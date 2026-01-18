Đến ạ người nào cho 5 thứ này vào nồi cơm: Sai rất sai, nguy hiểm tận cùng

Nồi cơm điện là thiết bị quen thuộc trong gian bếp của mọi gia đình. Ngoài chức năng nấu cơm, nhiều nhà còn tận dụng nồi cơm điện để luộc, hấp hay nấu canh vì sự tiện lợi. Tuy nhiên, không phải nguyên liệu hay thói quen sử dụng nào cũng phù hợp với thiết kế của nồi. Dùng sai cách không chỉ làm món ăn kém ngon mà còn khiến nồi nhanh hỏng, thậm chí tiềm ẩn rủi ro mất an toàn.

Dưới đây là 5 thứ không nên cho vào nồi cơm điện, dù tiện đến đâu cũng cần tránh.

1. Dầu ăn dùng để chiên ngập

Nồi cơm điện không được thiết kế cho các món chiên rán nhiều dầu. Khi đun dầu ở nhiệt độ cao, lớp chống dính rất dễ bong tróc, dầu có thể bắn ra ngoài gây nguy hiểm. Bên cạnh đó, cơ chế gia nhiệt của nồi không ổn định như bếp, dễ làm dầu quá nóng, sinh khói và mùi khét, ảnh hưởng đến độ bền của mâm nhiệt.

2. Thực phẩm có vỏ kín, dễ gây nổ

Các loại thực phẩm như trứng nguyên vỏ, hạt dẻ chưa khía hay một số củ quả có vỏ dày không nên cho trực tiếp vào nồi cơm điện. Khi đun nóng, áp suất bên trong tăng cao nhưng không có đường thoát hơi, rất dễ nứt vỡ hoặc phát nổ, gây bẩn nồi và tiềm ẩn nguy cơ bỏng.

3. Các món cần nhiệt lớn hoặc đảo liên tục

Những món như xào, rang khô không phù hợp để nấu trong nồi cơm điện. Nhiệt chỉ tập trung ở đáy nồi khiến thực phẩm dễ cháy, dính nồi nhưng lại không tạo được độ xém hay mùi thơm cần thiết. Việc cố đảo nhiều lần còn dễ làm hỏng lớp chống dính.

4. Thực phẩm có tính axit mạnh hoặc nhiều muối

Các món chứa nhiều giấm, chanh, me hoặc nêm quá mặn nếu nấu lâu trong nồi cơm điện có thể làm ăn mòn lớp chống dính và kim loại bên trong lòng nồi. Điều này không chỉ khiến nồi nhanh xuống cấp mà còn ảnh hưởng đến độ an toàn của món ăn về lâu dài.

5. Dụng cụ kim loại

Muỗng, vá, đũa kim loại hay các vật sắc nhọn như dao tuyệt đối không nên cho vào nồi cơm điện. Những dụng cụ này rất dễ làm trầy xước lớp chống dính, khiến cơm và thức ăn sau đó dễ bám dính, khó vệ sinh và tiềm ẩn nguy cơ bong tróc lớp phủ. Thay vào đó, nên sử dụng muỗng, vá bằng nhựa chịu nhiệt, gỗ hoặc silicon để bảo vệ lòng nồi và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

