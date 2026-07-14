Chuyên gia điện lạnh nói thẳng: Dùng tủ lạnh kiểu này, đừng hỏi vì sao đồ ăn nhanh hỏng

Nắng nóng kéo dài không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm tăng nguy cơ thực phẩm hỏng nhanh nếu tủ lạnh bị nhồi quá đầy và sắp xếp thiếu hợp lý.

Cái nóng của mùa hè không chỉ khiến nhiều người cảm thấy oi bức mà còn làm lộ ra một vấn đề ít được chú ý trong gian bếp: tủ lạnh hoạt động quá tải do chứa quá nhiều thực phẩm và đồ uống.

Theo một khảo sát tại Anh, 40% người tham gia cho biết thời tiết nóng khiến việc bảo quản thực phẩm trở nên khó khăn hơn. Điều đáng chú ý là gần một nửa số người được hỏi không thay đổi cách sử dụng tủ lạnh khi nhiệt độ tăng cao.

Trong điều kiện nắng nóng, tủ lạnh phải làm việc nhiều hơn để duy trì độ lạnh. Tuy nhiên, đây cũng là lúc nhiều gia đình có xu hướng dự trữ thêm nước uống, trái cây và thực phẩm, khiến không gian bên trong bị chật kín.

Vì sao tủ lạnh quá đầy lại khiến thực phẩm nhanh hỏng?

Jade Golding-Gault, chuyên gia điện lạnh của AO, cho biết: “Mùa hè cho thấy áp lực mà chúng ta vô tình đặt lên tủ lạnh. Khi nhiệt độ tăng cao, tủ lạnh phải hoạt động nhiều hơn để giữ thực phẩm luôn mát và tươi, nhưng nếu bị nhồi quá đầy, hiệu quả làm lạnh sẽ giảm đi.”

Bà cho biết thời điểm này là lúc thích hợp để kiểm tra lại cách sử dụng tủ lạnh nhằm đảm bảo thiết bị có thể thích ứng với thời tiết nóng hơn.

“Không gian hạn chế sẽ cản trở luồng khí lạnh lưu thông, việc chứa quá nhiều đồ ảnh hưởng đến khả năng làm lạnh và sự thay đổi nhiệt độ khiến thực phẩm khó giữ tươi lâu hơn.”

Theo bà, nếu tủ lạnh vốn đã đầy hoặc sắp xếp lộn xộn, thời tiết nóng sẽ nhanh chóng làm lộ những điểm yếu đó.

“Khi tủ lạnh quá chật, khí lạnh không thể lưu thông đúng cách, khiến một số thực phẩm không được giữ lạnh như cần thiết và có thể hỏng nhanh hơn.”

4 cách giúp tủ lạnh hoạt động hiệu quả hơn trong mùa nóng

1. Không nhồi quá đầy tủ lạnh

Hãy bỏ bớt những món không cần thiết để nhiệt độ bên trong được duy trì ổn định.

2. Để khoảng trống giữa các thực phẩm

Sắp xếp thực phẩm có khoảng cách hợp lý để khí lạnh lưu thông đều, giúp bảo quản lâu hơn.

3. Cân nhắc dùng thêm tủ lạnh mini

Nếu gia đình thường xuyên dự trữ nhiều đồ uống hoặc trái cây vào mùa hè, một tủ lạnh nhỏ riêng có thể giúp giảm tải cho tủ chính.

4. Luân phiên thực phẩm

Ưu tiên dùng những thực phẩm mua trước để tránh lãng phí và giải phóng không gian cho đồ cần làm lạnh lâu hơn.

Sắp xếp thực phẩm hợp lý trong tủ lạnh sẽ giúp việc bảo quản thực phẩm hiệu quả hơn trong những ngày hè nóng bức. (Ảnh minh họa)

Lưu ý trong những ngày trên 35°C

Trong những ngày nhiệt độ ngoài trời vượt 35°C, việc mở tủ lạnh liên tục cũng khiến hơi nóng tràn vào và làm máy phải hoạt động mạnh hơn để giữ lạnh. Các chuyên gia khuyến nghị nên lấy thực phẩm một lần thay vì mở ra đóng vào nhiều lần để tiết kiệm điện và giữ thực phẩm an toàn hơn.

Chỉ một vài thay đổi nhỏ trong cách sắp xếp tủ lạnh có thể giúp giảm áp lực cho thiết bị, tiết kiệm điện và hạn chế nguy cơ thực phẩm hỏng trong mùa nắng nóng.



