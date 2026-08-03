Đi ngắm kỳ quan nổi tiếng thế giới, 13 người mãi không trở về: Hé lộ cuộc gọi cuối cùng từ buồng lái

Chuyến bay ngắm kỳ quan thế giới tưởng chừng bình thường đã bất ngờ trở thành thảm kịch sau cuộc gọi báo sự cố kỹ thuật từ buồng lái, buộc giới chức Peru khẩn trương vào cuộc điều tra.

Chính phủ Peru đã tạm thời đình chỉ toàn bộ hoạt động của hãng hàng không du lịch Aerodiana sau vụ rơi máy bay nghiêm trọng xảy ra hôm 1/8 gần khu vực Nazca Lines - Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Tai nạn khiến toàn bộ 13 người trên khoang, gồm 11 du khách châu Âu và 2 thành viên phi hành đoàn người Peru, thiệt mạng.

Vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra (Ảnh: CNN)

Theo Bộ Giao thông và Truyền thông Peru, Aerodiana sẽ phải ngừng khai thác cho đến khi cơ quan chức năng hoàn tất điều tra, làm rõ việc hãng có tuân thủ đầy đủ các quy định, quy trình và yêu cầu về an toàn hàng không hay không.

Chiếc gặp nạn là Cessna 208B Grand Caravan, dòng máy bay cỡ nhỏ thường được sử dụng cho các chuyến bay tham quan. Máy bay cất cánh từ sân bay Pisco để đưa khách ngắm nhìn Nazca Lines - quần thể các hình vẽ khổng lồ được khắc trên sa mạc miền nam Peru và chỉ có thể quan sát rõ nhất từ trên cao.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi cất cánh, máy bay đã gặp sự cố. Bộ Ngoại thương và Du lịch Peru cho biết phi hành đoàn đã liên lạc với đài kiểm soát không lưu, thông báo máy bay đang gặp trục trặc kỹ thuật trước khi tín hiệu vô tuyến bị mất hoàn toàn.

Theo giới chức, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h theo giờ địa phương, cách sân bay Nazca khoảng 2 km. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy và thu thập chứng cứ phục vụ điều tra.

Hiện Ủy ban Điều tra Tai nạn Hàng không Peru đang phân tích dữ liệu liên lạc cuối cùng giữa phi công và đài kiểm soát, đường bay cũng như các mảnh vỡ thu được tại hiện trường. Tuy nhiên, nhà chức trách nhấn mạnh vẫn chưa thể kết luận sự cố kỹ thuật được báo cáo có phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ rơi máy bay hay không.

Trong số các nạn nhân có 7 công dân Ý, 2 công dân Đức và 2 công dân Tây Ban Nha. Hai thành viên phi hành đoàn đều là người Peru.

Toàn bộ hành khách trong khoang đã thiệt mạng (Ảnh: CNN)

Bộ Ngoại giao Ý cho biết Đại sứ quán nước này tại Lima đã phối hợp với chính quyền Peru để hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cũng gửi lời chia buồn tới thân nhân những người thiệt mạng, đồng thời bày tỏ sự tiếc thương trước thảm kịch.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại thương và Du lịch Peru cho biết lãnh sự Đức và Ý đã có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý các thủ tục liên quan. Chính phủ Peru cũng đang xem xét trách nhiệm của các bên liên quan sau vụ tai nạn.

Về phía Aerodiana, trước khi bị đình chỉ hoạt động, hãng đã phát đi thông cáo bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc đối với gia đình các nạn nhân và khẳng định sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.

Hãng cho biết trong suốt 18 năm hoạt động, Aerodiana luôn đặt yếu tố an toàn của hành khách và phi hành đoàn lên hàng đầu. Sự cố lần này được mô tả là cú sốc lớn đối với doanh nghiệp.

Nazca Lines từ lâu là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất Peru, thu hút đông đảo du khách quốc tế nhờ những hình vẽ khổng lồ có niên đại hàng nghìn năm trên nền sa mạc. Phần lớn du khách lựa chọn các chuyến bay tham quan để có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn kỳ quan này từ trên cao.

Tuy nhiên, khu vực này cũng từng ghi nhận nhiều vụ tai nạn hàng không. Năm 2022, một máy bay chở khách tham quan Nazca Lines rơi khiến 7 người thiệt mạng.

Trước đó, năm 2010, một vụ tai nạn tương tự cũng cướp đi sinh mạng của 6 người, bao gồm 4 du khách Anh và 2 thành viên phi hành đoàn Peru. Những sự cố liên tiếp đã làm dấy lên nhiều lo ngại về mức độ an toàn của các chuyến bay du lịch ngắm Nazca Lines.

Nguồn: cnn