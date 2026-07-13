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3 điều cần làm với tủ lạnh ngay lúc này

Trà My (Theo Express)
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Làm điều này với tủ lạnh có thể giúp tiết kiệm điện và bảo vệ thực phẩm trong đợt nắng nóng.

Trong những ngày hè nắng nóng, thời tiết oi bức không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm nhiệt độ trong nhà tăng cao, đặc biệt là ở khu vực bếp.

Các chuyên gia cho biết đây là thời điểm cần đặc biệt chú ý đến tủ lạnh và tủ đông, bởi thiết bị này phải hoạt động nhiều hơn để duy trì độ lạnh. Nếu sử dụng không đúng cách, điện năng tiêu thụ có thể tăng đáng kể và thực phẩm cũng dễ hỏng hơn.

Tạo khoảng trống quanh tủ lạnh

Trong những ngày nắng nóng, tủ lạnh phải làm việc liên tục để giữ nhiệt độ ổn định. Để giảm áp lực cho tủ và tiết kiệm điện, hãy đảm bảo có khoảng trống đủ rộng xung quanh tủ để không khí lưu thông.

Theo các chuyên gia, nên kiểm tra xem tủ lạnh có bị kê quá sát tường hay không. Nếu không còn hướng dẫn sử dụng, người dùng có thể tra cứu thông tin của nhà sản xuất để biết khoảng cách khuyến nghị.

Ngoài ra, mặt sau của tủ lạnh cần được lau sạch bụi bẩn thường xuyên để luồng khí có thể lưu thông tốt quanh các dàn tản nhiệt.

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Ảnh minh họa

Không nhồi nhét quá nhiều thực phẩm

Tủ lạnh hoạt động hiệu quả hơn khi không khí lạnh có thể lưu thông tự do giữa các ngăn.

Hãy tránh chất quá nhiều thực phẩm, đặc biệt ở khu vực phía trên. Đối với tủ đông, cần có đủ thực phẩm để duy trì hiệu suất nhưng cũng không nên nhét kín hoàn toàn.

Đại diện hãng điện tử Beko cho biết: nếu tủ bị nhồi quá đầy, luồng khí lạnh sẽ không thể phân bố đều, khiến nhiệt độ giữa các vị trí trong tủ chênh lệch và thực phẩm dễ bị ảnh hưởng.

Hạn chế mở cửa tủ lạnh liên tục

Mỗi lần mở cửa, không khí nóng từ bên ngoài sẽ tràn vào, buộc tủ lạnh phải hoạt động mạnh hơn để làm lạnh trở lại.

Vì vậy, trong thời tiết nắng nóng, nên lấy thực phẩm một lần thay vì mở ra đóng vào nhiều lần. Điều này vừa giúp tiết kiệm điện vừa duy trì nhiệt độ ổn định cho thực phẩm.

3 việc nên làm ngay hôm nay

- Đặt tủ lạnh cách tường đúng khoảng cách để thoát nhiệt tốt.

- Không nhồi quá đầy thực phẩm trong cả ngăn mát lẫn ngăn đông.

- Hạn chế mở cửa tủ lạnh quá nhiều lần trong ngày.

Chỉ với vài thay đổi nhỏ trong cách sử dụng, người dùng có thể giúp tủ lạnh hoạt động hiệu quả hơn trong những ngày nắng nóng, giảm hóa đơn tiền điện và bảo vệ thực phẩm an toàn hơn.

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