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Điểm danh 3 con giáp may mắn nhất ngày 27/7

Kiều Dương
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Ngày 27/7 rơi vào thứ Hai, ngày Nhâm Dần, đúng tiết Đại Thử nóng oi nhất năm. Chi Dần mở ra thế tam hợp với Ngọ và Tuất thành Hỏa cục, lại lục hợp với Hợi. Hỏa khí bừng lên, vận may đến nhanh và ấm với ba con giáp này.

Ngày 27/7 là thứ Hai, tức ngày Nhâm Dần trong tiết Đại Thử. Ngày Nhâm Dần có Thủy sinh Mộc nên được xem là ngày cát, lại kết thế tam hợp Dần, Ngọ, Tuất thành Hỏa cục, thêm chi Dần lục hợp với Hợi. Giữa những ngày hè oi ả, Hỏa khí lên cao khiến vận may cũng đến nhanh và nồng. Nhưng cũng như nắng gắt giữa trưa, ai biết che chắn và tích trữ thì mới giữ được lâu. Đó là tinh thần chung cho ba con giáp sáng vận nhất ngày này.

Tuổi Ngọ

Ngọ nằm ngay trong thế tam hợp với ngày Dần, lại cùng thuộc Hỏa, nên ngày 27/7 là ngày năng lượng lên cao nhất với người tuổi này. Công việc trôi chảy, ý tưởng đưa ra được ủng hộ, những nỗ lực âm thầm bấy lâu bỗng được nhìn nhận đúng lúc. Người làm ăn buôn bán dễ chốt được đơn ưng ý, người đi làm công có thể đón tin vui về thưởng hoặc một lời mời hợp tác mới. Đây là ngày để tuổi Ngọ tự tin bước lên phía trước.

Lời khuyên cho tuổi Ngọ: Ngày đang thuận thì cứ mạnh dạn trình bày, đề xuất, chốt việc. Nhưng khi tiền về, đừng vội tiêu cho thỏa, hãy chia ngay một phần để dành trước khi nghĩ đến chuyện mua sắm, bởi ngày Hỏa vượng dễ khiến người ta hào phóng quá tay.

3 con giáp may mắn nhất ngày 27/7 giúp bạn thu hút tài lộc - Ảnh 1.

Tuổi Tuất

Tuất cũng góp mặt trong thế tam hợp Hỏa cục, nên ngày 27/7 mang đến cho người tuổi này nhiều quý nhân. Một người bạn cũ, một đồng nghiệp hay một người từng giúp đỡ mình có thể quay lại đúng lúc, mở ra một cơ hội hoặc một mối làm ăn. Đây là ngày hợp để nối lại liên lạc, gặp gỡ, bàn chuyện chung. Với người tuổi Tuất, lộc thường đến qua người khác, qua lời giới thiệu và sự tin cậy đã gây dựng từ trước.

Lời khuyên cho tuổi Tuất: Đừng ngại chủ động gọi một cuộc điện thoại hay hẹn một buổi cà phê với người mình quý. Cơ hội tốt trong ngày này hay đến từ chính những mối quan hệ cũ mà bấy lâu mình chưa có dịp hâm nóng lại.

3 con giáp may mắn nhất ngày 27/7 giúp bạn thu hút tài lộc - Ảnh 2.

Tuổi Hợi

Hợi lục hợp trực tiếp với chi Dần của ngày, nên người tuổi Hợi được nâng đỡ một cách nhẹ nhàng mà bền. Vận may ngày 27/7 với tuổi Hợi không ồn ào mà đằm, thể hiện qua sự bình an trong lòng và những mối quan hệ ấm áp. Chuyện gia đình thuận hòa, người độc thân có thể đón một tín hiệu vui. Về tài lộc, tiền đến từ nguồn quen thuộc, từ khách cũ và công việc đều đặn, không giật cục nhưng chắc tay.

Lời khuyên cho tuổi Hợi: Hãy dành thời gian cho người thân và giữ chữ tín với khách quen. Phúc khí của tuổi Hợi ngày này đến từ sự bền bỉ và tử tế, chứ không phải từ chuyện may rủi nhất thời, nên cứ sống chậm và ấm là lộc tự về.

Nhìn chung, ngày 27/7 là ngày Hỏa khí thịnh, vận may đến nhanh với ba con giáp Ngọ, Tuất và Hợi, nhưng tinh thần cốt lõi vẫn là biết giữ. Dù thuộc tuổi nào, ba việc nhỏ này đều đáng làm trong một ngày nhiều năng lượng: Chia khoản thu thành phần tiêu và phần để dành ngay khi tiền về, chậm lại một nhịp trước những quyết định lớn, và nói một lời cảm ơn với người đã giúp mình. Vận đỏ chỉ là cơn gió lành thổi qua, còn giữ được bao nhiêu là nhờ cách mình đón nhận. Chúc cả nhà một ngày đầu tuần hanh thông và ấm áp.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Chưa đầy 2 tháng nữa 2 con giáp sẽ gặp thời đổi vận, tiền bạc rủng rỉnh, 1 con giáp lại cần thận trọng
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tuổi ngọ

tuổi tuất

tuổi Hợi

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