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Đến ngày thứ 7 sau đám cưới, tôi mới hiểu vì sao tối nào chồng cũng khóa cửa phòng ngủ

Vỹ Đình
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Tôi từng định hỏi, nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ mình mới về làm dâu đã để ý quá nhiều, lỡ đâu đó chỉ là một thói quen bình thường.

Tôi lấy chồng xa nhà. Sau đám cưới, hai vợ chồng chuyển về sống cùng bố mẹ chồng như đã thống nhất từ trước. Những ngày đầu làm dâu, tôi vừa háo hức vừa lo lắng. Điều khiến tôi để ý nhất lại là một thói quen rất lạ của chồng.

Tối nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, anh đều đứng dậy kiểm tra cửa phòng rồi cẩn thận khóa lại. Hôm đầu tiên, tôi nghĩ đó chỉ là thói quen. Đến ngày thứ hai, thứ ba rồi ngày nào cũng như vậy, tôi bắt đầu thấy khó hiểu.

Trong nhà đều là người thân, cửa cổng bên ngoài cũng đã khóa, vậy anh còn khóa cửa phòng để làm gì?

Ảnh minh họa

Tôi từng định hỏi, nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ mình mới về làm dâu đã để ý quá nhiều, lỡ đâu đó chỉ là một thói quen bình thường.

Suốt gần một tuần, trong đầu tôi tự nghĩ ra đủ thứ. Có lúc tôi còn chạnh lòng, tự hỏi liệu chồng có điều gì muốn giấu mình hay không.

Đến ngày thứ bảy sau đám cưới, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe mẹ chồng gõ cửa.

Bà đứng ngoài nói: "Mẹ mang ít trái cây cho hai đứa". Chồng tôi không mở cửa, còn cản tôi ra. Anh vặn đèn ngủ đáp: "Bọn con ngủ rồi".

Mẹ chồng chỉ cười rồi đi xuống. Tôi nhìn theo, vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Thấy tôi thắc mắc, chồng mới kể. Anh bảo trước đây, khi anh còn độc thân, mẹ có thói quen thấy cửa không khóa là mở vào luôn. Có hôm mang quần áo đã giặt, có hôm chỉ để hỏi mai ăn gì. Mẹ không có ý xấu, chỉ vì nghĩ con trai mình vẫn như ngày còn bé.

Sau khi cưới, anh không muốn tôi rơi vào cảnh đang nghỉ ngơi hay thay đồ mà bất ngờ có người mở cửa bước vào. Anh biết mẹ sẽ mất thời gian để quen với việc con trai đã có gia đình riêng, nên cách đơn giản nhất là khóa cửa mỗi tối. Không phải để ngăn mẹ, mà để nhắc mọi người rằng từ bây giờ, căn phòng ấy là không gian riêng của hai vợ chồng.

Tôi nghe xong bỗng thấy nhẹ lòng.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn là sáng hôm sau, mẹ chồng chủ động nói với tôi: "Sau này nếu mẹ cần gì sẽ gọi trước, hai đứa cứ sinh hoạt thoải mái".

Khoảnh khắc đó, tôi hiểu cả chồng và mẹ chồng đều đang cố gắng vì nhau. Một người âm thầm tạo ra ranh giới để bảo vệ vợ, một người sẵn sàng thay đổi thói quen để tôn trọng cuộc sống mới của con.

Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ tuần đầu tiên sau đám cưới ấy.

Tôi từng nghĩ hôn nhân được giữ bằng những điều lớn lao như tiền bạc, nhà cửa hay những lời hứa. Nhưng hóa ra, hạnh phúc đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ, như một cánh cửa được khóa đúng lúc.

Bởi khi một người đàn ông biết bảo vệ không gian riêng của vợ, còn cha mẹ biết lùi lại một bước để tôn trọng cuộc sống của con, thì đó không phải là khoảng cách. Đó là cách để mọi người yêu thương nhau lâu dài mà không làm tổn thương nhau.

Con gái 17 tuổi theo cha ra đồng đi gặt, ít phút sau sự việc bất ngờ khiến ông chỉ biết ôm đầu sốc nặng
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