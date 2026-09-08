Suzuki Baleno 2026 ra mắt: Giá chỉ 171 triệu đồng, trang bị ADAS.
Đối thủ Mazda2 ra mắt với giá quy đổi 171 triệu đồng, có ADAS, tiêu thụ chỉ 4,04 lít/100 km
Văn Chế |
Suzuki Baleno 2026 vừa ra mắt tại Ấn Độ với mức giá khởi điểm chỉ khoảng 171 triệu đồng, khiến nhiều người bất ngờ về sự cạnh tranh trong phân khúc hatchback hạng B.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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