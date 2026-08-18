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Đỉa chui vào mắt khi rửa mặt bằng nước suối

Văn Thành
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Rửa mặt bằng nước suối khi đi rừng, người phụ nữ 57 tuổi bị một con tặc (đỉa nước) bám trong mắt, gây cộm, khó chịu và chảy nước mắt.

Đỉa chui vào mắt khi rửa mặt bằng nước suối - Ảnh 1.

Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa

Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa (Tuyên Quang) vừa tiếp nhận một người bệnh nữ 57 tuổi, trú tại Yên Lập, đến khám trong tình trạng cộm mắt, khó chịu và chảy nước mắt kéo dài.

Theo người bệnh, trước đó, trong lúc đi rừng tìm măng, bà đã dùng nước suối để rửa mặt. Sau đó, mắt xuất hiện cảm giác khó chịu nhưng không tự hết nên người bệnh đến cơ sở y tế thăm khám.

Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện một con tặc, dài khoảng 2 cm đang bám trong mắt. Dị vật được lấy ra thành công, người bệnh sau đó được hướng dẫn theo dõi và chăm sóc mắt theo chỉ định.

Các bác sĩ cho biết, tặc hoặc vắt có thể xâm nhập vào một số vị trí như mắt, mũi khi con người tiếp xúc với môi trường rừng hoặc nguồn nước tự nhiên. Việc tự ý dùng tay, vật dụng hoặc các biện pháp dân gian để lấy dị vật có thể gây tổn thương và khiến việc xử trí khó khăn hơn.

Người dân, đặc biệt là những người thường xuyên đi rừng, làm nương hoặc tiếp xúc với nguồn nước tự nhiên, không nên dùng trực tiếp nước suối, khe, ao hồ chưa qua xử lý để rửa mặt hoặc vệ sinh mắt, mũi.

Sau khi tiếp xúc với nguồn nước tự nhiên hoặc môi trường rừng, nếu xuất hiện các dấu hiệu như cộm, đau, ngứa mắt, chảy nước mắt, chảy máu mũi hoặc cảm giác có dị vật trong mắt, mũi, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

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đỉa chui vào mắt

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