mà là thêm độ ẩm vào không khí xung quanh nó.

Nếu biết chăm sóc đúng, lan ý có thể phát triển khỏe mạnh và giúp không gian trong nhà dễ chịu hơn. Cây có khả năng hấp thụ một số chất ô nhiễm trong không khí và tăng độ ẩm tự nhiên, đặc biệt hữu ích trong những ngày nắng nóng hoặc khi sử dụng điều hòa thường xuyên.

Một chậu lan ý xanh tốt không chỉ làm đẹp căn phòng mà còn góp phần tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu cho người chăm sóc.