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"Diễn ở Mỹ xong về nước, tôi cầm quá trời tiền"

Tùng Ninh
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"Nhiều cô chú vào mua cái đĩa có 20 đô mà cho tôi tới 200 đô. Khán giả lúc đó thương nghệ sĩ nên lì xì thêm cho nghệ sĩ" – Thúy Nga nói.

Mới đây, tại chương trình Nhịp đập giải trí, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ về thời gian cô đi show rầm rộ tại Mỹ, được khán giả yêu thương.

Cô nói: "Thực ra ban đầu tôi không hề có ý nghĩ sẽ qua Mỹ định cư. Chỉ là thời gian đó tôi đang đắt show ở hải ngoại, đi diễn bên Mỹ nhiều quá nên tôi ở lại để diễn.

- Ảnh 1.

Thúy Nga

Trước khi định cư ở Mỹ, tôi qua diễn cũng nhiều. Tôi tự nhủ, trời ơi, bên này nhiều show quá. Một tuần tôi có thể chạy 3 show luôn. Có những lúc tôi qua Mỹ có mấy tuần mà diễn đến chục show. Diễn ở Mỹ xong về nước, tôi cầm quá trời tiền, nên tự nhiên thấy thích.

Chưa kể, thời đó nghệ sĩ đi diễn còn bán băng đĩa, chưa có mạng xã hội, nên người ta mua băng đĩa nhiều lắm.

Mấy bầu show bên hải ngoại còn dặn tôi trước khi qua diễn là nhớ mang băng đĩa theo để bán, bán được lắm. Họ rất thích tôi vì băng đĩa tôi mang qua bán rất chạy. Khán giả ở hải ngoại rất thích mua băng đĩa của tôi về xem.

Các bầu show còn dặn tôi phải làm một chương trình riêng rồi in băng đĩa bán kèm, sau đó tự tôi cầm đi bán để có thêm thu nhập.

Hồi đó, các nghệ sĩ diễn xong còn tự ra cửa đứng bán băng đĩa. Tôi mới qua nên quê lắm, đâu có biết buôn bán gì. Tôi ra đứng bán băng đĩa mà mắc cỡ muốn chết. Tôi chỉ để băng đĩa đó rồi đứng nhìn mọi người, không dám chào mời mua.

- Ảnh 2.

Được cái là các cô chú khán giả lớn tuổi thích tôi từ hồi diễn Gala Cười, nên ra mua ủng hộ rất nhiều. Nhiều cô chú vào mua cái đĩa có 20 đô mà cho tôi tới 200 đô. Khán giả lúc đó thương nghệ sĩ nên lì xì thêm cho nghệ sĩ.

Tôi từ Việt Nam qua, lại được khán giả cho tiền, vui lắm. Rồi có khán giả còn ra ôm, cho bánh kẹo, nước hoa, đồ đạc các kiểu, vui muốn chết.

Vì thế nên tôi nghĩ rằng không bao giờ có chuyện tôi qua Mỹ sống sẽ không đi diễn. Tôi chắc chắn mình ở đâu vẫn sẽ diễn, vẫn được làm nghề".

Danh hài Thúy Nga từng rất nổi tiếng khắp từ trong ra ngoài nước nhờ các vai diễn hài đình đám trên truyền hình, đặc biệt vai bà già tại Gala Cười. Hiện tại, nữ nghệ sĩ chủ yếu kinh doanh, buôn bán online và làm Vlog. Thi thoảng, cô vẫn đi show để đỡ nhớ nghề.

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