Đi họp lớp được hỏi lương hưu, tôi đùa nói 9 triệu đồng mỗi tháng, không ngờ hôm sau nhận liền 25 cuộc gọi

Một câu nói đùa về lương hưu tại buổi họp lớp đã giúp tôi nhìn thấu được lòng người chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ.

* Dưới đây là bài chia sẻ của một người đàn ông trên trang Sohu (Trung Quốc) thu hút nhiều bình luận đáng suy ngẫm.

Đến một độ tuổi nhất định, người ta dần nhìn thấu được sự ấm lạnh của tình người, cũng dần nắm được quy luật ngầm trong các mối quan hệ xã hội của người trưởng thành, đó là không phô trương, không thể hiện, sống kín đáo, giấu bớt đi những gì mình có luôn là cách bảo vệ bản thân tốt nhất.

Sau nhiều năm xa cách, buổi họp lớp của tôi cuối cùng cũng được tổ chức, những người bạn học cũ lâu ngày không gặp cùng nhau tụ họp đông đủ. Trên bàn tiệc, mọi người vừa nâng ly vừa hỏi thăm tình hình của nhau, câu chuyện vòng vo một hồi rồi cũng quay về chủ đề quen thuộc, đó là thu nhập, lương hưu và cuộc sống dưỡng già.

Không ít người trong nhóm có cuộc sống khấm khá liên tục khoe khoang về khoản lương hưu cao ngất, chế độ an sinh ổn định của mình, lời nói đầy vẻ tự hào. Cũng có người lần lượt dò hỏi thu nhập của từng người xung quanh, không khí buổi tiệc dần trở nên có phần thực dụng.

Đến lượt tôi, nhìn ánh mắt dò xét của mọi người, tôi không nói thật, chỉ nhẹ nhàng nói dối rằng lương hưu của mình mỗi tháng chỉ vỏn vẹn hơn 2.300 tệ (khoảng 9 triệu đồng), tạm đủ để duy trì cuộc sống cơ bản.

Câu nói vừa dứt, không khí xung quanh lập tức thay đổi hẳn. Mấy người bạn học vừa mới xúm lại hỏi han, trò chuyện thân mật với tôi, ánh mắt bỗng chốc lạnh nhạt hẳn đi, không còn ai chủ động bắt chuyện nữa, tất cả đều quay sang xu nịnh những người bạn học có lương cao, lương hưu nhiều. Tôi nhìn thấy hết, trong lòng chỉ mỉm cười thản nhiên, đã chứng kiến quá nhiều kiểu người như vậy nên cả buổi tiệc tôi chỉ lặng lẽ ăn uống, không màng để tâm.

Câu nói dối nhẹ nhàng về khoản lương hưu ít ỏi đã vô tình trở thành phép thử cho thấy rõ bản chất của không ít mối quan hệ tưởng chừng thân thiết (Ảnh minh họa)

Tôi cứ nghĩ buổi họp lớp bình lặng này rồi cũng sẽ kết thúc như bao lần khác, không ngờ sáng hôm sau, điện thoại của tôi liên tục đổ chuông, tổng cộng 25 cuộc gọi nhỡ cùng vô số tin nhắn.

Mở ra xem, toàn là những người bạn học tối qua đã lạnh nhạt, quay lưng với tôi. Có người giả vờ quan tâm hỏi thăm cuộc sống của tôi có đủ chi tiêu không, có người nhiệt tình mời đi ăn, nói muốn gắn kết tình cảm nhiều hơn, cũng có người ngỏ lời vay tiền, hoặc nhờ tôi giúp đỡ chuyện này chuyện kia.

Khoảnh khắc đó tôi mới thực sự hiểu ra, lòng người quả thực quá thực dụng. Khi có tiền có thế, xung quanh toàn là người hỏi han thân thiết. Khi bình thường, giản dị, xung quanh chỉ còn lại sự lạnh nhạt, hắt hủi.

Hôm qua nghe nói lương hưu của tôi ít ỏi, ai nấy đều tránh né. Hôm nay lại chủ động thân thiết quay lại, chẳng qua là sau khi về nhà có người tiết lộ thông tin, mọi người dò hỏi ra thực hư, muốn tìm cách kiếm chác gì đó từ tôi nên mới liên tục gọi điện như vậy.

Trải qua chuyện này, tôi thấm thía sâu sắc rằng phần lớn các mối quan hệ xã hội ở tuổi trung niên đều ẩn chứa lợi ích và toan tính, chẳng có mấy giá trị thực sự đối với bản thân mình. Mỗi người thực chất đều là một hòn đảo riêng biệt, không nhất thiết phải kết giao quá sâu với nhau.

Quãng đời còn lại còn dài, không cần phô trương khoe khoang, không cần gượng ép hòa nhập, sống kín đáo, an yên qua ngày, tránh xa những mối quan hệ mang tính toan tính, giữ vững cuộc sống và bản tâm của chính mình.

Đôi khi, một buổi họp lớp lại vô tình trở thành nơi để mỗi người nhìn rõ hơn những mối quan hệ xung quanh mình (Ảnh minh họa)

Trải qua chuyện này, tôi càng thấm thía hơn khi nghĩ đến đứa cháu ngoại đang tuổi đi học của mình. Cháu từng kể với tôi rằng trong lớp cũng có những nhóm bạn chỉ thân thiết với những đứa có gia đình khá giả, hoặc bỗng dưng vồn vã với một bạn nào đó sau khi biết bố mẹ bạn ấy mới mua xe mới, mua nhà mới.

Tôi nhận ra hóa ra bài học về lòng người mà tôi vừa trải qua ở tuổi này, con trẻ cũng đang phải đối mặt theo cách riêng của chúng, chỉ là ở một quy mô nhỏ hơn. Nếu ngày đó có ai nói cho tôi hiểu sớm hơn về điều này, có lẽ tôi đã bớt tổn thương hơn trong nhiều mối quan hệ suốt những năm tháng còn trẻ.

Giờ đây, mỗi khi có dịp trò chuyện cùng cháu, tôi đều cố gắng nhắc nhở nhẹ nhàng rằng một người bạn thực sự tốt sẽ đối xử với con như nhau, bất kể con đang ở hoàn cảnh nào, và giá trị của con không nằm ở những gì gia đình con có, mà ở chính con người con. Tôi mong cháu mình có thể nhận ra điều này sớm hơn tôi, để không phải mất nhiều năm tháng và trải qua những cú sốc như tôi mới hiểu được.