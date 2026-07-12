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Thịt bò đậm đà, mềm mọng hơn hẳn khi được ướp với thứ này: Chuyên gia cũng phải bất ngờ

Trà My (Theo Mirror)
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Nếu thịt bò xay của bạn thường khô và nhạt vị, một nguyên liệu quen thuộc trong tủ bếp có thể giúp món ăn đậm đà và mềm hơn đáng kể.

Thịt bò xay là một trong những nguyên liệu dễ chế biến và linh hoạt nhất. Tuy nhiên, nhược điểm thường gặp là thịt rất dễ bị nấu quá lâu và trở nên khô.

Một số chuyên gia ẩm thực cho rằng có một nguyên liệu bất ngờ có thể giúp tăng hương vị và làm thịt bò xay mềm hơn – và rất có thể bạn đã có sẵn trong tủ bếp: baking soda.

Nancy, cây viết và nhà phát triển công thức nấu ăn của Simply Recipes, cho biết có một giả thuyết cho rằng thêm một ít baking soda vào thịt bò xay trước khi nấu sẽ giúp thịt ngon và mọng nước hơn.

Thịt bò đậm đà, mềm mọng hơn hẳn khi được ướp với thứ này: Chuyên gia cũng bất ngờ với hiệu quả - Ảnh 1.

Baking soda.

Cô đặt câu hỏi: “Làm sao một nguyên liệu giúp bánh muffin nở xốp lại có thể khiến thịt bò ngon hơn?” và quyết định tự kiểm chứng.

Cách làm thịt bò xay không bị khô

Để so sánh, Nancy nấu hai mẻ thịt bò xay: một mẻ có baking soda và một mẻ không.

Cô pha 1/4 thìa cà phê baking soda với 2 thìa canh nước, rồi trộn nhẹ hỗn hợp này vào thịt. Sau đó, thịt được để trong tủ lạnh khoảng 15 phút để ngấm hỗn hợp.

Khi nấu, cô áp chảo thịt vài phút trước khi tách nhỏ và tiếp tục nấu cho đến khi thịt hết màu hồng.

Nancy nhận thấy mẻ có baking soda chuyển màu nâu nhanh hơn và đậm màu hơn so với mẻ thông thường.

Khi nếm thử, cô cho biết: “Mẻ có baking soda có hương vị thịt bò đậm đà và ngon hơn rõ rệt so với mẻ còn lại.”

Tuy nhiên, về độ ẩm và độ mềm, sự khác biệt không quá lớn; cả hai đều khá mềm. Cô cho rằng mẹo này đặc biệt phù hợp với thịt bò xay ít mỡ hơn là loại có hàm lượng mỡ cao.

Vì sao baking soda giúp thịt ngon hơn?

Baking soda là một chất có tính kiềm nhẹ. Khi kết hợp với thịt bò, nó làm tăng độ pH của protein trong thịt, giúp các sợi protein ít co lại hơn trong quá trình nấu. Nhờ đó, thịt giữ được độ mọng nước tốt hơn và trở nên mềm hơn.

Độ pH cao hơn cũng thúc đẩy phản ứng tạo màu nâu trên bề mặt, giúp thịt bò xay có lớp vàng nâu hấp dẫn và hơi giòn nhẹ.

Theo Nancy, đây là một cách cực kỳ đơn giản để cải thiện hương vị và kết cấu của thịt bò xay mà không cần phải mua những phần thịt đắt tiền hơn.

Cô kết luận: “Chỉ cần thêm một chút baking soda là có thể tạo ra nền hương vị đậm đà hơn cho các món bò xay, và tôi chắc chắn sẽ tiếp tục áp dụng mẹo này.”

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Tags

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