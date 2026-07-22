Đi thuyền hơi cùng bố, bé trai 19 tháng bị nước suối cuốn trôi tử vong thương tâm

Ngày 18/7, tại tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc đã xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm.

Ngày 18/7, tại tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc đã xảy ra một vụ tai nạn đuối nước. Một bé trai hơn 1 tuổi rơi xuống nước và bị dòng nước xiết cuốn trôi. Nhân viên chính quyền trấn sở tại cho biết, bé trai gặp nạn đã được tìm thấy nhưng đã không qua khỏi, sự việc hiện đã được báo cáo lên cấp trên.

Theo anh Trần, một người am hiểu tình hình và có tham gia cứu hộ, vào chiều ngày xảy ra vụ việc, bé trai cùng bố và anh trai ngồi trên một chiếc thuyền hơi. Khi thuyền bị lật, bé đã bị nước cuốn đi. Gia đình nạn nhân hôm đó vốn đến chơi và uống trà tại một quán ăn nông trại (nông gia nhạc) ở thượng nguồn suối, sau đó thuê một chiếc thuyền hơi hình con vịt từ một tiểu thương bên bờ suối.

"Loại thiết bị bơm hơi này chỉ phù hợp sử dụng trong hồ bơi lặng sóng, hoàn toàn không thích hợp dùng ở ao hồ, sông suối tự nhiên. " - Anh Trần cho biết.

Khu vực xảy ra tai nạn thuộc vùng sông suối miền núi. Mưa lớn trong ngày khiến mực nước dâng cao, dòng chảy rất xiết. Bên cạnh đó, khu vực này trước đó đã được chính quyền giăng dây chăng barie cấm tắm và vui chơi dưới nước.

"Họ chèo thuyền xuôi dòng và cuối cùng gặp sự cố lật thuyền gần khu vực dây rào chắn. Sự thật không phải như những lời đồn trên mạng cho rằng người mẹ không nghe lời khuyên của chồng mà cố tình đưa con xuống nước chơi," anh Trần chia sẻ thêm.

Anh Trần nhớ lại, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 5 giờ chiều ngày 18. Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã lập tức tổ chức lực lượng cứu hộ. Theo quan sát của anh, ngoài ra còn có hơn 30 người gồm chủ quán, nhân viên của nhiều quán ăn ven sông, dân làng địa phương cùng các du khách có mặt tại hiện trường tham gia tìm kiếm.

"Trang trại của chúng tôi có 3 người xuống nước, nhiều chủ quán ăn khác thậm chí gác lại việc kinh doanh để cùng xuống tìm cháu bé," anh nói. Trong số hai đứa trẻ cùng ngồi trên thuyền hơi, bé lớn hơn đã được cứu sống thành công, còn bé trai 19 tháng tuổi thì bị mất tích. Đến khoảng hơn 9 giờ tối ngày 19, thi thể bé trai mất tích được tìm thấy tại khu vực cách hạ lưu khoảng 2 km, xác nhận đã tử vong.

Liên hệ với chính quyền địa phương, cán bộ cả hai cấp trấn và thôn đều xác nhận thông tin bé trai tử vong là đúng sự thật, đồng thời cho biết sau khi tìm thấy bé vào tối 19, chính quyền đã lập tức hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả. Hiện sự việc đã được báo cáo lên cấp trên. Để bảo vệ thông tin riêng tư của gia đình nạn nhân, phía chính quyền không tiết lộ thêm chi tiết.

Thông tin công khai cho thấy, khu vực này được mệnh danh là có nhiều quán ăn nông trại đặc sắc, một số khu cắm trại và homestay, từng đạt danh hiệu "Top 10 địa điểm check-in hot nhất khu vực".

Nguồn: Tổng hợp Zonglan News và Changchun Evening News